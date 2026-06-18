Как из «ТКАНИ» получилось «НИКАК»? Павел Савельев о спасении советской вывески и открытии инсталляции в рамках Квартирной триеннале

Почему вас так зацепила история этой вывески? Это сугубо профессиональный или еще общечеловеческий и ностальгический порыв?

Я совершенно случайно увидел в паблике Михаила Митюкова «Надо сохранить» пост о том, что эту вывеску демонтируют. И тут же начал искать контакты и пытаться ее спасти. Дело в том, что до этого уже была похожая ситуация: на Тухачевского демонтировали «Дом мебели». Я узнал об этом только через неделю, кинулся искать вывеску, но никаких следов уже не осталось. Тогда меня это сильно задело. Дело в том, что я давно интересуюсь историей старых вывесок. Например, помогал Михаилу реставрировать вывеску «Библиотека» на Аэродромной — она находится в том дворе, в котором я вырос.

Почему меня зацепила нынешняя ситуация? Здесь совпали и профессиональный, и человеческий факторы. Я сам занимаюсь наружной рекламой, мы производим вывески. И да, мне действительно очень нравятся эти исторические объекты, хочется, чтобы они сохранялись. Люблю эту эстетику — от нее веет каким-то внутренним теплом. Мне важно, чтобы вывески оставались именно в той среде, в которой они существовали десятилетиями, на своих исторических местах. Вот висела вывеска «Ткани» всю жизнь на магазине (я помню ее с самого детства!) — хочу, чтобы она оставалась там же, просто в отреставрированном состоянии. Тем более, что и сам магазин тканей, насколько мне известно, там до сих пор работает, пусть и в более скромном формате.

Для инсталляции будут применены лишь фрагменты вывески: что-то не удалось спасти?

Спасти удалось абсолютно все! Вывеска, которая висела на здании, уцелела. Мои слова о том, что от нее остались лишь части — это был, пожалуй, художественный гротеск, чтобы привлечь к ситуации больше внимания.

Вывеску действительно везли на металлолом и уже разобрали на куски: детали лежали в разных кучах. К счастью, их просто не успели распилить. Я забрал эти фрагменты и собрал их заново, но уже в другом порядке — получилось совсем другое послание и новое визуальное сообщение. В итоге зрители увидят художественную инсталляцию, посвященную исчезающей визуальной памяти нашего города.