Анастасия Кнор: «Пора признаться: я люблю сложное устройство мира и мне просто не интересно заниматься какой-то одной историей!»

У директора благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» выдался очень горячий – и успешный! – год: в январе она награждала лауреатов первой Национальной премии «Наследие дороже» (старт второго сезона назначен на сентябрь, и подготовка уже началась), а в марте вышел сборник из тридцати историй успешного инвестирования в историческую недвижимость «Домострой. Перезагрузка».
Первый вопрос, который мне хочется задать тебе как человеку, который посвящает значительную часть своей жизни попыткам вернуть этому городу историческое наследие, простой: не посещает ли иногда предательская мысль, что борешься с огромными ветряными мельницами?
Нет, не посещает! Я вообще поклонник – и активный сторонник – теории малых дел. Я уверена: если двигаться в нужном направлении маленькими шажками, не пытаясь сразу завоевывать весь мир, а просто делая – сегодня, завтра и послезавтра – свое маленькое дело, оно когда-нибудь превратится в большое. Собственно, так и произошло с «Том Сойер Фестом», когда мы вообще не замахивались ни на масштабы, ни на объемы, ни на славу – вообще ни на что. И все к нам пришло просто потому, что мы каждый день работали, каждый день улучшали, каждый день воспитывали и делали еще множество дел. Поэтому все получилось.
Но у тебя это «свое маленькое дело» – не единственное. Я же правильно понимаю, что вы занимаетесь не только «Том Сойер Фестом»?
Это так: у меня много проектов, и все они, так или иначе, связаны с наследием. Пора признаться: я люблю сложное устройство мира и мне просто не интересно заниматься какой-то одной историей. Поэтому почти всю свою жизнь я живу в состоянии многозадачности, когда у меня параллельно идут несколько проектов, а я между ними переключаюсь, что-то заново придумываю и все это выпускаю в мир. Сегодня об этом мало кто помнит, но когда-то мы с моим мужем придумали телеканал «Самара-ГИС». Затем мы запустили интернет-журнал «Другой город», а потом закрутился «Том Сойер Фест». И вообще мы сделали еще много-много других проектов, которые можно назвать одноразовыми. В том смысле, что они просто случились один раз и в теории могут повториться. Вообще, у меня всегда много проектов в запасе: я похожа на бесперебойный генератор идей.
А чего не хватает для реализации: времени, сил или свежести?
Ресурсов не хватает. Потому что самое дефицитное в этом мире — это ресурсы, которые надо правильно настроить, чтобы достичь результата. Я имею в виду самые разные ресурсы: финансовые, материальные и, разумеется, человеческие. Потому что многое зависит от команды людей, которые собрались вокруг: от их компетенций, их настроения, вовлеченности и таланта. В общем, ресурсов всегда не хватает, а идей немножко больше.
Обычно в Самару приходят какие-то федеральные инициативы, и мы их локализуем. В случае с «Том Сойер Фестом» процесс обратный: как у вас получилось запустить эту волну по всей стране?
Это вышло случайно, прямо скажем. Мы не рассчитывали на большой успех, просто хотели устроить немного акционизма. На тот момент – шел 2015 год – мы с командой «Другой город» уже вернули в город экскурсии, и хотелось сделать что-то в офлайне – выйти в город к живым людям. Вот тогда и родился «Том Сойер Фест» – это была идея Андрея Кочеткова, который тогда был редактором «Другого города». Он всегда тонко улавливал тренды: у него хорошо это получалось и до сих пор получается. Вернувшись с фестиваля живых городов в Ижевске, он предложил взять и отремонтировать какой-то дом в городе. Это была одновременно безумно простая и безумно крутая идея! Для ее реализации нужно было выбрать здание, и мы остановились на купеческом образце домостроения в ужасном состоянии – дом на Льва Толстого, 34. В первый же год фестиваля нам удалось добиться впечатляющих результатов: при поддержке наших партнеров, Самарской гильдии строителей и городской администрации мы показали всем, что ремонт дома с фасадной частью – с качественной покраской! – стоит примерно 250 000 руб-лей. Шикарная экономика! Мы доказали владельцам домов и городам, которые сидят на своем наследии и, собственно говоря, ничего с этим наследием не делают, что все не так уж сложно и дорого! А заодно продемонстрировали городу, что умеем организовывать людей вокруг себя. И, конечно, вот эта картинка «до и после» произвела очень серьезный вау-эффект, на который обратили внимание не только в городе: результаты увидели в Казани и Бузулуке. Увидели, приехали перенимать опыт и разнесли «Том Сойер Фест» по всей стране.
Получается, «Том Сойер Фест» – это самарская франшиза?
