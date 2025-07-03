Максим Иванушкин: «Я мечтаю о создании распределенной наземной структуры, чтобы у нас было больше времени на общение с аппаратами на орбите»

Это я для друга: оперируя термином «малый космический аппарат», мы имеем в виду спутник, правильно?

Вообще, любой искусственный объект на орбите Земли можно назвать спутником. В нашем случае речь идет об автоматических космических аппаратах, назначение которых может быть совершенно различным, но в большинстве случаев они используются для изучения поверхности и рельефа Земли из космоса.

А какие задачи решает ваш «Аист»?

Его трудно назвать моим: «Аист» первого поколения – два аппарата! – отправились в космос в 2013 году. Участия в его разработке я не принимал, поскольку был слишком мал. В те годы разработка малого космического аппарата стала первым опытом и для университета, и для РКЦ «Прогресс», который выступал партнером по этому проекту. Основной задачей первого «Аиста» было изучение магнитного поля Земли и космического пространства. Следующий «Аист», а точнее «Аист-2Д», запустили в 2016 году. Это был аппарат более высокого класса, который зондировал Землю в оптическом диапазоне. А задача нового «Аиста» – обновление информации о территории России и всего мира: ему нужно будет снять около девяноста миллионов квадратных километров с разрешающей способностью около 1,3 метра на пиксель, что позволяет различить крупную машину на парковке.

Чем вы с командой занимаетесь сегодня?

Сейчас у нас на финальной стадии доработки находится «Аист-СТ»: по классификации малых космических аппаратов, которая зависит от массы, он относится к классу CubeSat и состоит из шестнадцати кубиков-юнитов с ребром десять сантиметров. Основная полезная нагрузка этого аппарата — это радиолокатор, которому не мешает работать облачность, и, в отличие от оптических локаторов, он может работать ночью. В рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы, которая была создана в нашем университете, мы разрабатываем подход к серийному роботизированному производству малых космических аппаратов, когда вовлечение людей в процесс производства минимизируется. Полезная нагрузка для этих аппаратов разрабатывалась нашими коллегами из Самарского университета имени Королева – это будет третий гиперспектрометр, который отправится в космос.

А что самое сложное в разработке малого космического аппарата?

Пожалуй, сложнее всего учесть все моменты, которые могут возникнуть в процессе запуска и эксплуатации, и подобрать аппаратуру для обеспечения максимального функционала. Можно отметить работу со смежниками в попытках не сорвать сроки. Ну и сам фактор космического пространства, который тоже нужно учитывать: по сути, после запуска аппарата, никакой возможности кардинально что-то в нем изменить уже не существует. Разве что обновить программное обеспечение. Поэтому нужно тщательно продумать надежность системы и создать дублирующие цепи на случай отказа каких-то элементов.

Есть ли у вас какая-то мечта, связанная с работой?

Пожалуй, есть: мечтаю о создании распределенной наземной структуры, чтобы у нас было больше времени на общение с аппаратами на орбите. А еще хочется разработать космический аппарат, который смог бы работать на сверхнизкой орбите, где на срок его жизни сильно влияет атмосфера: из-за того, что он будет ближе находиться к Земле, можно будет получать лучшее изображение. Создать такой аппарат, который бы мог продержаться там, хотя бы несколько месяцев, – это интересная инженерная задача, и мы сейчас работаем над ее решением. А когда у нас получится ее решить, я стану еще больше мечтать о развитии наземной инфраструктуры, потому что, чем ниже находится космический аппарат, тем меньше у него зона радиовидимости, а значит, и сеансы связи короче. Примерно такое соотношение: аппарат на орбите пятьсот километров «доступен» от десяти до двенадцати минут, а «поговорить» с аппаратом на орбите триста километров можно будет минут пять-семь. Соответственно, с одной станции управлять космическим аппаратом и получать от него информацию становится проблематично, но масштабы территории нашей страны дают возможность повысить количество сеансов связи.

Какими скиллами и навыками должен обладать современный ученый? Отличается чем-то новая волна от старой школы?

Старая школа вызывает у меня только восхищение: они были первопроходцами, очень многое делали в первый раз и, мне кажется, были более стальные ребята, чем мы сейчас, хоть это и не делает нам чести. Современные ученые отличаются от своих коллег из прошлого тем, что работают в эпоху открытости науки и глобальной коммуникации между учеными различных стран. Наверное, это и есть основное отличие между поколениями. Сегодня любой студент может за пару минут провести расчеты, которые раньше занимали многие недели.

Как человек, который находится внутри космической индустрии, можете сказать, насколько изучен звездный мир, и ждать ли нам каких-то новых удивительных открытий?

Этот вопрос, наверное, больше относится к фундаментальной науке, поскольку основные открытия связаны с историей развития самой Вселенной, нашей галактики и соседних галактик. С помощью космических телескопов коллеги наблюдают за изменениями Вселенной и строят теории о ее развитии. С точки зрения нашей прикладной науки, говорить о том, сколько новых открытий удастся сделать с текущими инструментами, сложно. Но, если удастся создать некий инструмент наблюдения для той же Земли, мы сможем глубже погрузиться в процессы формирование самой Солнечной системы и нашей планеты.