Знакомьтесь, герои, которые возрождают исторические здания

Директор Благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие»

«Идея собрать истории инвесторов в одну книгу появилась год назад, когда мы придумали премию «Наследие дороже» и сделали первую в России попытку «громко» сказать спасибо тем людям, которые вкладывают свои ресурсы в восстановление объектов исторического наследия. Когда мы начали собирать заявки для премии, у нас не было понимания, сколько людей примет в ней участие, сколько в стране таких инвесторов, и насколько они ценят себя, свой труд и свои объекты. После того, как у нас сложилось понимание географии инвестиционных проектов и философии инвесторов, стало понятно, что это отличный материал для книги. При этом, на страницы попали не только лауреаты премии «Наследие дороже», в которой принимали участие «свежие», то есть не старше трех лет, проекты, но и те, кто начал заниматься инвестированием в историческое наследие гораздо раньше, чем мы учредили премию. В книге, например, есть герой из Ростова, который считается одним из первых в России, кто запустил инвестиционный проект, связанный с исторической недвижимостью.

Для чего мы выпустили книгу? Во-первых, для того, чтобы показать масштаб инвестирования в историческую недвижимость, которое распространилось по всей России. Кроме этого, мы помогли инвесторам осознать социальный эффект, который создал их проект. И как раз эта составляющая самая интересная. А еще истории, которые мы собрали, могут стать вдохновляющим примером ещё и для других людей, которые эту книжку прочитают. Мы разослали ее во все субъекты Российской Федерации: ее получили отделы культуры и органы, которые занимаются охраной и работают с объектами культурного наследия. Почти половину тиража мы отдали в систему Всероссийского общества охраны памятников и культуры, которое как раз работает в этой среде и взаимодействуют с инвесторами. Но это не просто инструмент популяризации – нашу книгу можно назвать гайдом и для тех, кто хочет попробовать свои силы в «историческом» инвестировании, и для чиновников, которые работают с инвесторами.

Хватит ли нам небольшого тиража, чтобы охватить всех желающих? Кроме бумажной книги, есть электронная – ее можно скачать на сайте благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» за небольшой донат».