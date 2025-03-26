План работ «Надо сохранить»: три объекта, которые спасают прямо сейчас

Дореволюционные распашные двери

В усадьбе купеческой семьи Куниных на Куйбышева, 17 (1850-е годы!) я изначально планировал отреставрировать не всю дверь, а только дореволюционную накладку на почтовый ящик, которых в Самаре осталось всего четыре штуки. И они продолжают исчезать: только за прошлый год заменили две дореволюционные двери с такими накладками. Как минимум, хотелось познакомиться с хозяином и рассказать ему об этой накладке, если уж и не получилось бы отреставрировать ее. Но оказалось, что Андрей – один из жителей дома – не просто знал о ней, так он еще и сам много чего реставрирует внутри своего дома, сохраняя оригинальные двери и деревянную лестницу. Мы познакомились поближе и договорились не только до накладки, но и до целой двери (или двух – смотря как считать). Тем более Андрей сам вызвался восстановить дверной проем (та еще морока!) и купить утраченную фурнитуру.

Это первый деревянный объект в нашем портфолио, поэтому делаем мы его не спеша. В прошлом году мы разобрали дверь и сняли с нее десяток слоев старой краски. Особенно непросто было с самым первым – на основе масла. Одна дверь была сделана во время реставрационного кампуса «ТСФ», на котором собралось около десятка опытных волонтеров из разных российских городов. Под присмотром реставраторов из Москвы мы разбирали двери на части, снимали старую краску, заделывали выбоины и восполняли утраты. Мы стараемся по максимуму сохранить оригинальные части дверей, но что-то было утрачено или превратилось почти в труху. Поэтому самарский плотник Сергей Пимахин изготовил для нас недостающие детали, а наш реставратор Аня Толстова очистила накладку, которую мы тоже вернем на дверь. Также Андрей на «Авито» подобрал недостающие и подходящие по стилю ручки и замок – все дореволюционное. В этом году мы соберем дверь, покрасим ее в исторический красно-коричневый цвет и установим на место.