Как из «ТКАНИ» получилось «НИКАК»? Павел Савельев о спасении советской вывески и открытии инсталляции в рамках Квартирной триеннале

История, за которой мы следили, нашла свое продолжение в рамках Квартирной триеннале от Галереи «Виктория»: найденная и собранная буквально по фрагментам советская вывеска «ТКАНИ» (она более 50 лет была частью городской среды!) уже сегодня получит вторую жизнь. О настоящем и будущем проекта Собака.ru рассказал директор рекламно-производственной компании «АРТИКУЛ» (и спаситель вывески!) Павел Савельев.
Фиксируем: открытие инсталляции — 18 июня в восемь вечера на Ново-Урицкого, 44.
Почему вас так зацепила история этой вывески? Это сугубо профессиональный или еще общечеловеческий и ностальгический порыв?
Я совершенно случайно увидел в паблике Михаила Митюкова «Надо сохранить» пост о том, что эту вывеску демонтируют. И тут же начал искать контакты и пытаться ее спасти. Дело в том, что до этого уже была похожая ситуация: на Тухачевского демонтировали «Дом мебели». Я узнал об этом только через неделю, кинулся искать вывеску, но никаких следов уже не осталось. Тогда меня это сильно задело. Дело в том, что я давно интересуюсь историей старых вывесок. Например, помогал Михаилу реставрировать вывеску «Библиотека» на Аэродромной — она находится в том дворе, в котором я вырос.
Почему меня зацепила нынешняя ситуация? Здесь совпали и профессиональный, и человеческий факторы. Я сам занимаюсь наружной рекламой, мы производим вывески. И да, мне действительно очень нравятся эти исторические объекты, хочется, чтобы они сохранялись. Люблю эту эстетику — от нее веет каким-то внутренним теплом. Мне важно, чтобы вывески оставались именно в той среде, в которой они существовали десятилетиями, на своих исторических местах. Вот висела вывеска «Ткани» всю жизнь на магазине (я помню ее с самого детства!) — хочу, чтобы она оставалась там же, просто в отреставрированном состоянии. Тем более, что и сам магазин тканей, насколько мне известно, там до сих пор работает, пусть и в более скромном формате.
Для инсталляции будут применены лишь фрагменты вывески: что-то не удалось спасти?
Спасти удалось абсолютно все! Вывеска, которая висела на здании, уцелела. Мои слова о том, что от нее остались лишь части — это был, пожалуй, художественный гротеск, чтобы привлечь к ситуации больше внимания.
Вывеску действительно везли на металлолом и уже разобрали на куски: детали лежали в разных кучах. К счастью, их просто не успели распилить. Я забрал эти фрагменты и собрал их заново, но уже в другом порядке — получилось совсем другое послание и новое визуальное сообщение. В итоге зрители увидят художественную инсталляцию, посвященную исчезающей визуальной памяти нашего города.
Инсталляция подразумевает полную пересборку букв?
Раньше буквы висели горизонтально, а я установил их вертикально, в виде постаментов. Я полностью пересобрал конструкцию и составил из исходных букв новое слово — «НИКАК» (вместо прежнего «ТКАНИ»).
Это слово никого не оставляет равнодушным: у одних оно вызывает шок и депрессию, у других — восторг. Но за этим арт-объектом стоит реальная проблема. В нашем городе мы пока действительно никак не можем сохранить подобные вывески так, чтобы это было прописано на законодательном уровне.
Сегодня на своей презентации я буду говорить как раз о том, какие инициативы мы хотим внести в администрацию Самары. Нам важно, чтобы сохранение исторических вывесок стало официальным движением, чтобы нас замечали и на нас обращали внимание. У нас есть команда единомышленников: Михаил Митюков, который занимается проектом «Надо сохранить», и мой студенческий друг Антон Черепок из «Том Сойер Феста», который тоже готов оказать поддержку. Заинтересованные есть, но, к сожалению, в городе пока нет необходимых для этого законодательных актов.
Квартирная триеннале — временная история. Понимаю, что точно предугадать судьбу вывески пока невозможно, но все же: какой сценарий для вас будет более желаемым — возвращение вывески на место + реставрация или консервация и хранение в недоступном для широкого круга лиц месте?
Пока вывеска будет храниться у меня — ее в любом случае нужно восстановить. На прежнее место мы ее вряд ли вернем — это уже неактуально, да и жильцы дома вряд ли поддержат эту затею, вся история выглядит довольно сомнительно.
Один из потенциальных сценариев — создать в одном из парков Самары музей под открытым небом или инсталляцию из вывесок, которые невозможно сохранить на их исторических местах. Например, из тех, которые уже демонтировали, или тех, что остались после сноса зданий. Очень хотелось бы запустить такое выставочное пространство.
Но повторюсь: наша главная задача — сохранять и реставрировать вывески именно там, где они висели изначально, чтобы они продолжали выполнять свою функцию. Мой проект посвящен артикуляции знаков и тому, как символы разговаривают с нами. Город хранит в себе колоссальные объемы информации и ведет диалог с жителями на этом визуальном языке. Эта информация постоянно меняется: исчезает, трансформируется, появляется вновь. Я исследую эти процессы, и старые советские вывески — пожалуй, главные старожилы этого диалога.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Павел Савельев
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