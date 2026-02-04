Самара осталась без консервации: ни один объект из Самарской области не попал в Открытый каталог наследия проекта «Консервация»

В конце января «Консервация» – проект по спасению и возрождению архитектурного наследия России – запустил Открытый каталог наследия, в котором можно найти более ста пятидесяти объектов, нуждающихся в помощи. Отбирали памятники специалисты Государственного института искусствознания по двум критериям – тяжелое физическое состояние здания и выдающиеся художественные качества.

Памятников, которые находятся на территории Самарской области, в каталоге найдено не было. Как так вышло? Собака.ru пришла за ответом к Анастасии Кнор, директору благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»:

«Как такое произошло? Просто к нам никто не обращался с этим вопросом. Команда проекта «Консервация» использовала открытые данные, уже вышедшие статьи или сайты органов охраны регионов. Достаточно посмотреть на команду проекта – вся география сразу становится понятной: Кострома, Ярославль, Серпухов, Тверь и другие города. Есть координатор – есть проекты.

Но стоит отметить, что идея здравая, направленная на тех меценатов, которые еще не подобрали себе исторический объект для опеки. Здорово, если будет реальная польза от созданного ресурса».

Как пишет команда проекта, в будущем каталог будет пополняться новыми объектами – ждем!