Сергей Пимахин: «Смысл в том, чтобы передавать свое мастерство: так оно не уйдет вместе с тобой»

«Самара не только купеческая, она еще и ремесленная»

Резьба наличников и домовая резьба – история, которая увлекла вас в детстве?

Я начал заниматься этим в 2010 году, а до этого работал руководителем разных компаний. В тридцать пять лет задал себе вопрос: «А что останется после меня?» Я посмотрел, что у нас сейчас очень много деревянных домов, строятся новые коттеджи, поселки, деревни, и – неизбежно – кто-то захочет вернуться к прошлому. Я и решил – буду резать наличники. Мне хотелось, чтобы традиции продолжали жить.

Важно, что я не занимаюсь сохранением наследия, не повторяю один в один, добавляю свои элементы и творчески подхожу к ремеслу. Скорее, это сохранение самой идеи и русских традиций.

Получается, устали бежать за материальным?

Не то чтобы за материальным: хотелось работать на себя и делать что-то своими руками.

Вы долгие годы работали руководителем, а потом просто решили взять лобзик в руки?

Я закончил в детстве художественную школу: преподаватели водили нас по старым улицам и говорили: «Запоминайте и рисуйте то, что видите. Завтра этого может не стать». И это правда: на Одесском переулке было великолепное здание, которое, к сожалению, не сохранили, – снесли и построили на его месте высотку. Как может город жить без старых домов? Конечно, реально все снести и построить заново, но это будет другой город – не Самара и не Куйбышев.

Мне кажется, когда говорят «Самара-городок», сразу представляется что-то резное, исконно русское, купеческое…

Самара не только купеческая, она еще и ремесленная. У нас было очень много ремесленников, и сейчас пришло время восстанавливать их наследие. На этой базе и нужно строить будущее, стоит от чего-то отталкиваться. Мы уже наелись непонятного – из стекла и бетона. Для того, чтобы построить каменный дом, мы сносим горы, превращаем их в песок и щебень. А для того, чтобы построить деревянный дом, мы берем часть леса и на этом месте сажаем новый. Это возобновляемая экономика.

Понятно, что вы шли по зову души. А финансовый план в голове построили?

Да, я вполне приземленный человек, не могу сидеть и мечтать о чем-то невозможном. Нужно брать и делать. Ремесленники этим и занимаются: мы не создаем произведения искусства, как художники, а просто делаем бытовые вещи, которые отличаются индивидуальностью и почерком мастера.

А как вы этому учились?

Открывал интернет и смотрел видеоролики. Брал литературу – у меня же высшее техническое образование! – так что разобраться в деле для меня проблем не составило. В этом году в первый раз ездил к мастеру по маркетри делать мозаику из шпона.