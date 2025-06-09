Новая старая волна: проект «Надо сохранить» и команда футбольного клуба «Акрон» восстановила советскую неоновую вывеску в Тольятти

С февраля мы очистили от ржавчины вывеску, покрасили и выпрямили ее, вварили заплатки, где это было необходимо, усилили конструкцию и изготовили неоновые трубки. От оригинальной вывески целой оставалась лишь одна трубка. Она-то и помогла нам узнать цвета вывески. Никакой великой науки или магии – все процессы у нас уже были налажены. Ребята из «Акрона» взяли на себя всю коммуникационную работу, которую я, признаться, как раз и не люблю: договорились со старшим по дому и его активными жителями, среди которых, например, была местная художница и ее мужем – реставратор картин. И эта семья как раз живет «под вывеской».