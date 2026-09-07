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Реставрации

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Легендарный гол на Осипенко: в Самаре реставрировали арт-объект «Полет Ван Перси»

Яркие акценты — мы возвращаемся: на спуске улицы Осипенко завершилась реставрация спортивного арт-объекта «Полет Ван Перси», созданный к чемпионату мира 2018 года. Полотно (размером 32 на шесть метров!) посвящено голу голландского футболиста Роберта Ван Перси

Работу создал художник Миша Most, объединив в кадре силуэт футболиста в прыжке, планеты, цепочки ДНК и концептуальные молекулярные связи. За годы под волжским солнцем и ветрами краски уличной картины успели потускнеть, но теперь самое время выйти на осенний променад и увидеть обновленную инсталляцию вживую! 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

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