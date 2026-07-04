Даниил Раков: «Наша культура местами должна была умереть, чтобы мы снова начали ею дорожить и заниматься»

«Наша культура местами должна была умереть, чтобы мы снова начали ею дорожить и заниматься»

Я хотела задать этот вопрос в финале, но задам сейчас. Чем должен стать восстановленный храм: просто визитной карточкой региона, законсервированным объектом наследия или действующим приходом, где кипит жизнь?

Это действующий храм, в котором жизнь кипит уже сейчас. У нас как-то был разговор с отцом Сергием, и я неожиданно для себя сформулировал мысль: «Вы понимаете, что такую пользу, какую храм приносит прямо сейчас, он не принесет, даже если влить в него 300 миллионов рублей, идеально отреставрировать и вычистить». В качестве эпиграфа к «Братьям Карамазовым» Достоевский взял евангельские строки: «Если пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Мне кажется, наша культура местами должна была умереть, чтобы мы снова начали ею дорожить и заниматься. Никакая реставрация за миллиарды бюджетных рублей не создала бы в людях такого мощного отклика, такого источника человечности и отзывчивости, какой этот храм дает нам уже те полтора года, что мы здесь работаем. Поэтому я даже не думаю о конечном результате — зайдет ли сюда крупный инвестор, изменятся ли обстоятельства. Есть текущая задача, и мы ее решаем.

Вам удавалось общаться с местными жителями? Нет ли у них удивления или любопытства, когда в их село приезжают посторонние люди, волонтеры, ставят леса и начинают что-то делать?

Если честно, общаться с жителями особо некогда — мы приезжаем туда работать. Конечно, есть местный легендарный Степаныч, староста храма. А с остальными сельчанами я пересекался мало. Но некоторые женщины приносили нам домашнюю еду в качестве пожертвования, поддерживали как могли.

Расскажите о Степаныче!

Это Николай Степанович Шипилов, он живет совсем рядом и исполняет обязанности старосты. Он крестился в этом храме, прожил здесь всю жизнь и всегда старался своими силами его сберечь.

Все первые «заплатки» на здании — его рук дело. До прихода профессиональных реставраторов он пытался что-то подколотить, закрыть дыры от сквозняков, подправить досочки. А потом уже за дело взялась АНО «Традиция».

Что изменилось на объекте за эти полтора года?

Из наружных работ — прежде всего противоаварийные, то есть те, что выводят церковь из аварийного состояния. Мы выпрямили колокольню. Внутри уложили полы, расчистили завалы, а художники-реставраторы из Санкт-Петербургской академии Штиглица укрепили сохранившиеся росписи.

Нескромно скажу: я очень горжусь тем, что нам удалось реализовать амбициозный проект и сделать консервационную кровлю. По сути, это должна быть временная кровля, просто навес, защищающий здание от осадков. Мы понимали, что быстро найти средства на полноценную реставрацию будет сложно, поэтому спроектировали консервационную крышу так, чтобы она хотя бы по силуэту напоминала историческую. Главки там сейчас нет за ненадобностью, но кровлю мы сделали четырехскатной, под углом 45 градусов, со ступенями, чтобы здание выглядело эстетично. И самое главное: внутри храма нет частокола из подпирающих стоек, как обычно делают при консервации. Мы рассчитали все буквально впритык, чтобы в церкви можно было проводить службы и беспрепятственно рассматривать интерьер.

Кроме визуальной части, была проведена важнейшая научная работа. В весеннюю экспедицию в начале 2025 года волонтерами приехали двое потрясающих художников-реставраторов из Петербурга — Михаил Рогозный и Инга Будниченко. Они вышли на наш проект благодаря Андрею Борисовичу и безвозмездно включились в работу, потому что даже на расстоянии почувствовали уникальную ценность этого места. Приехав, они были поражены: здесь сохранились росписи сразу двух исторических периодов. Мы пообщались с коллегами — архитекторами и искусствоведами — и поняли, что деревянных храмов с уцелевшей настенной росписью по всему интерьеру в России осталось критически мало. На Севере из-за климата стены вообще не расписывали. В Самарской области этот храм — единственный в своем роде. Раньше казалось: «Ну, стоит старая деревянная церквушка, жалко ее». А теперь мы понимаем подлинную уникальность. Да, она построена по образцовому проекту своего времени, но детали и особенно росписи делают ее неповторимой. Ведь роспись прямо по дереву — огромная редкость. Как и роспись по штукатурке. А здесь в одном комплексе сочетаются оба этих приема, выполненные в разных стилях и в разные периоды.

