Спасаем Дом с часами: в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Время сохранять»

Купить редкое полотно из закрытой частной коллекции и спасти самый старый деревянный особняк города: 22 октября в семь вечера, в Доме Гринберга пройдет благотворительный аукцион «Время сохранять»: на торги выставят 12 работ из частных собраний и коллекций самарских художников. Средства направят на восстановление Дома купца Кожевникова — деревянного памятника, который волонтеры «Том Сойер Феста» уже начали спасать. Сейчас идут работы с фундаментом и кладкой первого этажа; следующий важный этап — подвести здание под крышу.

Среди лотов будет картина старше 120 лет с историей. О картине (и удивительном!) поделилась Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»: