Спасаем Дом с часами: в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Время сохранять»

Купить редкое полотно из закрытой частной коллекции и спасти самый старый деревянный особняк города: 22 октября в семь вечера, в Доме Гринберга пройдет благотворительный аукцион «Время сохранять»: на торги выставят 12 работ из частных собраний и коллекций самарских художников. Средства направят на восстановление Дома купца Кожевникова — деревянного памятника, который волонтеры «Том Сойер Феста» уже начали спасать. Сейчас идут работы с фундаментом и кладкой первого этажа; следующий важный этап — подвести здание под крышу.
Среди лотов будет картина старше 120 лет с историей. О картине (и удивительном!) поделилась Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»:
Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»
Мне позвонила женщина, сказала, что давно желает подарить нашему фестивалю картины. Я приехала к ней домой, и узнала, что картины достались ей в наследство от бабушки, которая жила на Чапаевской и держала их лицом к стене, — боялась, что их увидят. И вот одну из этих картин мы выставим на аукцион. Скорее всего, она не представляет художественной ценности, но историческую — несомненно.
Благотворительный вечер пройдет в формате приватного ужина и аукциона, вход — по персональным приглашениям.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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