Новая старая волна: проект «Надо сохранить» и команда футбольного клуба «Акрон» восстановила советскую неоновую вывеску в Тольятти

Шлюзовому – маленькому Санкт-Петербургу в Самарской области – круто повезло: на дом по улице Макарова, 8 в начале июня вновь вернулась неоновая вывеска советского ателье «Волна», бережно восстановленная волонтерами проекта «Надо сохранить» и командой футбольного клуба «Акрон». С февраля по июнь этого года ребята вели работы: налаживали коммуникацию с жителями пятиэтажки, демонтировали, красили, выпрямляли, приваривали заплатки, меняли неоновые трубки – и это далеко не все.
Михаил Митюков
Основатель проекта «Надо сохранить»
«Про «Волну» я узнал около пятнадцати лет назад: тогда часто приезжал в Тольятти к своему другу. Так, многие годы я проверял лично и мониторил по «Яндекс.Картам», на месте ли эта вывеска, никто ли ее не снял. На дне рождения «Дома 77» я познакомился с Мариной Вершининой из «Акрона», и она предложила что-то отреставрировать в Тольятти вместе. Сначала для совместной работы мы выбрали другой объект, работу над которым начать не смогли из-за продажи здания. И вот следующим вариантом как раз была «Волна».
Ржавый, помятый и покореженный кусок металла с остатками неона – такой была «Волна», когда мы ее демонтировали. Но все равно вывеска была в подходящем для восстановления состоянии, а все изменения были не такими и критичными. И наша работа стала очередным доказательством, что все вывески, про которые часто говорят: «Эту рухлядь уже не восстановить», можно отреставрировать.
С февраля мы очистили от ржавчины вывеску, покрасили и выпрямили ее, вварили заплатки, где это было необходимо, усилили конструкцию и изготовили неоновые трубки. От оригинальной вывески целой оставалась лишь одна трубка. Она-то и помогла нам узнать цвета вывески. Никакой великой науки или магии – все процессы у нас уже были налажены. Ребята из «Акрона» взяли на себя всю коммуникационную работу, которую я, признаться, как раз и не люблю: договорились со старшим по дому и его активными жителями, среди которых, например, была местная художница и ее мужем – реставратор картин. И эта семья как раз живет «под вывеской».
Фото: Михаил Митюков
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