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Как превратить самарский дворик в арт-объект? Отвечает команда «Том Сойер Фест»!

Прямо сейчас у каждого волжанина есть возможность принять участие – активное! – в проекте «Дворцовый переворот», который команда «Том Сойер Феста» реализует совместно с арт-резиденцией Третьяковки в Самаре «Художник+».

Волонтеры фестиваля восстановления исторической среды уже отсмотрели – и сфотографировали! – 124 (!) двора в историческом центре Самары и отобрали пять кандидатов на превращение в яркие арт-объекты – согласие жителей дворов на это превращение уже получено. На текущий момент проект собирает истории, связанные с отобранными дворами и ему – проекту – нужна помощь города: оставить свое мнение можно в группе фестиваля!

Фото: Архивы пресс-служб

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