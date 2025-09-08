Второй сезон, которого мы ждали: премия «Наследие дороже» открыла прием заявок

Хорошая новость, которая подходит для начала недели: все, кто не успел присоединиться к движению за живую историю в прошлом году, получили еще один шанс! Организаторы премии «Наследие дороже» – а это Благотворительный Фонд «Том Сойер Фест» – Наследие» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) – объявили о начале приема заявок на второй сезон. Для всех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению, доступны семь номинаций. Редакция верит, что премия «Наследие дороже» поможет «исправить» статистику надежд и в Самаре – и в стране – будет больше исторических зданий, которые вернулись к жизни как школы, музеи, отели, кафе и рестораны и креативные пространства.