Анастасия Кнор: «Пора признаться: я люблю сложное устройство мира и мне просто не интересно заниматься какой-то одной историей!»

Получается, «Том Сойер Фест» – это самарская франшиза?

Франшиза, которую мы франшизой не считаем: у нас же все участники – это команда нашего фестиваля. И я рада, что фестиваль не остановился в развитии: в 2017 году мы придумали школу «Том Сойер Фест», потому что заявки начали поступать из Алматы, Саратова и Хвалынска. В первый раз к нам приехало семьдесят человек со всей страны. Причем приезжали в основном все одного возраста: около тридцати пяти лет. Разумеется, после пика популярности неизбежно наступает спад – это неизбежный цикл и в коммерческом, и в некоммерческом секторе. Чтобы этого избежать, мы каждый год мы придумываем себе новые – на первый взгляд трудноисполнимые – задачи. Решением одной из таких задач стал фонд «Том Сойер Фест – Наследие»: на одной из ежегодных встреч с координаторами феста, на которых мы анализируем ошибки и оцениваем, в каком направлении двигаемся, я задала вопрос, не пора ли организовать собственный фонд, чтобы поддерживать начинающие фестивали, у которых не хватает собственных ресурсов. А все такие: «Наверное, пора!» И мы его как-то вот легко и непринужденно создали, хотя у нас не было ни учредительского совета, ни каких-то учредителей. Тем не менее, около двадцати проектов мы уже профинансировали и потихонечку наращиваем капиталы и обороты. Но самый главный проект, который мы запустили с фондом, – это наша премия для инвесторов «Наследие дороже». Это, во-первых, очень серьезный, на мой взгляд, шаг вперед. А, во-вторых, мы снова первые, понимаешь? Поддерживаем уровень, который сами себе задали! Я придумала эту премию и предложила Артему Демидову из ВООПИиК стать соорганизатором, потому что мы две самые, пожалуй, крупные организации, которые объединяют людей вокруг наследия. Мы провели награждение лауреатов в Москве, потому у ВООПИиК там центральный офис и людям со всей страны удобнее приезжать в столицу, а не в Самару.

Это здорово, когда собираются неравнодушные люди, которые хотят инвестировать в наследие города руками и временем. Но без инвестиций, которые деньгами, всегда сложно. Как реагируют на ваши инициативы наше любимое государство и наши не менее любимые купцы?

Пожертвований от юридических лиц у нас почти нет: деньги нам донатят обычные люди. Причем редко донаты приходят из Самары: я анализирую статистику. Вот интересная история: недавно я читала лекцию – не стану говорить где – про объекты «Том Сойер Феста», которые есть в Самаре. Условия были простые: вход за пожертвования на фестиваль. И вот я закончила выступление, показываю QR-код и предлагаю отправить, кто сколько может, не ограничивая никого ни минимальной, ни максимальной суммой. Все послушно наводят телефоны, а утром смотрю отчет: выписка нулевая! То есть все просто подержали телефоны и опустили их. А слушали-то с удовольствием!

Какие достижения заставляют тебя гордиться тем, что делаешь, или просто остались в памяти?

Горжусь тем, что фестиваль аккумулирует вокруг себя очень хороших людей. И я – честное слово! – не знаю, в чем феномен. Это какая-то проверка на настоящесть, что ли: совершенно точно складывается так, что вокруг фестиваля нет случайных людей. А все наши координаторы с первого самого дня и вот до сегодняшнего, ну просто штучные люди. Вот Антон Черепок, который тащит уже третий год на себе дом Кожевникова, – я просто молюсь за него. Сколько ему надо моральных сил, чтобы переживать этот стресс, который за дня в день у нас с этим домом происходит, а он не унывает. У меня есть любимая пословица: «Хороший человек – это профессия». Я считаю, что быть хорошим человеком – это очень важно. И я всегда буду работать только с теми, кто мне глубоко приятен и симпатичен, с теми, кто разделяет мои личные взгляды. И еще очень приятно, что в последние годы у меня не бывает каких-то провальных проектов: все, что мы делаем, хорошо оценивается людьми. Это одна из причин, по которой я могу себе позволить жить тремя проектами вперед. Прямо сейчас мы договорились с Евгением Реймером сделать книжку про хлеб: они с командой сделали очень сильную ставку на хлебную тему, и я согласна, что хлеб – это один из главных символов Самары, который нельзя терять. Его надо восстанавливать, на нем надо что-то строить, в том числе какие-то креативные истории.

Книжка про хлеб – это, как говорил Эраст Фандорин, раз. А еще два проекта?

Я сейчас написала три гранта. Я очень хочу сделать комикс про самарское наследие. Потому что этот формат отлично заходит для молодого поколения, которое обычно скучает на лекциях по краеведению. Поэтому, пока мы не дадим молодым какой-то визуальный образ, у нас привить любовь к городу и его наследию не получится. Я с этой идеей давно вожусь и в любом случае ее реализую. Просто не пришло еще время, не нашелся человек, которому эта тема была бы интересна.

Веришь, получается, в эту теорию: что иногда ничего не получается, потому что еще не время, и всему свое время?

Да. Я часто очень придумываю проекты, у которых пока нет вот той самой почвы, да, вот удобренной. Я их придумываю, положу на полочку, а потом через два-три года они у меня – хоп! – и пошли.

О чем мечтает директора благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»?

Я очень хочу, чтобы мы восстановили дом Кожевникова. Очень! И мне страшно не хватает ресурсов. Я все время думаю, почему же так получается? У нас же больше миллиона людей живет в этом городе, и если бы каждый – и пусть даже не каждый! – по сотне рублей перевел, мы бы все сделали. Пока очень тяжело. Но я верю, что мы все равно это сделаем.

Но у этой задачи же нет дедлайна?

Есть, конечно! В рамках действующего законодательства, нам дается семь лет для того, чтобы провести реставрацию. Два года уже прошло, то есть у нас осталось пять, а потом мы должны предъявить отреставрированный дом этому городу. Но, я надеюсь, что мы все успеем!