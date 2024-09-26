Знакомьтесь, Вера Солонская, которая открыла новый филиал частной школы «Интеллект-плюс» в жилом комплексе «Гранд Империалъ»

Директор частной школы «Интеллект-плюс» Вера Солонская рассказала, как родилась идея частного образования, какие навыки педагога считаются в ее школе ключевыми и что ждет учеников нового филиала школы, который открылся в комплексе «Гранд Империалъ».
Что привело вас к идее открыть частную школу? Были ли какие-то идеи, которые не получилось реализовать?
На 2010 год пришелся пик открытия частных детских садов, а вот частных школ в центре города не было. Разумеется, после доброжелательной атмосферы частного детского сада мне хотелось, чтобы у моего ребенка была возможность получать качественное образование в комфортной обстановке, а правило «Хочешь сделать хорошо – сделай сам!» никто не отменял. Поэтому мы с Алексеем Туркиным, который на тот момент работал заместителем директора СМТЛ, взяли реализацию идеи на себя и открыли наше первое отделение – начальную школу на улице Пушкина.
Чем «Интеллект-плюс» отличается от обычной школы?
На мой взгляд, гораздо важнее отметить, какие задачи мы помогаем решить. Начнем с того, что для нас важен ребенок, его личностные качества и академические знания. И мы точно знаем, что достичь высоких результатов можно без объемных домашних заданий и психологического давления: достаточно создать атмосферу сотрудничества, обеспечить детям поддержку и самостоятельность. Наша школа предлагает своим ученикам несколько форм обучения, чтобы каждый мог выбрать что-то свое: очно-заочное обучение, классическое образование и премиум-классы с персонализацией образования, при этом в образовательную деятельность вовлечены не только дети, но и их родители. Уникальные предложения у нас тоже есть: например, в «Интеллект-плюс» можно получить аттестат о среднем общем образовании в десятом классе. Эта программа называется «Предуниверсариум», она уже второй год успешно реализуется со стабильно высоким результатом: например, у нас есть десятиклассник, ставший стобалльником, 42% учеников программы получили по русскому языку более 80 баллов, а средний балл по математике базового уровня составил 4,7.
Давайте попробуем на секундочку оглянуться: как считаете, можно ли было избежать каких-то ошибок в работе?
У нас всегда было, есть и будет много идей: какие-то из них не проходят проверку временем, на какие-то не хватает ресурсов, но большая часть наших задумок успешно реализуется. Пожалуй, можно сказать, что наша открытость помогла нам избежать многих сложных ситуаций. Сегодня мы продолжаем уделять пристальное внимание повышению качества обратной связи, и это дает результат! В наших планах установление партнерства с вузами, открытие колледжа и запуск нескольких внеакадемических проектов, которые требуют серьезных вложений: речь идет о студии звукозаписи, столярной мастерской, медиацентре и кулинарной студии.
Как вы находите учителей? Какой навык педагога, по-вашему, можно назвать ключевым?
Начнем с того, что учителя для нас – это не просто работники, они часть нашей команды! Бывает так, что специалисты, которые присоединяются к нашему коллективу, часто приводят за собой единомышленников, но стандартный набор через собеседования тоже прекрасно работает. Тем более, у нас хорошие условия, включая специальные предложения для детей сотрудников. Для меня один из ключевых навыков педагога – это умение работать в команде и делать так, чтобы сумма «1+1» была больше двух. Такой синергетический эффект возможен только в том случае, когда наши ценности и цели совпадают.
Ученики проходят отбор или попасть в школу может каждый желающий? Если да, то на что вы обращаете внимание?
Все зависит от того, когда ученик решит к нам присоединиться: в сад мы зачисляем при наличии вакантных мест, первый класс формируем на основе оценки педагогами готовности ребенка к обучению в школе, а кандидатов в классы со второго по девятый мы отбираем на основе результатов тестовой работы и первой недели обучения. Кандидаты в десятый класс предоставляют результаты ОГЭ и проходят собеседование, а в одиннадцатый класс мы принимаем на основе результатов работ по профильным предметам и собеседования. Рассматривая кандидатов, мы обращаем внимание на уровень фактических знаний и анализируем итоги первой недели обучения в нашей школе. Если мы видим, что обучающийся разделяет наши цели и ценности, то принимаем решение о зачислении.
Чему, по-вашему, нужно сегодня учить детей в первую очередь?
В первую очередь, детей нужно научить ответственному подходу и критическому мышлению. На всех нас влияют обстоятельства, но самое главное – знать, что практически все зависит от нас самих. Если ты упал, вставай и снова иди вперед! Только не забудь проанализировать ошибки, чтобы понять, как можно добиться результата по-другому.
Какой вы видите свою миссию как директора школы?
Для меня очень важно, чтобы у выпускников остались теплые воспоминания о нашей школе, чтобы они были подготовлены ко взрослой жизни и оставались в контакте с нами. Миссия директора школы «Интеллект-плюс» – быть полноправным участником в формировании общества успешных, уверенных, веселых, креативных и счастливых граждан.
Что интересного будет в новом филиале школы в «Гранд Империалъ»? Будут ли там представлены какие-то новые дисциплины или реализованы новые подходы?
В новом отделении мы реализуем новую концепцию школы, где взаимодействие учеников, педагогов, родителей и общества позволит сделать школьные годы счастливыми. Занятия проводятся так, чтобы изучить материал в контексте от общего к частному, сразу получить полное представление об изучаемом. Каждый ученик становится участником реализации проекта: от исполнителя до руководителя команды. Результатом таких инициатив и проектов становятся бизнес-завтраки, оформленные пространства, рекламные видеоролики, литературные вечера, интеллектуальные игры и новости в прямом эфире! Учителя – наставники, которые помогают организовать деятельность, следят за достижением целей и продвижением ученика. Мы хотим предоставить каждому ученику возможность накопить образовательный опыт, провести пробы потенциальной профессии и осознанно спроектировать свое будущее.
Фото: Дарья Мищенко
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