Знакомьтесь: братья Дмитрий и Юрий Трояны, которые не первый год восстанавливают – и бережно сохраняют! – важные исторические детали города

«В массовой сети очень тяжело придерживаться индивидуальности»

Бизнес и реставрация – насколько два этих направления тесно переплетены в вашей истории?

Дмитрий: Хочу начать именно с «Дринкита» – интересного для нас проекта. Кофейни в целом могут располагаться в тех местах, которые другие предприятия общественного питания будут окупать с трудом. И мы понимаем, что определенной изюминкой кофеен как раз и может быть редевелопмент. Недавно мы взяли в аренду помещение в историческом здании напротив Дома офицеров: там всего тридцать квадратных метров. Уже при первом знакомстве с помещением мы понимали, что никакая другая модель помимо кофейни туда просто не встанет. В идеале такие пространства подходят именно для сетевых проектов: они выживают за счет более высокого товарооборота. И такой формат – он более гибкий и менее затратный в плане необходимого оборудования.

Юрий: Схожая история у нас и с «Дринкитом» на Галактионовской – флагманской кофейней, которую мы уже совсем скоро запустим в работу. Долгое время в помещении находился магазин, после его закрытия локация пустовала. Рестораны не могли зайти в это здание из-за технических сложностей. А кофейня – вполне. Классное месторасположение рядом с Самарской площадью и зданием Правительства Самарской области – далеко не все, что понравилось нам в этой локации: здесь есть и красивые колонны, которые мы бережно отремонтировали, и стеклянный фасад. А еще мы сохранили внутри советский пол.

А пиццерии?

Дмитрий: Да, они тоже могут располагаться – хоть это и сложнее! – в исторических зданиях. Можно сказать, что «Додо Пицца» – скорее исключение в этом вопросе среди крупных игроков, чем правило: чаще всего другие компании предпочитают открываться в новых – только что построенных – помещениях. А заходить в объекты культурного наследия сложно с точки зрения строительства. И еще это дорого. Так что памятники архитектуры многие выбирают по остаточному принципу. А нас это не пугает. Та же пиццерия на Победе открыта в доме, который является памятником архитектуры. А еще в нем живут люди. И это комбо!

Самарская сеть во многом зависима от управляющей компании…

Дмитрий: Да, и это как раз продолжение вопроса, почему я начал именно с «Дринкита», а не с «Додо Пиццы». Так как «Додо Пицца» – это массовая сеть со своими нормативами, мы, например, не можем оставлять потолок с лепниной на виду, не пряча его за натяжным, потому что так у нас не получится обеспечить корректную работу вентиляции. В массовой сети очень тяжело придерживаться индивидуальности. Но, например, в пиццерии на Самарской площади мы все-таки оставили советский витраж – «павлиний хвост»…

Это было согласованное решение?

Дмитрий: Мы сняли витраж, отреставрировали его, согласовали проект с управляющей компанией, а потом вернули витраж на место. Сказали, что мы его точно сохраним и убирать не будем.

Почему было важно вернуть витраж обратно?

Юрий: Этот витраж – неотъемлемая часть здания. Представь, сколько людей ходило мимо несколько десятилетий подряд, наблюдало за ним. А потом бы они заметили, что его больше нет. Не вернуть его на место было бы неправильно.

Насколько открываться в объекте культурного наследия в Самаре дороже, чем в новоделе?

Юрий: Чаще всего самая проблемная и дорогая сторона вопроса кроется именно в реставрации фасада. Мне кажется, что такое открытие обходится дороже раза в полтора – и это минимум.

А что самое приятное в такой работе?

Юрий: Приятно смотреть, каким объект был год назад, до реставрации, и каким он получился в итоге. А еще ценно видеть, как люди тянутся к прекрасному.

В некоторых городах, где открыты пиццерии самарской сети «Додо Пицца», есть дизайн-код, при этом достаточно строгий. Насколько сложно работать с такими объектами?

Дмитрий: Для нас это, наоборот, просто. Например, мы работаем в Троицке – небольшом городе Челябинской области. У этого города есть фирменный дизайн-код – весь центр оформлен дореволюционным шрифтом. И мы, конечно, это поддержали. Это не сложно.

Нужен ли Самаре дизайн-код?

Дмитрий: Конечно! Да, некоторые предприниматели, возможно, и будут недовольны, зато жители города будут счастливы. А это, я уверен, важнее. Здорово, если бы у нас были единые принципы, одни и те же размеры, цветовые решения, которые не смотрелись бы слишком пестро. Было бы проще, если бы департамент, который за это отвечает, контролировал установку вывесок и рекламы. И, конечно, тут не получилось бы обойтись без системы штрафов.

То есть можно стимулировать только через штрафы?

Дмитрий: Не стимулировать, а регламентировать. А стимулировать будут поощрительные программы.