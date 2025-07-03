Елизавета Морхова: «Мне кажется, науке нужно уделять больше внимания и немного активнее пропагандировать выбор научной карьеры у молодежи»

Как вы относитесь к искусственному интеллекту? Не боитесь, что он в какой-то момент вас заменит?

Нет, не боюсь. Во-первых, те ресурсы, которые сейчас есть, помогают нам ускорять процессы поиска. У меня даже грант действующий есть: мы с коллегами разрабатываем онлайн-сервис, который позволит проанализировать желаемую структуру материала на возможность применения в качестве проводящих материалов и сразу отмести, например, те структуры, которые, скорее всего, таковыми являться не будут. Так что использование искусственного интеллекта нужно развивать и ускорять, а исследовать экспериментальную воспроизводимость, кроме как химика-человека, никто не сможет.

Насколько для вас как для молодого ученого важны награды, которые вы регулярно получаете? И, вообще, что для вас важнее: сделать какое-то маленькое открытие или заслужить награду?

Для меня как для молодого ученого важно все это в совокупности. Что такое награда, если не оценка моих идей, моих стараний и времени, которое я провожу в офисе и в лаборатории. Поэтому, конечно, когда твою научную идею замечают, когда ее отмечают на высоком уровне, это всегда и почетно, и приятно.

Раз уж речь зашла о времени в офисе: откуда вы черпаете силы и вдохновение? И нет ли у моментов, когда вам кажется, что вы занимаетесь какой-то ерундой?

Таких моментов у меня никогда не возникает, потому что моя работа — это мое хобби. Со школьной скамьи мне нравилось решать химические задачи, а сегодня это моя основная работа. Только задачи становятся сложнее и масштабнее. И они всегда такие разные, эти задачи! Поэтому не думаю, что химия мне однажды наскучит. Знаете, самое интересное, что столкновение с ошибками делает мою работу еще интереснее, ведь это значит, мы столкнулись с какой-то особенной, нетривиальной структурой и для ее решения нужно искать нестандартные подходы! Может, даже знакомых привлекать из других университетов.

Кстати, про другие университеты: я правильно понимаю, что вам довелось поработать с коллегами не только из других университетов, но и из других стран? Успели оценивать, что интересного у зарубежных коллег? И, вообще, продолжается ли общение между учеными разных стран в период, когда мир разваливается на части?

Сами по себе ученые считают, что наука вне политики. Но есть некоторые сдерживающие факторы, сайты какие-то для нас закрывают, опять же. Конечно, все эти запреты можно обойти, но хотелось бы, чтобы наука была более доступна для всех исследователей мира. К тому же иногда коммуникации, обмен знаниями и опытом и коллаборации помогают всем остаться в плюсе. Например, у меня очень узкая специализация: я занимаюсь тематикой аккумуляторных технологий, которые очень востребованы в Китае, где активно развивается электротранспорт. А с нашим климатом мои разработки чуть менее актуальны.

Как человек, который внутри науки, скажите, пожалуйста, чтобы мы перестали ориентироваться на заголовки желтой прессы: какое положение российская наука занимает по отношению к науке мира?

Сегодня Китай впереди планеты всей и по финансированию, и по оборудованию. Честно говоря, я была очень впечатлена оснащением и финансированием их лабораторий. У нас пока, скажем так, похуже. Но динамика развития российского научного сектора положительная.

Скажите, а вас никогда не огорчало, что почти весь сектор российской науки остается более в тени футболистов, эстрадных звезд и инфлюенсеров, к которым журналисты приходят намного чаще, чем к ученым?

Есть немного, скрывать не стану. К тому же, хоть у нас и начали в последнее время популяризировать науку, у многих до сих пор остается стереотипное мышление, что ученый – это человек, который безвылазно сидит за книжками и которому больше в жизни ничего не нужно. Мне кажется, науке нужно уделять больше внимания и немного активнее пропагандировать выбор научной карьеры у молодежи. Но у этой медали две стороны: у тех ученых, которые могли бы рассказывать о своей работе в научно-популярной форме, большая загруженность. Потому что кроме науки современный ученый вынужден заниматься отчетностью и другой бюрократией.

Никогда не думали, кем бы вы стали, если бы у вас вдруг не получилось стать химиком?

Когда я училась на химфаке, часто думала, что не хочу работать на заводе. Потому что рутинная работа химика-технолога — это вообще не про меня. Для меня наука — это креативность, идейность и творчество. Так что, если бы обстоятельства сложились так, чтобы попала на завод, а не в лабораторию, мы бы с вами сегодня не разговаривали: в химии бы я, возможно, не осталась. Попробовала бы себя в ивент-индустрии! И судя по всему, у меня бы получилось! В прошлом году я предложила руководителю и коллегам организовать первую школу-конференцию молодых ученых с международным участием «Ионные проводники: от моделирования к эксперименту», мою идею поддержали, и у нас получилась отличная конференция, на которую приехали мои коллеги со всех уголков страны.

Но раз вы все-таки остались в химии, скажите, ваши знания как-то влияют на повседневную жизнь и рутину? Может, вы руки чаще моете или фрукты обрабатываете особым образом?

Честно говоря, с баночкой санитайзера я ходила задолго до того, как это стало мейнстримом, а я – химиком. Наверное, можно сказать, что химия проявляется в моей жизни иначе: я занимаюсь кристаллическими исследованиями, а основное свойство кристаллов – это структурированность. Поэтому я люблю, чтобы моя работа всегда была структурирована: у меня, как в кристаллах, должен быть какой-то дальний порядок, всегда стараюсь просчитывать шаги месяца на три.

На правах любителя долгосрочного планирования, поделитесь своим видением ближайших перспектив нашего научного сообщества?

Давайте я отвечу за себя, а не за сообщество. Я буду сочетать современные технологии, машинное обучение и искусственный интеллект, продолжу экспериментировать и работать с экспериментальными научными группами. И, конечно, я продолжу работать с Китаем, потому что у нас получаются интересные разработки.