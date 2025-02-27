Три сценария – одна цель: Дмитрий Троян, Александр Горин и Евгений Реймер о сохранении исторически важного наследия Самары

Меня вдохновил пример восстановленной Кухмистерской Альфреда фон Вакано: в детстве я часто ходил мимо разрушающегося особняка в школу и на секцию по боксу

Я с десяти лет живу в центре Самары: можно сказать, я вырос среди прекрасных исторических зданий, особняков, памятников архитектуры. Они часть обыденного – и привычного для меня – городского ландшафта. Мне кажется, что именно объекты культурного наследия и являются тем, что формирует лицо города и делает Самару не похожей ни на один другой город в мире. Я всегда хотел сохранить важную часть истории вокруг себя, так что, как только у «Додо Пиццы» появилась финансовая возможность помогать, компания начала это делать.

Меня вдохновил пример восстановленной Кухмистерской Альфреда фон Вакано: в детстве я часто ходил мимо разрушающегося особняка в школу и на секцию по боксу. И то, как выглядит Кухмистерская сейчас, это, как мне кажется, не только про качественную реставрацию, но еще и про пример для других людей – в том числе и для предпринимателей, как стоит относиться к своему городу.

Первым восстановленным самарской сетью «Додо Пицца» объектом были старинные часы на Доме Красной Армии: мы восстановили их вместе с представителями Дома офицеров в Самаре. Теперь у нас в компании на полставке работает часовщик Сергей: каждые две недели он проверяет часы и – при необходимости – заводит их, чтобы они всегда показывали правильное время.