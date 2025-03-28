В диалоге – с детства: рассказываем и показываем, как выглядит прогимназия «Диалог культур»

Четыре года – на всю жизнь

Первые четыре года обучения в начальной школе – самое важное время в жизни каждого ребенка и, можно сказать, фундамент его дальнейшего успеха. Главное преимущество нашей школы «Диалог культур» кроется именно в качестве образования – уникальных программах и высококвалифицированных педагогах. И это не просто слова: высокие стандарты обучения в нашей школе позволяют выпускникам переходить в пятые классы самых престижных гимназий и лицеев нашего города.

Свободное владение английским языком – то, что никогда не помешает взрослому человеку и точно не будет лишним: в идеале знакомство с иностранным языком должно происходить именно в детстве, на первой ступени обучения, а лучше – с подготовки к нему. В нашей школе уже в первом классе дети могут бегло читать на английском языке, строить предложения, используя грамматические конструкции, отвечать на вопросы учителя и задавать вопросы в ответ.