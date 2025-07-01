Знакомьтесь: братья Дмитрий и Юрий Трояны, которые не первый год восстанавливают – и бережно сохраняют! – важные исторические детали города

Это они – Дмитрий и Юрий Трояны – два брата, которые уже не первый год – одиннадцать лет! – доказывают, что бизнес – это история не только про «забирать себе», но и про «отдавать и заботиться о других». Только за последний год директор самарской сети «Додо Пицца» и директор по ее развитию восстановили – вместе с проектом «Надо сохранить» – светящиеся советские гвоздики на проспекте Кирова и витраж «павлиний хвост» на Самарской площади, а прямо сейчас они ведут работы по открытию кофеен в исторических зданиях Самары и готовятся к запуску уникального объекта – ротонды в Военно-историческом музее. И это лишь малая часть больших и важных дел – для города и для себя.
«В массовой сети очень тяжело придерживаться индивидуальности»
Бизнес и реставрация – насколько два этих направления тесно переплетены в вашей истории?
Дмитрий: Хочу начать именно с «Дринкита» – интересного для нас проекта. Кофейни в целом могут располагаться в тех местах, которые другие предприятия общественного питания будут окупать с трудом. И мы понимаем, что определенной изюминкой кофеен как раз и может быть редевелопмент. Недавно мы взяли в аренду помещение в историческом здании напротив Дома офицеров: там всего тридцать квадратных метров. Уже при первом знакомстве с помещением мы понимали, что никакая другая модель помимо кофейни туда просто не встанет. В идеале такие пространства подходят именно для сетевых проектов: они выживают за счет более высокого товарооборота. И такой формат – он более гибкий и менее затратный в плане необходимого оборудования.
Юрий: Схожая история у нас и с «Дринкитом» на Галактионовской – флагманской кофейней, которую мы уже совсем скоро запустим в работу. Долгое время в помещении находился магазин, после его закрытия локация пустовала. Рестораны не могли зайти в это здание из-за технических сложностей. А кофейня – вполне. Классное месторасположение рядом с Самарской площадью и зданием Правительства Самарской области – далеко не все, что понравилось нам в этой локации: здесь есть и красивые колонны, которые мы бережно отремонтировали, и стеклянный фасад. А еще мы сохранили внутри советский пол.
А пиццерии?
Дмитрий: Да, они тоже могут располагаться – хоть это и сложнее! – в исторических зданиях. Можно сказать, что «Додо Пицца» – скорее исключение в этом вопросе среди крупных игроков, чем правило: чаще всего другие компании предпочитают открываться в новых – только что построенных – помещениях. А заходить в объекты культурного наследия сложно с точки зрения строительства. И еще это дорого. Так что памятники архитектуры многие выбирают по остаточному принципу. А нас это не пугает. Та же пиццерия на Победе открыта в доме, который является памятником архитектуры. А еще в нем живут люди. И это комбо!
Самарская сеть во многом зависима от управляющей компании…
Дмитрий: Да, и это как раз продолжение вопроса, почему я начал именно с «Дринкита», а не с «Додо Пиццы». Так как «Додо Пицца» – это массовая сеть со своими нормативами, мы, например, не можем оставлять потолок с лепниной на виду, не пряча его за натяжным, потому что так у нас не получится обеспечить корректную работу вентиляции. В массовой сети очень тяжело придерживаться индивидуальности. Но, например, в пиццерии на Самарской площади мы все-таки оставили советский витраж – «павлиний хвост»…
Это было согласованное решение?
Дмитрий: Мы сняли витраж, отреставрировали его, согласовали проект с управляющей компанией, а потом вернули витраж на место. Сказали, что мы его точно сохраним и убирать не будем.
Почему было важно вернуть витраж обратно?
Юрий: Этот витраж – неотъемлемая часть здания. Представь, сколько людей ходило мимо несколько десятилетий подряд, наблюдало за ним. А потом бы они заметили, что его больше нет. Не вернуть его на место было бы неправильно.
Насколько открываться в объекте культурного наследия в Самаре дороже, чем в новоделе?
Юрий: Чаще всего самая проблемная и дорогая сторона вопроса кроется именно в реставрации фасада. Мне кажется, что такое открытие обходится дороже раза в полтора – и это минимум.
А что самое приятное в такой работе?
Юрий: Приятно смотреть, каким объект был год назад, до реставрации, и каким он получился в итоге. А еще ценно видеть, как люди тянутся к прекрасному.
В некоторых городах, где открыты пиццерии самарской сети «Додо Пицца», есть дизайн-код, при этом достаточно строгий. Насколько сложно работать с такими объектами?
Дмитрий: Для нас это, наоборот, просто. Например, мы работаем в Троицке – небольшом городе Челябинской области. У этого города есть фирменный дизайн-код – весь центр оформлен дореволюционным шрифтом. И мы, конечно, это поддержали. Это не сложно.
Нужен ли Самаре дизайн-код?
Дмитрий: Конечно! Да, некоторые предприниматели, возможно, и будут недовольны, зато жители города будут счастливы. А это, я уверен, важнее. Здорово, если бы у нас были единые принципы, одни и те же размеры, цветовые решения, которые не смотрелись бы слишком пестро. Было бы проще, если бы департамент, который за это отвечает, контролировал установку вывесок и рекламы. И, конечно, тут не получилось бы обойтись без системы штрафов.
