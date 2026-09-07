Легендарный гол на Осипенко: в Самаре реставрировали арт-объект «Полет Ван Перси»

Яркие акценты — мы возвращаемся: на спуске улицы Осипенко завершилась реставрация спортивного арт-объекта «Полет Ван Перси», созданный к чемпионату мира 2018 года. Полотно (размером 32 на шесть метров!) посвящено голу голландского футболиста Роберта Ван Перси.

Работу создал художник Миша Most, объединив в кадре силуэт футболиста в прыжке, планеты, цепочки ДНК и концептуальные молекулярные связи. За годы под волжским солнцем и ветрами краски уличной картины успели потускнеть, но теперь самое время выйти на осенний променад и увидеть обновленную инсталляцию вживую!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб