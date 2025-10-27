Светлана Гребеножко: «За любыми достижениями стоят ошибки, сомнения, бессонные ночи и решения, которые давались через страх»

Ошибки, четкое понимание, какая цель стоит впереди, и ответственность за будущее своих учеников – о том, как строилась федеральная сеть детских центров иностранных языков и раннего развития Happy Panda и какие ценности должны быть основой «детского» бизнеса, рассказала руководитель проекта Светлана Гребеножко.
«Осознание того, что вся ответственность лежит на тебе – закаляет!»
Мы привыкли смотреть на бизнес через «розовые очки» и делиться только «успешным успехом». Бизнес – это исключительно хэппи-история?
Конечно, нет. За любыми достижениями стоят ошибки, сомнения, бессонные ночи и решения, которые давались через страх. Весь этот «успешный успех» давно не в моде: люди устали от гонки за идеальностью, статусом, бесконечными победами и жизнью с «красивой картинки». Сегодня всем интересен не идеальный образ, а реальная история со всеми падениями и выводами! Недавно в Самаре прошел форум «Люблю то, что делаю», собравший огромную аудиторию, потому что настоящий путь – это именно то, что действительно вдохновляет.
Какой самый запоминающийся случай на старте проекта дал тебе понять: «Да, бизнес – это не только про взлеты»? И как ты выходила из этой ситуации?
На старте у меня не было ни опыта, ни знаний: я делала все на интуиции в стиле: «Ну, давай попробуем так!» Ошибок было море, процессы рождались буквально сами собой, методом проб и ошибок. Честно говоря, я и слова тогда такого не знала – процессы! Когда первый центр наконец стал стабильно работать, казалось, что дальше будет только легче. И тогда захотелось открыть второй: с классным дизайном, чтобы все «по-взрослому». Но реальность быстро все расставила на свои места: проект стоил в пять раз больше, чем у меня тогда было денег. Мы собрали все, что смогли, заняли у знакомых и вложились до последней копейки. Было страшно, но внутри было четкое понимание, зачем все это и какая цель впереди. Наверное, самым запоминающимся моментом стал тот день, когда сроки поджимали, подрядчики срывали работу, а мы с командой сами собирали мебель до ночи, чтобы успеть к открытию. Тогда я впервые по-настоящему поняла: бизнес – это не только про взлеты, но и про постоянные испытания, когда проверяется, насколько ты веришь и любишь то, что делаешь. Осознание того, что вся ответственность лежит на тебе – закаляет! Я понимаю, что даже в самых сложных ситуациях у меня нет права плакать, ныть или показывать эмоции, потому что я отвечаю не только за себя, но и за всю команду. Поэтому просто иду и решаю задачи: с холодной головой и без эмоций. А сложных ситуаций было более чем достаточно: пандемия, покупка новых центров и даже неожиданные предательства. Но именно они сделали меня тем, кто я есть сейчас.
Бизнес, связанный с детьми – это сложная история. В какие моменты ты понимаешь, что двигаешься в правильном направлении?
Когда видишь результаты, когда слышишь: «Я хочу учиться только у вас», понимаешь, что мы идем верным курсом. Работа с детьми – это всегда непросто, неважно, бизнес это или нет. Потому что это ответственность: ты влияешь на будущее ребенка и на формирование его личности. Я всегда это держу в голове, когда общаюсь с детьми.
«Happy Panda – это не только про знания!»
Какое влияние должны оказывать на эмоциональное развитие и состояние ребенка развивающие центры?
Я призываю каждого взрослого человека помнить, что ребенок – это будущий взрослый! Все, что ты сейчас ему скажешь, все, что ты сейчас ему вложишь, детская психика запомнит как модель своего поведения и самовосприятия в будущем. Поэтому Happy Panda – это не только про знания! Это еще и помощь в формировании самооценки, правильных ценностей и умении понимать и управлять своими эмоциями – как раз то, что сейчас называют эмоциональным интеллектом. Когда ребенок уверен в себе и умеет взаимодействовать с другими, его развитие идет гармонично и знания усваиваются гораздо легче.
Как в Happy Panda поддерживают мотивацию и самооценку учеников?
Мы поддерживаем мотивацию и самооценку учеников через создание ситуации успеха на каждом этапе обучения и стараемся подбирать группы по уровню, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно. Кроме того, мы помогаем детям понять, что ошибаться – это нормально. Что это часть не только процесса обучения, но и всей жизни. У нас есть специальная система мотивации «Панда-доллар»: ребенок зарабатывает панда-деньги за свои знания и достижения, что помогает ему оценить себя по достоинству и самому видеть свой прогресс.
Какова роль преподавателя в формировании у детей эмоционального интеллекта и эмпатии?
Учитель помогает детям распознавать свои эмоции и понимать чувства других даже во время занятий. Например, когда на уроках в Happy Panda один ребенок делает ошибку при выполнении задания и сильно расстраивается, преподаватель не делает вид, что ничего не случилось, а может задать вопрос другим ученикам: «Что мы можем почувствовать, когда что-то не получается? Как можно поддержать друг друга?» Так дети учатся понимать свои эмоции, выражать их словами и проявлять заботу о других. В Happy Panda мы создаем безопасную и дружелюбную атмосферу, где каждый ребенок чувствует наш главный посыл: «Здесь тебя любят!»
«Дети – это всегда дети! И сейчас, и пять, и двадцать лет назад»
Какие изменения в психологии детей ты заметила за время работы? Ребенок сейчас и пять лет назад – что их отличает?
Дети – это всегда дети! И сейчас, и пять, и двадцать лет назад. Наверное, лет пять назад детям было проще концентрироваться и общаться без гаджетов, а сейчас дети гораздо более цифровые и быстрые: им сложнее долго фокусироваться и проявлять терпение. С другой стороны, они более открытые, смелые, любознательные и готовы пробовать новое. Поэтому наша задача – помочь им сохранить эти качества и направить в правильное русло.
Успешный ребенок – какой он? Кто влияет в большей степени на его «успешность» – родители или педагоги? Важно ли в вашем деле работать не только с ребенком, но и с его родителями?
Миссия Happy Panda – делать детей успешными. По нашему мнению, успешный ребенок – это, прежде всего, счастливый ребенок! Успешен не тот, кто получает одни пятерки или выигрывает конкурсы. Успешен ребенок, который уверен в себе, умеет ставить цели, радоваться своим достижениям и учиться на ошибках. Для меня успех ребенка – это гармоничное развитие, когда он любит учиться, умеет общаться, понимает свои эмоции и ценности, готов пробовать новое и не боится сложностей. Я уверена, что ребенок копирует поведение родителя и своих главных взрослых: если родитель интересуется учебой и новым, ребенок будет вести себя так же. Как многие психологи говорят, прежде всего воспитывайте и развивайте себя – именно это залог успеха ребенка.
В каком возрасте можно предсказать, что ребенок будет успешным? И корректно ли вообще говорить о таком прогнозировании?
Успех нельзя предсказать, но можно создать для него условия. Любите своего ребенка, замечайте его успехи и поддерживайте, даже когда у него что-то не получается. Развивайтесь сами, показывайте пример любопытства и настойчивости, делитесь своими открытиями и эмоциями: когда ребенок видит, что взрослый рядом верит в него, учится справляться с трудностями и радоваться своим маленьким победам, он постепенно раскрывает свои способности, становится уверенным и смелым. Ведь именно вы формируете фундамент для его будущего! Или просто доверьте своего ребенка нам, ведь наша миссия и заключается в том, чтобы делать детей успешными!
Текст: Денис Либстер
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Анастасия Попова
Комментарии (0)