То есть можно стимулировать только через штрафы?
Дмитрий: Не стимулировать, а регламентировать. А стимулировать будут поощрительные программы.
«Можно сказать, что мы эгоисты: нам хочется, чтобы у нас было как можно больше точек, которыми мы могли бы гордиться»
Вы работаете с «Надо сохранить» и «Том Сойер Фестом». Есть ли еще проекты, которые поддерживает в Самаре «Додо Пицца»?
Дмитрий: Мы работаем с Домом офицеров: помогли с реставрацией крыльца, вывески и герба. За углом – на Доме Красной Армии – отремонтировали часы, работу которых мы регулярно поддерживаем благодаря нашему часовщику, восстановили мурал со знаменем Победы на Чапаевской. А еще в Военно-историческом музее мы не только восстановили ротонду вместе с архитектором Дмитрием Храмовым, но и помогли в реставрации советских витражей вместе с витражистом Дмитрием Тяпковым.
Могут ли другие волонтерские проекты обратиться к вам за поддержкой?
Юрий: Конечно. И им даже не обязательно находиться в Самаре. Мы можем помочь и тем, кто занимается важными проектами в Тольятти, Новокуйбышевске и других городах страны.
В приоритете будут объекты, которые находятся рядом с «Додо Пиццей» и «Дринкитом»?
Дмитрий: Нет, это не так. Главное, чтобы от нашего совместного дела была польза для города. Почему мы восстановили гвоздики вместе с «Надо сохранить»? Они ценные, видные и заметные. И да, они необычно смотрятся на обшарпанном фасаде и как будто подсказывают: «Друзья, теперь пришло время приводить в порядок и сам дом». А за одним обязательно будет другой. И это хороший пример.
«Додо Пицца» часто и много помогает волонтерским проектам. Как эта история отражается на ведении бизнеса?
Юрий: Мы не ищем никаких бизнесовых выгод в этом вопросе.
Дмитрий: Ищем выгоды только себя самих, потому что мы живем в этом городе, здесь живут и наши дети. Поэтому нам хочется, чтобы Самара выглядела достойно. Можно сказать, что мы эгоисты: нам хочется, чтобы у нас было как можно больше точек, которыми мы могли бы гордиться.
А помогает ли эта история бизнесу?
Дмитрий: Это не самоцель, но да, помогает. Это дарит каждому предпринимателю кое-что важное – понимание, что в его работе есть смысл. Ты понимаешь, что работаешь не ради путешествий или покупки дорогих машин. Ты делаешь что-то действительно хорошее. То, что останется после тебя.
«Лучший объект – по мнению нашей мамы! – это часы на Доме Красной Армии»
Какие у вас любимые восстановленные объекты?
Дмитрий: Это очень сложный вопрос. Больше всего, наверное, мне нравится пример с Домом офицеров, и вот почему: в этой истории есть преемственность – мы помогли сыну – Дмитрию Тяпкову – продолжить дело его отца Николая Тяпкова. Мне кажется, что это очень здорово и символично.
Юрий: А мне нравится ротонда – для меня это уникальное место: вот ты стоишь на балконе и ощущаешь себя в самом центре Самары. Непередаваемое чувство. Я уверен, что как только мы откроем ее, место сразу станет популярным и для предложений руки и сердца, и для фотосессий, и для свадеб, и, конечно, для экскурсий.
Дмитрий: А можно еще третий вариант?
Конечно!
Дмитрий: Лучший объект – по мнению нашей мамы! – это часы на Доме Красной Армии. Они очень символичные. Можно сказать, что это намек для всех: «Пришло время делать город лучше».
Что дальше в планах?
Дмитрий: Вместе с Мишей Митюковым мы сейчас присматриваемся к стене на Ленинградской, где еле заметно прослеживается дореволюционная надпись. Мы бы хотели отреставрировать ее вместе с «Надо сохранить».
Юрий: А потом перед этой стеной можно было бы установить небольшой амфитеатр, где выступали бы уличные артисты, и подарить городу классное творческое пространство.
Я хотела бы с вами немножко помечтать о том, какие здания в Самаре из тех, которые я сейчас назову, могли бы получить вторую жизнь, где могли бы располагаться городские пространства и точки общепита. Например, Дом промышленности.
Дмитрий: Сто процентов. Почему нет?
Элеватор?
Дмитрий: Пока сложно сказать, там нет трафика. Говорить об этом слишком рано.
Дача в загородном парке?
Юрий: Конечно! Там классное – просто потрясающее! – место. Это была бы уникальная локация с шикарной летней верандой.
Дом Егорова?
Дмитрий: Да, но его нужно долго и очень бережно восстанавливать. Но там точно могло бы получиться классное место притяжения – с кофейней или даже штаб-квартирой одной из крупных компаний.
Самару часто называют купеческой, космической, хлебной и даже котической. Какая она для вас?
Юрий: Лучшая.
Дмитрий: И родная. И все, что мы делаем для города, это только для того, чтобы он стал еще лучше.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Андрей Сапрыкин
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