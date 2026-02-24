Кто делает наследие дороже? В среду Анастасия Кнор станет следующим спикером архитектурной среды в White Cup

Важное напоминание: сегодня вторник (не понедельник!), а значит, уже завтра пройдет очередная архитектурная среда в кофейне White Cup на «Станкозаводе».

Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие», лауреат премии Собака.ru «ТОП-50. Люди, которые меняют город» будет рассказывать о премии «Наследие дороже», людях, которые помогают сохранять историю через архитектуру, и смелых реставрационных решениях. Старт встречи – в семь вечера.