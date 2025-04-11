Космические новости: ученые Самарского государственного медицинского университета разработали «умную одежду»

Какие ткани и фасоны у этой одежды?

За основу мы взяли фасон известной испанской фирмы, производящей спортивную одежду. Мы доработали ее с учетом требований спортсменов. Это не простой трикотаж, а хорошо растяжимый бифлекс — материал, из которого изготавливают костюмы для акробатов и спортивные купальники — с высоким содержанием спандекса. Такая ткань обеспечивает дополнительный комфорт и плотное прилегание датчиков к телу и мышцам, которые спортсмен хочет исследовать.

В нашей коллекции представлено несколько вариантов: майки, вело, футбольные и фитнес-штаны. Датчики на одежде абсолютно не мешают движению и не сковывают его: толщина устройств не превышает трех миллиметров. Через пять минут после начала тренировки спортсмены и вовсе перестают их замечать.

Видела, что «умную» одежду вскоре будут тестировать космонавты. Это будет на Земле или в космосе?

Мы не планируем запускать «умную» одежду в космос — в этом нет необходимости. Она будет использоваться иначе: при подготовке к полету космонавты будут носить «умную» одежду, а она, в свою очередь, измерять мышечную активность и паттерны поведения, оценивать, насколько равномерно космонавты двигаются в пространстве. Эти данные помогут сбалансировать движения, сделать их более симметричными и гармоничными. MioBody также будет полезен и на этапе послеполетной реабилитации. Опираясь на данные до и после полета, медицинским работникам будет проще составить программу реабилитации.

Почему «умная» одежда не полетит в космос?

Это не особо результативно из-за нюансов работы в невесомости. Например, современные гироскопы, которые работают на Земле, в космосе либо не будут функционировать, либо будут показывать некорректные данные. Пока что мы решили сосредоточиться на понятных задачах: от подготовки к полету до реабилитации после него.