Мы активно привлекали внимание научного сообщества к Павловке. Рассказывали о храме на конференции по деревянному зодчеству в Москве, доложили о ходе работ на конференции в академии Штиглица в Петербурге. Наш объект везде вызывал искреннее удивление. Фактически мы верифицировали его ценность, опубликовали научную статью в петербургском сборнике. Нам действительно нужно менять отношение к таким местам. Это ценнейшее достояние, которое должно объединять людей в желании его сохранить.

В июле намечается очередная экспедиция, я тоже туда поеду. Мы планируем завершить противоаварийные работы: поправим шатер, сделаем обвязку колокольни, закрепим стойки. На этом консервационный этап, надеюсь, будет закончен. Дальше предстоит сложнейшая и очень объемная научно-исследовательская работа. Нужно понять, как в комплексе укрепить и сохранить роспись по дереву и по штукатурке. Это тяжелый, кропотливый труд. И кто знает, сколько открытий нас еще ждет.

Вот буквально недавно я заезжал в Павловку по делам и случайно нашел куски холщовых обоев. Мы даже не догадывались, что они там были! В деревянных церквях раньше часто обивали стены холстом и расписывали его масляными красками — как обои в богатых домах начала XIX века. Оказалось, в Павловке холстом было обито «небо» (так называют потолок храма!).

А где именно вы их нашли?

Я залез под кровлю, чтобы рассмотреть следы утраченного иконостаса — мы очень хотим восстановить его в историческом виде, а зацепок не хватает. Поиск деталей — это каждый раз настоящий детектив. Когда самого предмета нет, ты ищешь его контуры по косвенным уликам: следам грибка, плесени или потекам воды, которым иконостас мешал протекать. Я осматривал балки и на диагональных связях вдруг заметил остатки холста. Спустился, покопался в куче обломков рухнувшего потолка — и действительно, там лежали уцелевшие фрагменты этих холщовых обоев! Реставраторы невероятно обрадовались этой находке. Представляете, дерево пролежало под дождями и снегом, а холст с краской выжил! Уверен, пока будем заниматься научной работой, мы откроем еще немало тайн. Храм в Павловке — это неисчерпаемый источник для изучения. Внимание к нему привлечено, консервация завершается, и это огромный прогресс, учитывая, что все работы делаются исключительно силами волонтеров на благотворительных началах.

Каков план дальнейших работ? Какие этапы вы наметили для себя на будущее?

Запустить туда профессиональных художников-реставраторов. Благодаря консервации мы обеспечили конструктивную безопасность здания и возможность нахождения людей внутри. И теперь, когда противоаварийные работы завершены, можно переходить к научно-исследовательскому этапу. Нужно зафиксировать и законсервировать уцелевшие росписи, детально изучить их и только потом приступать к полноценной реставрации.

Беспокоюсь за колокольню. Что будет с ней?

Сделаем шатер и будем завершать этап консервации. До начала экспедиции к нам должен приехать уникальный человек — Андрей Владимирович Шатровский — профессиональный промышленный альпинист-высотник, который в последнее время активно помогает нам как волонтер. Если бы не он, все мои чертежи и рисунки так и остались бы просто бумажками. Андрей Владимирович технологически выстроил весь процесс: и выпрямление колокольни, и возведение новой кровли.

Почему храм сейчас закрыт? Это связано с процессом консервации?

Любой подобный объект должен быть закрыт от посторонних, это нормальная практика безопасности. Держать там постоянную охрану у нас нет возможности, а внутри лежат инструменты и ценные материалы. К тому же оставлять объект абсолютно открытым просто опасно. Там уникальные росписи — вдруг кто-то захочет отковырять кусочек на память! Поэтому двери заперты, но если кто-то хочет приехать — можно в любой момент позвонить Степанычу или отцу Сергию, они откроют храм и все покажут.

На самом деле, службы здесь уже проводятся. Например, 12 июля мы приглашаем всех в Павловку: там пройдет литургия в честь праздника Петра и Павла. У храма будет знаменательная дата — 160-летие. Наша июльская экспедиция завершится как раз этой праздничной службой, ожидается много гостей. Самое главное для храма — снова вдохнуть в него жизнь.