Первый пошел: определены инвесторы, которые будут реставрировать самарские объекты культурного наследия в Самаре

А вот и они: определены первые инвесторы, которые будут реставрировать самарские объекты культурного наследия в Самаре – об этом сообщил глава города Иван Носков в своем тг-канале. Работу над четырьмя зданиями (на Ленинской 104-106, Водников, 40, Максима Горького, 119 и Фрунзе, 123-125) возьмут на себя компании «Волжанин» из Нижнего Новгорода, «Инвестстрой» из Казани и «Зеленый мир» из Самары.

Напомним, что после завершения реставрации здесь могут появиться социальные объекты, например, гостиницы, общепит, музеи или выставочные залы.