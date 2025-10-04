Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
Реставрации

Поделиться:

Сергей Пимахин: «Смысл в том, чтобы передавать свое мастерство: так оно не уйдет вместе с тобой»

Как оставить карьеру руководителя и заняться резьбой по дереву? Сергей Пимахин – мастер домовой резьбы и основатель проекта «Резные наличники» – рассказал Собака.ru, как желание сохранить архитектурное наследие города привело его к созданию самобытных и авторских изделий. И это точно его конек!

«Самара не только купеческая, она еще и ремесленная» 

Резьба наличников и домовая резьба – история, которая увлекла вас в детстве? 

Я начал заниматься этим в 2010 году, а до этого работал руководителем разных компаний. В тридцать пять лет задал себе вопрос: «А что останется после меня?» Я посмотрел, что у нас сейчас очень много деревянных домов, строятся новые коттеджи, поселки, деревни, и – неизбежно – кто-то захочет вернуться к прошлому. Я и решил – буду резать наличники. Мне хотелось, чтобы традиции продолжали жить.

Важно, что я не занимаюсь сохранением наследия, не повторяю один в один, добавляю свои элементы и творчески подхожу к ремеслу. Скорее, это сохранение самой идеи и русских традиций.

Получается, устали бежать за материальным? 

Не то чтобы за материальным: хотелось работать на себя и делать что-то своими руками. 

Вы долгие годы работали руководителем, а потом просто решили взять лобзик в руки?

Я закончил в детстве художественную школу: преподаватели водили нас по старым улицам и говорили: «Запоминайте и рисуйте то, что видите. Завтра этого может не стать». И это правда: на Одесском переулке было великолепное здание, которое, к сожалению, не сохранили, – снесли и построили на его месте высотку. Как может город жить без старых домов? Конечно, реально все снести и построить заново, но это будет другой город – не Самара и не Куйбышев.

Мне кажется, когда говорят «Самара-городок», сразу представляется что-то резное, исконно русское, купеческое…

Самара не только купеческая, она еще и ремесленная. У нас было очень много ремесленников, и сейчас пришло время восстанавливать их наследие. На этой базе и нужно строить будущее, стоит от чего-то отталкиваться. Мы уже наелись непонятного – из стекла и бетона. Для того, чтобы построить каменный дом, мы сносим горы, превращаем их в песок и щебень. А для того, чтобы построить деревянный дом, мы берем часть леса и на этом месте сажаем новый. Это возобновляемая экономика.

Понятно, что вы шли по зову души. А финансовый план в голове построили? 

Да, я вполне приземленный человек, не могу сидеть и мечтать о чем-то невозможном. Нужно брать и делать. Ремесленники этим и занимаются: мы не создаем произведения искусства, как художники, а просто делаем бытовые вещи, которые отличаются индивидуальностью и почерком мастера.

А как вы этому учились? 

Открывал интернет и смотрел видеоролики. Брал литературу – у меня же высшее техническое образование! – так что разобраться в деле для меня проблем не составило. В этом году в первый раз ездил к мастеру по маркетри делать мозаику из шпона. 

«Я вам больше скажу – я знал, что наличники будут популярны» 

Какой самый масштабный заказ у вас уже был?

Парк Дружбы народов в Волгаре! Мы делали резьбу на русский, чувашский, татарский, армянский, азербайджанский, мордовский, башкирский, осетинский, грузинский и карельский дома, а также резные столбы для таджикского и узбекского зданий.

При работе над этим проектом вы ориентировались на фотографии или ездили в туристическую командировку по стране?

Со мной работал архитектор-дизайнер, который создавал эскизы и согласовывал их с национальными сообществами, а я занимался только резьбой и вносил коррективы в то, что возможно сделать, а что – нет. Все-таки дерево есть дерево. 

В работе с наличниками важно учитывать, чтобы размер наличника совпадал с размером окна, чтобы узоры были пропорциональными. Мы не занимаемся серийным производством, у нас индивидуальная работа – в этом больше ценности и больше души.

Есть какой-то традиционный элемент резьбы, который относится к Самаре?

Если сравнить с другими городами, у нас наличники легкие, многоярусные, как фата. А вообще, все национальные элементы присутствуют в наличниках города – настолько все переплетено в Самаре.

А как люди вообще приходят к этому: «Хотим резной наличник»? Может показаться, что в XXI веке – это пережиток прошлого. Или сейчас все же волна возвращения чего-то исконно русского?

Я вам больше скажу – я знал, что наличники будут популярны. Наличники – это часть нашей культуры, которая, надеюсь, будет творчески переработана в какие-то более современные варианты.

Наличники вашего производства были представлены на «ВолгаФесте» – это совместная работа с «Том Сойер Фестом»?

Да, там была наша работа, которую мы выполнили благодаря гранту от Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. У нас была группа из восьмидесяти человек, которые прошли всю программу, и все четыре наличника были созданы руками волонтеров. Работа велась с ноября 2024 года по август 2025-го.

Почему для вас важна работа с волонтерами «Том Сойер Феста»?

Мы давно с ними сотрудничаем, уже десять лет. Просто мы смотрим в одном направлении и друг другу помогаем, когда есть такая возможность. Они занимаются сохранением исторической среды, то есть не только наличников, а еще и дворов, поэтому всегда интересно работать с ними. Например, на Льва Толстого есть дом, который мы восстановили вместе с ребятами. Полностью сделали все наличники, восстановили и покрасили крыльцо.

Как вы сами оцениваете свой вклад в возвращение к русской культуре? 

Я занимаюсь не только наличникам. Мы организовываем занятия для детей во время учебного года: делаем с ними подставки под телефоны и кормушки, которые дети могут забрать с собой на память, организовываем экскурсии по старому центру города, показываем дома с наличниками, рассказываем, для чего они нужны. Я хочу оставить свой след в облике нашего города.

«Наш центр города нужно восстанавливать, пока его не застроили высотками, а для этого требуются мастера» 

Как вы считаете, у такого ремесла есть будущее?

Я считаю, что у всех ремесел есть будущее. 

Оглядываясь назад, вы приняли бы решение уйти раньше в это ремесло? Или считаете, что все случилось в свое время?

Я много чем занимался – каждое дело после пригодилось мне в жизни. Так что все пришло вовремя. 

Есть у вас какая-то мечта или задумка, которую вы хотите воплотить?

Я хочу открыть школу по резному наличнику – готов делиться своими знаниями и  умениями. Наш центр города нужно восстанавливать, пока его не застроили высотками, а для этого требуются мастера. Вместе мы сможем брать крупные заказы даже в других городах. Смысл еще в том, чтобы передавать свое мастерство: так оно не уйдет вместе с тобой.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Инга Пеннер

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: