В диалоге – с детства: рассказываем и показываем, как выглядит прогимназия «Диалог культур»

Как сделать первые школьные годы запоминающимся, приятным и важным этапом в жизни ребенка? Что нужно, чтобы помочь школьнику с самого первого класса сделать уверенные шаги в изучении самого востребованного иностранного языка, без которого – как мы все знаем – в наше время никуда? Слово берет профессионал – Анастасия Храновская, директор прогимназии «Диалог культур» – начальной школы-полупансиона с углубленным изучением английского!
Четыре года – на всю жизнь
Первые четыре года обучения в начальной школе – самое важное время в жизни каждого ребенка и, можно сказать, фундамент его дальнейшего успеха. Главное преимущество нашей школы «Диалог культур» кроется именно в качестве образования – уникальных программах и высококвалифицированных педагогах. И это не просто слова: высокие стандарты обучения в нашей школе позволяют выпускникам переходить в пятые классы самых престижных гимназий и лицеев нашего города.
Свободное владение английским языком – то, что никогда не помешает взрослому человеку и точно не будет лишним: в идеале знакомство с иностранным языком должно происходить именно в детстве, на первой ступени обучения, а лучше – с подготовки к нему. В нашей школе уже в первом классе дети могут бегло читать на английском языке, строить предложения, используя грамматические конструкции, отвечать на вопросы учителя и задавать вопросы в ответ.
Про диалог культур
Английский язык – это не единственное углубленное направление в работе нашей школы. Каждый год в прогимназии проходят традиционные мультикультурные фестивали, один из которых – «Диалог культур народов России» – наша небольшая, но очень приятная ежегодная традиция! Задача каждого класса представить определенную республику, выбранную по жребию: например, в этом году на выбор предлагались Хакасия, Ингушетия, Тыва и Коми. Из года в год ребята с первого по четвертый класс рассказывают об истории, культуре и традициях выбранных народов и сопровождают выступления песнями на национальных языках, танцами и стихотворениями. Не обходится без выставок национальной символики и сувениров, дегустации традиционных блюд и напитков и, конечно, показа народных костюмов – и каждый раз это по-настоящему красиво и ярко!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
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