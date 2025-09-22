Одиннадцать городских счастливчиков! В Самаре определены объекты культурного наследия, с которыми будут работать по новому механизму реставрации

«Агентство развития исторической Самары объявляет конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. За счет победителя Агентство разрабатывает проект, взаимодействует с лицензированной фирмой, которая проведет реставрацию под потребности инвестора. Важно, что в объектах культурного наследия будут открывать социальные объекты: гостиницы, общепит, музеи, выставочные залы и тд. Объектом культурного наследия оно быть не перестает, поэтому обязательства по содержанию с собственника никак не снимаются».