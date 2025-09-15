Старый центр, самарские дворики и улица Куйбышева: волонтеры «Том Сойер Феста» разрабатывают серию аудиоэкскурсии по Самаре

Хорошая новость для всех любителей долгих и атмосферных прогулок: этой осенью волонтеры и координаторы «Том Сойер Феста» запустят серию аудиоэкскурсий по Самаре. В разработке три маршрута, раскрывающие урбанистическую уникальность города голосами местных жителей, историков, художников и архитекторов. За подробностями и деталями мы пришли к экскурсоводу и разработчику экскурсионных маршрутов по Самаре Валерию Григанову.

«Мы готовим этот проект при поддержке Фонда президентских грантов. Когда наши аудиоэкскурсии будут готовы, мы выложим их в свободный доступ, чтобы каждый мог просто включить и слушать их, гуляя по маршруту, о котором идет речь. А телеграм-бот будет выдавать информацию в виде текста и фотографий.

Первый маршрут будет проходить в самой старой части Самары – по району Хлебной площади. Мы расскажем об основании самарской крепости, о старейших храмах города и о первой пожарной каланче – в общем, обо всем, с чего начиналась Самара. Помимо исторической информации там будут рассказы от местных жителей и от художников, которые делали разные арт-объекты на маршруте.

Вторая экскурсия посвящена улице Куйбышева – это одна из самых популярных улиц для первого знакомства с городом, да и просто для прогулок. Какие-то новые локации или объекты здесь найти сложно, но мы постарались взглянуть на них по-новому и показать, как локальные изменения последних годов отражают историю Самары.

Третий маршрут посвящен самарским дворам – это моя любимая тема. Есть множество экскурсий по дворам, я сам уже разработал три или четыре маршрута, но в этот раз хотелось не просто показать очередную порцию интересных двориков, но и разобраться, в чем же их уникальность, почему они не похожи на дворы других городов. Поэтому на маршруте есть как довольно известные дворы, так и те, где лично я экскурсий никогда не видел».

Текст: Екатерина Узилова

Фото: Елена Матерова