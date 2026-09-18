Пришло время раскатать историю: команда «Надо сохранить» запускает реставрацию дореволюционных металлических рольставен на здании кинотеатра «Художественный»

Команда проекта «Надо сохранить» получила все официальные согласования и — барабанная дробь! — начинает реставрацию дореволюционных металлических рольставен на здании кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева.

Металлические рольставни рубежа XIX–XX веков в городе еще можно встретить (например, действующие на углу Чапаевской и Льва Толстого!), но у «Художественного» сохранилась главная редкость — подлинный исторический короб, аналогов которому на улицах города попросту не осталось.

Что планируют сделать? Металлическую конструкцию и сам короб бережно расчистят от вековых наслоений масляной краски, отремонтируют поврежденные ламели и покрасят заново. Главная интрига — вернуть механизму подвижность: сейчас ставни не двигаются.

Первоначальный бюджет на запуск работ выделила кофейня «Корж», расположенная в этом же здании (буквально в двух шагах от объекта!).

Внимание: вторая фотография — визуализация.



Фото: Архивы пресс-служб