Начинаем неделю с хороших новостей: все просветительские подкасты собрали в одном месте

Студия дизайна и коммуникаций BLNC разработала лендинг для продвижения просветительских подкастов Самарского университета.

Отличная новость для ценителей полезного контента: после того, как студия дизайна и коммуникаций BLNC разработала лендинг для продвижения просветительских подкастов Самарского университета, узнавать о последних открытиях, сложных теориях и интересных исследованиях можно из первых рук. Слушайте размышления ведущих ученых Поволжья, знакомьтесь с открытиями молодых исследователей и открывайте для себя современную науку: все кликабельно и можно выбирать любую удобную платформу для прослушивания.