Роман Скиданов: «Можно сказать, что это была моя детская мечта – заниматься наукой»

Почему вы в свое время выбрали науку?

Можно сказать, что это была моя детская мечта – заниматься наукой. Мне очень нравилась физика, потом я увлекся вычислительной техникой, в какой-то момент у меня получилось объединить оба моих увлечения. А еще я много читал: сначала мне понравился образ ученого в «Затерянном мире» Конан Дойла, потом были братья Стругацкие, Лем и так далее.

Конан Дойл и Стругацкие обычно рисуют романтичный образ ученого, в жизни которого есть какие-то приключения. Теперь, когда вы сами стали ученым, можете сказать, насколько реальная жизнь отличается от книжной?

Я бы не сказал, что она сильно отличается. Если что, приключений хватает: поездки, испытания прототипов и так далее. А в нулевые и девяностые, когда каждая поездка на конференцию превращалась в своеобразное приключение, было еще веселее.

В отличие от ученых новой волны, которые пришли в науку, когда государство взяло курс на то, чтобы сделать науку great again, вы стали ученым во времена, когда нужны были определенные усилия, чтобы не опустить руки. Что помогало вам сохранять уверенность в завтрашнем дне?

В 1995 году уверенности в завтрашнем дне не было не только в науке, но и в любой другой сфере. Я подумал так: раз уж мне довелось жить в это время, я буду жить, занимаясь любимым делом. Отказался от попыток заработать много денег, выбрал монашеский практически образ жизни и настроился на то, что у меня много чего в жизни не будет. Зато будет наука. Я был готов к этому.

Если бы вы не стали ученым, как думаете, где бы смогли реализоваться?

Вариантов было достаточно много, включая возможность вернуться в родной поселок учителем физики.

Мне кажется, дети в вашем поселке были бы только рады такому учителю! Но сейчас же вы тоже преподаете, поэтому не могу не спросить: чему вы в первую очередь хотите научить своих студентов, если отбросить законы и формулы?

Моя задача – и не только моя, но и университета в целом – проста: научить людей учиться. Большая часть информации, которую мы втискиваем в студента, забывается: уже через год остается двадцать процентов, и это в лучшем случае. А вот умение находить информацию – это очень ценное приобретение. И человек, который вот этому научился, он не пропадет, куда бы он ни устроился. Даже если ему придется работать не по специальности: если мы научим его искать информацию и воспринимать ее, он сможет справиться с любой проблемой. «Все помнить – это безумие!» – так говорил один из моих преподавателей. Всегда можно вывести формулу, если человек умеет это делать. А сейчас и вовсе сложилась уникальная ситуация, когда любую информацию можно найти в течение нескольких секунд. Это очень ценное приобретение для человечества! Жаль, что оно так криво пользуется этим приобретением.

Скажите, как, по-вашему, изменилось научное сообщество с того момента, как вы начали свою карьеру?

Я начинал в тот период, когда все разрушалось, причем разрушение, как мне казалось, носило какой-то целенаправленный характер. Пережив этот период разрухи, я с удовольствием наблюдал, как систему пытаются в каком-то виде пересобрать, и смотрел, как финансирование науки переходило от советского типа к грантовому. Не могу сказать, что грантовое финансирование чем-то лучше советского, но нужно было на что-то перейти, мы перешли, и сейчас все работает довольно успешно. Ученые, у которых нет привычки сидеть ровно на стуле, подают заявки на гранты, пишут статьи и работают вместо того, чтобы жаловаться на то, что им слишком мало платят, добиваются неплохих результатов. Хотя проблем, конечно, хватает: сегодня мы, например, слишком завалены бумажной работой.