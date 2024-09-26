Знакомьтесь, Вера Солонская, которая открыла новый филиал частной школы «Интеллект-плюс» в жилом комплексе «Гранд Империалъ»

Что привело вас к идее открыть частную школу? Были ли какие-то идеи, которые не получилось реализовать?

На 2010 год пришелся пик открытия частных детских садов, а вот частных школ в центре города не было. Разумеется, после доброжелательной атмосферы частного детского сада мне хотелось, чтобы у моего ребенка была возможность получать качественное образование в комфортной обстановке, а правило «Хочешь сделать хорошо – сделай сам!» никто не отменял. Поэтому мы с Алексеем Туркиным, который на тот момент работал заместителем директора СМТЛ, взяли реализацию идеи на себя и открыли наше первое отделение – начальную школу на улице Пушкина.

Чем «Интеллект-плюс» отличается от обычной школы?

На мой взгляд, гораздо важнее отметить, какие задачи мы помогаем решить. Начнем с того, что для нас важен ребенок, его личностные качества и академические знания. И мы точно знаем, что достичь высоких результатов можно без объемных домашних заданий и психологического давления: достаточно создать атмосферу сотрудничества, обеспечить детям поддержку и самостоятельность. Наша школа предлагает своим ученикам несколько форм обучения, чтобы каждый мог выбрать что-то свое: очно-заочное обучение, классическое образование и премиум-классы с персонализацией образования, при этом в образовательную деятельность вовлечены не только дети, но и их родители. Уникальные предложения у нас тоже есть: например, в «Интеллект-плюс» можно получить аттестат о среднем общем образовании в десятом классе. Эта программа называется «Предуниверсариум», она уже второй год успешно реализуется со стабильно высоким результатом: например, у нас есть десятиклассник, ставший стобалльником, 42% учеников программы получили по русскому языку более 80 баллов, а средний балл по математике базового уровня составил 4,7.

Давайте попробуем на секундочку оглянуться: как считаете, можно ли было избежать каких-то ошибок в работе?

У нас всегда было, есть и будет много идей: какие-то из них не проходят проверку временем, на какие-то не хватает ресурсов, но большая часть наших задумок успешно реализуется. Пожалуй, можно сказать, что наша открытость помогла нам избежать многих сложных ситуаций. Сегодня мы продолжаем уделять пристальное внимание повышению качества обратной связи, и это дает результат! В наших планах установление партнерства с вузами, открытие колледжа и запуск нескольких внеакадемических проектов, которые требуют серьезных вложений: речь идет о студии звукозаписи, столярной мастерской, медиацентре и кулинарной студии.

Как вы находите учителей? Какой навык педагога, по-вашему, можно назвать ключевым?

Начнем с того, что учителя для нас – это не просто работники, они часть нашей команды! Бывает так, что специалисты, которые присоединяются к нашему коллективу, часто приводят за собой единомышленников, но стандартный набор через собеседования тоже прекрасно работает. Тем более, у нас хорошие условия, включая специальные предложения для детей сотрудников. Для меня один из ключевых навыков педагога – это умение работать в команде и делать так, чтобы сумма «1+1» была больше двух. Такой синергетический эффект возможен только в том случае, когда наши ценности и цели совпадают.