Франшиза, которую мы франшизой не считаем: у нас же все участники – это команда нашего фестиваля. И я рада, что фестиваль не остановился в развитии: в 2017 году мы придумали школу «Том Сойер Фест», потому что заявки начали поступать из Алматы, Саратова и Хвалынска. В первый раз к нам приехало семьдесят человек со всей страны. Причем приезжали в основном все одного возраста: около тридцати пяти лет. Разумеется, после пика популярности неизбежно наступает спад – это неизбежный цикл и в коммерческом, и в некоммерческом секторе. Чтобы этого избежать, мы каждый год мы придумываем себе новые – на первый взгляд трудноисполнимые – задачи. Решением одной из таких задач стал фонд «Том Сойер Фест – Наследие»: на одной из ежегодных встреч с координаторами феста, на которых мы анализируем ошибки и оцениваем, в каком направлении двигаемся, я задала вопрос, не пора ли организовать собственный фонд, чтобы поддерживать начинающие фестивали, у которых не хватает собственных ресурсов. А все такие: «Наверное, пора!» И мы его как-то вот легко и непринужденно создали, хотя у нас не было ни учредительского совета, ни каких-то учредителей. Тем не менее, около двадцати проектов мы уже профинансировали и потихонечку наращиваем капиталы и обороты. Но самый главный проект, который мы запустили с фондом, – это наша премия для инвесторов «Наследие дороже». Это, во-первых, очень серьезный, на мой взгляд, шаг вперед. А, во-вторых, мы снова первые, понимаешь? Поддерживаем уровень, который сами себе задали! Я придумала эту премию и предложила Артему Демидову из ВООПИиК стать соорганизатором, потому что мы две самые, пожалуй, крупные организации, которые объединяют людей вокруг наследия. Мы провели награждение лауреатов в Москве, потому у ВООПИиК там центральный офис и людям со всей страны удобнее приезжать в столицу, а не в Самару.
Это здорово, когда собираются неравнодушные люди, которые хотят инвестировать в наследие города руками и временем. Но без инвестиций, которые деньгами, всегда сложно. Как реагируют на ваши инициативы наше любимое государство и наши не менее любимые купцы?
Пожертвований от юридических лиц у нас почти нет: деньги нам донатят обычные люди. Причем редко донаты приходят из Самары: я анализирую статистику. Вот интересная история: недавно я читала лекцию – не стану говорить где – про объекты «Том Сойер Феста», которые есть в Самаре. Условия были простые: вход за пожертвования на фестиваль. И вот я закончила выступление, показываю QR-код и предлагаю отправить, кто сколько может, не ограничивая никого ни минимальной, ни максимальной суммой. Все послушно наводят телефоны, а утром смотрю отчет: выписка нулевая! То есть все просто подержали телефоны и опустили их. А слушали-то с удовольствием!
Какие достижения заставляют тебя гордиться тем, что делаешь, или просто остались в памяти?
Горжусь тем, что фестиваль аккумулирует вокруг себя очень хороших людей. И я – честное слово! – не знаю, в чем феномен. Это какая-то проверка на настоящесть, что ли: совершенно точно складывается так, что вокруг фестиваля нет случайных людей. А все наши координаторы с первого самого дня и вот до сегодняшнего, ну просто штучные люди. Вот Антон Черепок, который тащит уже третий год на себе дом Кожевникова, – я просто молюсь за него. Сколько ему надо моральных сил, чтобы переживать этот стресс, который за дня в день у нас с этим домом происходит, а он не унывает. У меня есть любимая пословица: «Хороший человек – это профессия». Я считаю, что быть хорошим человеком – это очень важно. И я всегда буду работать только с теми, кто мне глубоко приятен и симпатичен, с теми, кто разделяет мои личные взгляды. И еще очень приятно, что в последние годы у меня не бывает каких-то провальных проектов: все, что мы делаем, хорошо оценивается людьми. Это одна из причин, по которой я могу себе позволить жить тремя проектами вперед. Прямо сейчас мы договорились с Евгением Реймером сделать книжку про хлеб: они с командой сделали очень сильную ставку на хлебную тему, и я согласна, что хлеб – это один из главных символов Самары, который нельзя терять. Его надо восстанавливать, на нем надо что-то строить, в том числе какие-то креативные истории.
Книжка про хлеб – это, как говорил Эраст Фандорин, раз. А еще два проекта?
Я сейчас написала три гранта. Я очень хочу сделать комикс про самарское наследие. Потому что этот формат отлично заходит для молодого поколения, которое обычно скучает на лекциях по краеведению. Поэтому, пока мы не дадим молодым какой-то визуальный образ, у нас привить любовь к городу и его наследию не получится. Я с этой идеей давно вожусь и в любом случае ее реализую. Просто не пришло еще время, не нашелся человек, которому эта тема была бы интересна.
Веришь, получается, в эту теорию: что иногда ничего не получается, потому что еще не время, и всему свое время?
Да. Я часто очень придумываю проекты, у которых пока нет вот той самой почвы, да, вот удобренной. Я их придумываю, положу на полочку, а потом через два-три года они у меня – хоп! – и пошли.
О чем мечтает директора благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»?
Я очень хочу, чтобы мы восстановили дом Кожевникова. Очень! И мне страшно не хватает ресурсов. Я все время думаю, почему же так получается? У нас же больше миллиона людей живет в этом городе, и если бы каждый – и пусть даже не каждый! – по сотне рублей перевел, мы бы все сделали. Пока очень тяжело. Но я верю, что мы все равно это сделаем.
Но у этой задачи же нет дедлайна?
Есть, конечно! В рамках действующего законодательства, нам дается семь лет для того, чтобы провести реставрацию. Два года уже прошло, то есть у нас осталось пять, а потом мы должны предъявить отреставрированный дом этому городу. Но, я надеюсь, что мы все успеем!
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Михаил Денисов
Стиль: Алина Тарасова
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