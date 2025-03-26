План работ «Надо сохранить»: три объекта, которые спасают прямо сейчас

Собака.ru попросила Михаила Митюкова – основателя проекта «Надо сохранить», который вот уже пять лет реставрирует исторические архитектурные детали в Самаре, с какими объектами работает его команда прямо сейчас. Список получился внушительный!
Михаил Митюков
Основатель проекта «Надо сохранить»
«Сейчас у нас в работе три объекта. Два – тянутся с прошлого года, один – совершенно новый, и он не в Самаре».
Неоновая вывеска «Волна» в Тольятти
Начнем с эксклюзива – об этой вывеске я еще нигде не рассказывал. Вывеска находится на типичной хрущевке, в культовом районе Шлюзовой (кто знает, тот знает). В советское время тут находилось ателье. Сейчас первый этаж занимают квартиры. Этот объект мы реставрируем вместе с футбольным клубом «Акрон». Ребята договорились с жителями дома и оплачивают все работы. С нас – реставрация. Это будет первая восстановленная неоновая вывеска в Тольятти и первый наш объект за пределами Самары.
Дореволюционные распашные двери
В усадьбе купеческой семьи Куниных на Куйбышева, 17 (1850-е годы!) я изначально планировал отреставрировать не всю дверь, а только дореволюционную накладку на почтовый ящик, которых в Самаре осталось всего четыре штуки. И они продолжают исчезать: только за прошлый год заменили две дореволюционные двери с такими накладками. Как минимум, хотелось познакомиться с хозяином и рассказать ему об этой накладке, если уж и не получилось бы отреставрировать ее. Но оказалось, что Андрей – один из жителей дома – не просто знал о ней, так он еще и сам много чего реставрирует внутри своего дома, сохраняя оригинальные двери и деревянную лестницу. Мы познакомились поближе и договорились не только до накладки, но и до целой двери (или двух – смотря как считать). Тем более Андрей сам вызвался восстановить дверной проем (та еще морока!) и купить утраченную фурнитуру.
Это первый деревянный объект в нашем портфолио, поэтому делаем мы его не спеша. В прошлом году мы разобрали дверь и сняли с нее десяток слоев старой краски. Особенно непросто было с самым первым – на основе масла. Одна дверь была сделана во время реставрационного кампуса «ТСФ», на котором собралось около десятка опытных волонтеров из разных российских городов. Под присмотром реставраторов из Москвы мы разбирали двери на части, снимали старую краску, заделывали выбоины и восполняли утраты. Мы стараемся по максимуму сохранить оригинальные части дверей, но что-то было утрачено или превратилось почти в труху. Поэтому самарский плотник Сергей Пимахин изготовил для нас недостающие детали, а наш реставратор Аня Толстова очистила накладку, которую мы тоже вернем на дверь. Также Андрей на «Авито» подобрал недостающие и подходящие по стилю ручки и замок – все дореволюционное. В этом году мы соберем дверь, покрасим ее в исторический красно-коричневый цвет и установим на место.
Новый фонарь на старом крепеже
Есть в Самаре несколько домов, где сохранились дореволюционные крепления для фонарей. Уже было два подхода к таким объектам, но все что-то не получалось. Сейчас происходит третий – на Молодогвардейской, 95. О необычном черном треугольнике на фасаде, я знал давно, но не понимал что это. А вот мой товарищ реставратор Петр Шутов подсказал, что это крепеж для фонаря. И за пару минут накидал на телефоне, как он должен был крепиться. По соседству с этим домом находится архбюро TM моих знакомых Иры Фишман и Саши Шуткина, которые познакомили меня с жителем этого дома – Денисом. Оказывается, он приглядывал за этим крепежом, когда проходил ремонт дома, и настоял, чтобы его сохранили и покрасили. Таким квартетом мы и приступили к работам: Денис взял на себя электрику – он запитает фонарь в своей квартире, а мы будем менеджерить проект и выполнять работы руками. Ира с Сашей оплатили все материалы с донатов своего лектория, который проходил летом во дворе их бюро.
Мы решили не воссоздавать дореволюционный фонарь (оригиналов-то и в музеях почти нет!), а взяли реплику советского фонаря «Шляпа»: он хорошо подходит стилистически и напоминает некоторые дореволюционные образцы. В этом проекте главное вернуть функцию оригинальной детали, а фонарь мог быть хоть современным, главное, чтобы по стилю подходил к архитектуре дома.
Текст: Денис Либстер
Фото: архивы проекта «Надо сохранить» и пресс-службы ФК «Акрон»
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