Легендарный гол на Осипенко: в Самаре реставрировали арт-объект «Полет Ван Перси»

Яркие акценты — мы возвращаемся: на спуске улицы Осипенко завершилась реставрация спортивного арт-объекта «Полет Ван Перси», созданный к чемпионату мира 2018 года. Полотно (размером 32 на шесть метров!) посвящено голу голландского футболиста Роберта Ван Перси.
Работу создал художник Миша Most, объединив в кадре силуэт футболиста в прыжке, планеты, цепочки ДНК и концептуальные молекулярные связи. За годы под волжским солнцем и ветрами краски уличной картины успели потускнеть, но теперь самое время выйти на осенний променад и увидеть обновленную инсталляцию вживую!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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