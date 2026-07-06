Ветер перемен! На «Станкозаводе» пройдет лекция «Бариновская мельница. История спасения» от Павла Татаровского

Эта «Архитектурная среда» в кофейне «Белая чашка» начнется с истории легендарного возрождения: самарский краевед Павел Татаровский расскажет, как «Бариновская мельница» обрела вторую жизнь. В 2011 году он впервые увидел ее — заброшенную, разрушающуюся и, казалось бы, утраченную навсегда. И вместо того, чтобы пройти мимо, Павел начал двенадцатилетнюю борьбу за ее спасение.

Запоминаем: встречаемся в семь вечера в пространство «ЦЕХ» на «Станкозаводе». А перед этим обязательно вспоминаем интервью Собака.ru с владельцем ремесленной пекарни и руководителем целого экопарка Ириной Яковлевой!