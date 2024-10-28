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Наука и образование

Начинаем неделю с хороших новостей: все просветительские подкасты собрали в одном месте

Студия дизайна и коммуникаций BLNC разработала лендинг для продвижения просветительских подкастов Самарского университета.

Отличная новость для ценителей полезного контента: после того, как студия дизайна и коммуникаций BLNC разработала лендинг для продвижения просветительских подкастов Самарского университета, узнавать о последних открытиях, сложных теориях и интересных исследованиях можно из первых рук. Слушайте размышления ведущих ученых Поволжья, знакомьтесь с открытиями молодых исследователей и открывайте для себя современную науку: все кликабельно и можно выбирать любую удобную платформу для прослушивания.

Фото: архивы пресс-служб

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