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Космические новости: ученые Самарского государственного медицинского университета разработали «умную одежду»

И если смарт-дом, электрокар и прочие киберфишки уже стали частью нашей — во многом новой — жизни, то вот тема с одеждой только набирает обороты. Собрать «умный» образ можно и в Самаре: его разработали и уже отправили на годовую апробацию ученые  Самарского государственного медицинского университета.

Узнали у директора центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексея Комягина, в чем же суперсила «умной» одежды и кому она на самом деле нужна. Спойлер: да, даже космонавтам.

Бренд MioBody — когда и как он появился?

Проект «умной» одежды MioBody стартовал в Самарском государственном медицинском университете в 2022 году. Идея возникла в результате сотрудничества между учеными из СамГМУ и ННГУ — Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Вместе мы захотели создать новый класс реабилитационных бионических устройств, способных отслеживать физиологические параметры человека в реальном времени.

Одно из предназначений такой одежды — реабилитация. После каких перенесенных заболеваний она будет полезна? И как?

«Умная» одежда полезна при реабилитации после различных заболеваний и травм, например, опорно-двигательного аппарата — переломах, растяжениях или вывихах конечностей. Одежда способна отслеживать движение пациента и нагрузку на интересующие мышцы, тем самым она помогает врачам оценивать их восстановление.

Еще одно назначение одежды MioBody — это спорт. Чем тренировки в обычной спортивной форме будут отличаться от занятий в «умной» одежде?

Наша «умная» одежда передает информацию о работе мышц в режиме реального времени прямо на экран смартфона или планшета. Профессиональные спортсмены, их тренеры и любители видят, как именно работают мышцы: благодаря этим наблюдениям возможно сразу же скорректировать движения и добиться максимального эффекта от тренировок. «Умная» одежда помогает сфокусироваться на «слабых» местах спортсменов, а также избежать перенапряжений и травм. Со временем собранные данные здорово помогут отследить прогресс от тренировок, отметить достижения и установить долгосрочные цели.

Какие ткани и фасоны у этой одежды?

За основу мы взяли фасон известной испанской фирмы, производящей спортивную одежду. Мы доработали ее с учетом требований спортсменов. Это не простой трикотаж, а хорошо растяжимый бифлекс — материал, из которого изготавливают костюмы для акробатов и спортивные купальники — с высоким содержанием спандекса. Такая ткань обеспечивает дополнительный комфорт и плотное прилегание датчиков к телу и мышцам, которые спортсмен хочет исследовать.

В нашей коллекции представлено несколько вариантов: майки, вело, футбольные и фитнес-штаны. Датчики на одежде абсолютно не мешают движению и не сковывают его: толщина устройств не превышает трех миллиметров. Через пять минут после начала тренировки спортсмены и вовсе перестают их замечать.

Видела, что «умную» одежду вскоре будут тестировать космонавты. Это будет на Земле или в космосе?

Мы не планируем запускать «умную» одежду в космос — в этом нет необходимости. Она будет использоваться иначе: при подготовке к полету космонавты будут носить «умную» одежду, а она, в свою очередь, измерять мышечную активность и паттерны поведения, оценивать, насколько равномерно космонавты двигаются в пространстве. Эти данные помогут сбалансировать движения, сделать их более симметричными и гармоничными. MioBody также будет полезен и на этапе послеполетной реабилитации. Опираясь на данные до и после полета, медицинским работникам будет проще составить программу реабилитации.

Почему «умная» одежда не полетит в космос?

Это не особо результативно из-за нюансов работы в невесомости. Например, современные гироскопы, которые работают на Земле, в космосе либо не будут функционировать, либо будут показывать некорректные данные. Пока что мы решили сосредоточиться на понятных задачах: от подготовки к полету до реабилитации после него.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Архивы пресс-служб

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