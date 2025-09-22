Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Одиннадцать городских счастливчиков! В Самаре определены объекты культурного наследия, с которыми будут работать по новому механизму реставрации

Оставить понедельник без хороших новостей – недопустимо: как раз на днях были определены первые здания – объекты культурного наследия Самары, с которыми будут работать по новому механизму реставрации. Сообщается, что благодаря этому механизму можно будет приводить в порядок целые кварталы и комплексно восстанавливать историческую Самару.

Что будет со зданиями дальше? Рассказал глава города Самара Иван Носков:

Иван Носков

«Агентство развития исторической Самары объявляет конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. За счет победителя Агентство разрабатывает проект, взаимодействует с лицензированной фирмой, которая проведет реставрацию под потребности инвестора. Важно, что в объектах культурного наследия будут открывать социальные объекты: гостиницы, общепит, музеи, выставочные залы и тд. Объектом культурного наследия оно быть не перестает, поэтому обязательства по содержанию с собственника никак не снимаются».

 

Фото: Телеграм-канал Ивана Носкова, архивы пресс-служб

