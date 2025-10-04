Сергей Пимахин: «Смысл в том, чтобы передавать свое мастерство: так оно не уйдет вместе с тобой»

Как оставить карьеру руководителя и заняться резьбой по дереву? Сергей Пимахин – мастер домовой резьбы и основатель проекта «Резные наличники» – рассказал Собака.ru, как желание сохранить архитектурное наследие города привело его к созданию самобытных и авторских изделий. И это точно его конек!
«Самара не только купеческая, она еще и ремесленная»
Резьба наличников и домовая резьба – история, которая увлекла вас в детстве?
Я начал заниматься этим в 2010 году, а до этого работал руководителем разных компаний. В тридцать пять лет задал себе вопрос: «А что останется после меня?» Я посмотрел, что у нас сейчас очень много деревянных домов, строятся новые коттеджи, поселки, деревни, и – неизбежно – кто-то захочет вернуться к прошлому. Я и решил – буду резать наличники. Мне хотелось, чтобы традиции продолжали жить.
Важно, что я не занимаюсь сохранением наследия, не повторяю один в один, добавляю свои элементы и творчески подхожу к ремеслу. Скорее, это сохранение самой идеи и русских традиций.
Получается, устали бежать за материальным?
Не то чтобы за материальным: хотелось работать на себя и делать что-то своими руками.
Вы долгие годы работали руководителем, а потом просто решили взять лобзик в руки?
Я закончил в детстве художественную школу: преподаватели водили нас по старым улицам и говорили: «Запоминайте и рисуйте то, что видите. Завтра этого может не стать». И это правда: на Одесском переулке было великолепное здание, которое, к сожалению, не сохранили, – снесли и построили на его месте высотку. Как может город жить без старых домов? Конечно, реально все снести и построить заново, но это будет другой город – не Самара и не Куйбышев.
Мне кажется, когда говорят «Самара-городок», сразу представляется что-то резное, исконно русское, купеческое…
Самара не только купеческая, она еще и ремесленная. У нас было очень много ремесленников, и сейчас пришло время восстанавливать их наследие. На этой базе и нужно строить будущее, стоит от чего-то отталкиваться. Мы уже наелись непонятного – из стекла и бетона. Для того, чтобы построить каменный дом, мы сносим горы, превращаем их в песок и щебень. А для того, чтобы построить деревянный дом, мы берем часть леса и на этом месте сажаем новый. Это возобновляемая экономика.
Понятно, что вы шли по зову души. А финансовый план в голове построили?
Да, я вполне приземленный человек, не могу сидеть и мечтать о чем-то невозможном. Нужно брать и делать. Ремесленники этим и занимаются: мы не создаем произведения искусства, как художники, а просто делаем бытовые вещи, которые отличаются индивидуальностью и почерком мастера.
А как вы этому учились?
Открывал интернет и смотрел видеоролики. Брал литературу – у меня же высшее техническое образование! – так что разобраться в деле для меня проблем не составило. В этом году в первый раз ездил к мастеру по маркетри делать мозаику из шпона.
«Я вам больше скажу – я знал, что наличники будут популярны»
Какой самый масштабный заказ у вас уже был?
Парк Дружбы народов в Волгаре! Мы делали резьбу на русский, чувашский, татарский, армянский, азербайджанский, мордовский, башкирский, осетинский, грузинский и карельский дома, а также резные столбы для таджикского и узбекского зданий.
При работе над этим проектом вы ориентировались на фотографии или ездили в туристическую командировку по стране?
Со мной работал архитектор-дизайнер, который создавал эскизы и согласовывал их с национальными сообществами, а я занимался только резьбой и вносил коррективы в то, что возможно сделать, а что – нет. Все-таки дерево есть дерево.
В работе с наличниками важно учитывать, чтобы размер наличника совпадал с размером окна, чтобы узоры были пропорциональными. Мы не занимаемся серийным производством, у нас индивидуальная работа – в этом больше ценности и больше души.
Есть какой-то традиционный элемент резьбы, который относится к Самаре?
Если сравнить с другими городами, у нас наличники легкие, многоярусные, как фата. А вообще, все национальные элементы присутствуют в наличниках города – настолько все переплетено в Самаре.
А как люди вообще приходят к этому: «Хотим резной наличник»? Может показаться, что в XXI веке – это пережиток прошлого. Или сейчас все же волна возвращения чего-то исконно русского?
Я вам больше скажу – я знал, что наличники будут популярны. Наличники – это часть нашей культуры, которая, надеюсь, будет творчески переработана в какие-то более современные варианты.
Наличники вашего производства были представлены на «ВолгаФесте» – это совместная работа с «Том Сойер Фестом»?
Да, там была наша работа, которую мы выполнили благодаря гранту от Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. У нас была группа из восьмидесяти человек, которые прошли всю программу, и все четыре наличника были созданы руками волонтеров. Работа велась с ноября 2024 года по август 2025-го.
Почему для вас важна работа с волонтерами «Том Сойер Феста»?
Мы давно с ними сотрудничаем, уже десять лет. Просто мы смотрим в одном направлении и друг другу помогаем, когда есть такая возможность. Они занимаются сохранением исторической среды, то есть не только наличников, а еще и дворов, поэтому всегда интересно работать с ними. Например, на Льва Толстого есть дом, который мы восстановили вместе с ребятами. Полностью сделали все наличники, восстановили и покрасили крыльцо.
Как вы сами оцениваете свой вклад в возвращение к русской культуре?
Я занимаюсь не только наличникам. Мы организовываем занятия для детей во время учебного года: делаем с ними подставки под телефоны и кормушки, которые дети могут забрать с собой на память, организовываем экскурсии по старому центру города, показываем дома с наличниками, рассказываем, для чего они нужны. Я хочу оставить свой след в облике нашего города.
«Наш центр города нужно восстанавливать, пока его не застроили высотками, а для этого требуются мастера»
Как вы считаете, у такого ремесла есть будущее?
Я считаю, что у всех ремесел есть будущее.
Оглядываясь назад, вы приняли бы решение уйти раньше в это ремесло? Или считаете, что все случилось в свое время?
Я много чем занимался – каждое дело после пригодилось мне в жизни. Так что все пришло вовремя.
Есть у вас какая-то мечта или задумка, которую вы хотите воплотить?
Я хочу открыть школу по резному наличнику – готов делиться своими знаниями и умениями. Наш центр города нужно восстанавливать, пока его не застроили высотками, а для этого требуются мастера. Вместе мы сможем брать крупные заказы даже в других городах. Смысл еще в том, чтобы передавать свое мастерство: так оно не уйдет вместе с тобой.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Инга Пеннер
Комментарии (0)