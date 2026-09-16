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Реставрации

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Чек-ин в памятнике архитектуры: в двух старинных домах Самары откроют гостиницы

Исторический центр Самары уверенно движется к вау-редевелопменту: сразу два знаковых объекта культурного наследия ждет реставрация с целью создания гостиниц! Речь идет о Доме Рябининых-Ивановых и Доме Сажина

Охранный статус памятников будет полностью соблюден, а фасадные линии и конструктивные особенности — восстановлены. При этом вокруг зданий планируют сформировать открытые общественные пространства, зеленые зоны и новые сервисы для горожан. И это только начало: всего в сердце города планируют сохранить и переосмыслить 11 домов-памятников. 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Яндекс Карты

Фото:
реставрация с целью создания гостиниц

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