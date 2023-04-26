Самарские архитекторы на московском марше: Сергей Малахов и Евгения Репина будут преподавать в одной из самых известных архшкол страны

Архитектурная школа «Марш» представила новых руководителей студии магистратуры, которыми стали основатели кафедры «Инновационное проектирование» в СамГТУ и авторы концепции «Постпроект».

26 апреля прошла онлайн-презентация новой программы магистратуры по архитектуре московской архитектурной школы «Марш». В новом учебном году помогать студентам раскрывать свои архитектурные и философские идеи будут новые руководители студии магистратуры – архитекторы, преподаватели, участники многочисленных выставок и биеннале и лауреаты премий DIA и АРХИWOOD Сергей Малахов и Евгения Репина.

«Наши друзья Евгений Асс и Никита Токарев создали школу с феноменальной атмосферой и инфраструктурой, которая за 10 лет своего существования серьезно изменила российский образовательный ландшафт. В этом учебном году после прохождения российской аккредитации МАРШ набирает две мастерских в магистратуру и пригласила нас стать ее преподавателями. В принципе, ротация преподавательского состава – это часть политики школы, поэтому некоторые из наших самарских учеников успели отметиться в этой роли до нас. Но мы все равно рады приглашению, потому что нам невероятно близок общегуманитарный и художественный уклон программ и ее феноменальная открытость: с работами студентов МАРШ можно знакомиться на ежегодных выставках или в отчетах, а также в современном и развернутом медийном сопровождении всей деятельности школы. Ну, и еще одна привилегия магистратуры – это количество времени, которое магистры проводят в аудиториях: фактически это нон-стоп воркшоп», прокомментировала новость о своем назначении Евгения Репина.