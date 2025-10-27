Светлана Гребеножко: «За любыми достижениями стоят ошибки, сомнения, бессонные ночи и решения, которые давались через страх»

«Осознание того, что вся ответственность лежит на тебе – закаляет!»

Мы привыкли смотреть на бизнес через «розовые очки» и делиться только «успешным успехом». Бизнес – это исключительно хэппи-история?

Конечно, нет. За любыми достижениями стоят ошибки, сомнения, бессонные ночи и решения, которые давались через страх. Весь этот «успешный успех» давно не в моде: люди устали от гонки за идеальностью, статусом, бесконечными победами и жизнью с «красивой картинки». Сегодня всем интересен не идеальный образ, а реальная история со всеми падениями и выводами! Недавно в Самаре прошел форум «Люблю то, что делаю», собравший огромную аудиторию, потому что настоящий путь – это именно то, что действительно вдохновляет.

Какой самый запоминающийся случай на старте проекта дал тебе понять: «Да, бизнес – это не только про взлеты»? И как ты выходила из этой ситуации?

На старте у меня не было ни опыта, ни знаний: я делала все на интуиции в стиле: «Ну, давай попробуем так!» Ошибок было море, процессы рождались буквально сами собой, методом проб и ошибок. Честно говоря, я и слова тогда такого не знала – процессы! Когда первый центр наконец стал стабильно работать, казалось, что дальше будет только легче. И тогда захотелось открыть второй: с классным дизайном, чтобы все «по-взрослому». Но реальность быстро все расставила на свои места: проект стоил в пять раз больше, чем у меня тогда было денег. Мы собрали все, что смогли, заняли у знакомых и вложились до последней копейки. Было страшно, но внутри было четкое понимание, зачем все это и какая цель впереди. Наверное, самым запоминающимся моментом стал тот день, когда сроки поджимали, подрядчики срывали работу, а мы с командой сами собирали мебель до ночи, чтобы успеть к открытию. Тогда я впервые по-настоящему поняла: бизнес – это не только про взлеты, но и про постоянные испытания, когда проверяется, насколько ты веришь и любишь то, что делаешь. Осознание того, что вся ответственность лежит на тебе – закаляет! Я понимаю, что даже в самых сложных ситуациях у меня нет права плакать, ныть или показывать эмоции, потому что я отвечаю не только за себя, но и за всю команду. Поэтому просто иду и решаю задачи: с холодной головой и без эмоций. А сложных ситуаций было более чем достаточно: пандемия, покупка новых центров и даже неожиданные предательства. Но именно они сделали меня тем, кто я есть сейчас.

Бизнес, связанный с детьми – это сложная история. В какие моменты ты понимаешь, что двигаешься в правильном направлении?

Когда видишь результаты, когда слышишь: «Я хочу учиться только у вас», понимаешь, что мы идем верным курсом. Работа с детьми – это всегда непросто, неважно, бизнес это или нет. Потому что это ответственность: ты влияешь на будущее ребенка и на формирование его личности. Я всегда это держу в голове, когда общаюсь с детьми.