Предки из космоса: в Самаре воссоздали «пришельцев» из космоса, зародивших жизнь на Земле

Астрофизики Самарского университета имени Королева вместе с коллегами из США доказали возможность возникновения в космосе сложных органических веществ, необходимых для существования и развития на Земле первых биологических протоклеток.

Астрофизики Самарского университета имени Королева и ученые Гавайского университета из США теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе сложных органических веществ, необходимых для существования и развития на Земле первых биологических протоклеток. Исследователи создали аналоги межзвездного льда и с помощью различных химических реакций, типичных для условий глубокого космоса, получила молекулы вещества, с помощью которых внутрь первых примитивных протоклеток могли проникать ионы металлов, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность клеток и ускорить копирование нити рибонуклеионовой кислоты. Самарские ученые обеспечили теоретическую часть исследования, а их американские коллеги – за экспериментальную.

«Наши расчеты и эксперименты показали правдоподобный механизм образования многофункциональной сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса. Это фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе», - подчеркнул доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева Иван Антонов, один из авторов исследования.