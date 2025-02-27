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Реставрации

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Три сценария – одна цель: Дмитрий Троян, Александр Горин и Евгений Реймер о сохранении исторически важного наследия Самары

Новое – хорошо спасенное старое: об этом точно знают самарские бизнесмены, предприниматели и все те, кто «болеет» за сохранение и восстановление исторически ценного архитектурного наследия города. Поговорили с Дмитрием Трояном, Александром Гориным и Евгением Реймером про разные – но одинаково важные – функции реставрации.

Дмитрий Троян

Директор самарской сети «Додо Пицца» 

Меня вдохновил пример восстановленной Кухмистерской Альфреда фон Вакано: в детстве я часто ходил мимо разрушающегося особняка в школу и на секцию по боксу

Я с десяти лет живу в центре Самары: можно сказать, я вырос среди прекрасных исторических зданий, особняков, памятников архитектуры. Они часть обыденного – и привычного для меня – городского ландшафта. Мне кажется, что именно объекты культурного наследия и являются тем, что формирует лицо города и делает Самару не похожей ни на один другой город в мире. Я всегда хотел сохранить важную часть истории вокруг себя, так что, как только у «Додо Пиццы» появилась финансовая возможность помогать, компания начала это делать.

Меня вдохновил пример восстановленной Кухмистерской Альфреда фон Вакано: в детстве я часто ходил мимо разрушающегося особняка в школу и на секцию по боксу. И то, как выглядит Кухмистерская сейчас, это, как мне кажется, не только про качественную реставрацию, но еще и про пример для других людей – в том числе и для предпринимателей, как стоит относиться к своему городу.

Первым восстановленным самарской сетью «Додо Пицца» объектом были старинные часы на Доме Красной Армии: мы восстановили их вместе с представителями Дома офицеров в Самаре. Теперь у нас в компании на полставке работает часовщик Сергей: каждые две недели он проверяет часы и – при необходимости – заводит их, чтобы они всегда показывали правильное время.

Часы на доме Красной Армии

Часы на доме Красной Армии

Через неделю к нам в пиццерию зашла женщина: она рассказала, что нарисовала птицу на стене дома, когда была ребенком!

Одна из миссий работы в общепите – своего рода редевелопмент: мы часто берем помещения, в которые никто, кроме нас, «зай-ти» не может, и пытаемся их улучшить. Так мы проявляем заботу о городе, в котором живем. Некоторые пиццерии нашей сети открыты в объектах культурного наследия – и это неспроста. Так как такие здания чаще всего находятся в центре города, в самых трафиковых местах, то и наша сеть стремится быть там, где мы больше всего нужны людям. В Самаре у нас есть пиццерия на Ленинградской, 29: она открыта в здании бывшей гостиницы «Россия», в которой некоторое время жили мать и сестра Владимира Ильича Ленина. После в здании располагалась ткацкая фабрика, а в 90-е там базировалось производство одежды. Мы заехали в это помещение 9 мая 2016 года – пиццерия на Ленинградской тогда была всего лишь сотой во всей компании. Сейчас их больше тысячи.

Советский витраж

Советский витраж

Вторая пиццерия, открытая в памятнике культурного наследия, находится на Самарской, 190. Кстати, вскоре она станет в три раза больше – прямо сейчас мы работаем над расширением. Этому зданию, конечно, не так много лет, как дому на Ленинградской. Но интересно, что во время ремонтных работ на углу Самарской и Ярмарочной, на фасаде здания – прямо под нашим логотипом – мы нашли незаметный, на первый взгляд, рисунок. Через неделю к нам в пиццерию зашла женщина: она рассказала, что нарисовала птицу на стене дома, когда была ребенком! Не было сомнений, что нам нужно сохранить такую важную часть истории. Как и советский витраж, который мы обнаружили в здании пиццерии. Над его сохранением работала команда «Надо сохранить» под руководством инженера самарской сети «Додо Пицца» Кирилла Земскова.

Вскоре в Самаре откроется третий «Дринкит» на Галактионовской, 132. Этот дом – часть комплекса зданий Самарской площади. Пока не буду раскрывать всех секретов флагманской кофейни, но скажу одно – там точно будет огромное панорамное окно, через которое откроется вид на все пространство «Дринкита».

Светящиеся гвоздики на площади Кирова

Светящиеся гвоздики на площади Кирова

Светящиеся гвоздики на площади Кирова

Светящиеся гвоздики на площади Кирова

Целью любого бизнеса не могут быть исключительно деньги. Важна миссия компании

Множество объектов, с восстановлением которых помогает «Додо Пицца», напрямую не связаны с нашим бизнесом. Так, мы помогли проекту «Надо сохранить» с реставрацией неоновой вывески «Ателье мод» и светящихся гвоздик напротив площади Кирова. Сюда же можно отнести и работу над восстановлением ротонды, и сохранение советских витражей в Военно-историческом музее. Уверен, что когда человек вырастает, он обязан показывать пример, благоустраивать то место, в котором он живет. Это очень важно.

Да, такое направление благотворительности помогает нам и в достижении бизнес-целей. Но здесь важно отметить, что целью любого бизнеса не могут быть исключительно деньги. Важна миссия компании. И если мы зарабатываем деньги для каких-то больших целей, а не просто ради того, чтобы их заработать, то, конечно, это двигает нас вперед, прибавляет энергии и помогает делать город, в котором мы живем, лучше – с каждым годом.

Ротонда

Ротонда

Ротонда

Ротонда

Александр Горин

Предприниматель 

Большой участок в самом центре старого города, коммуникации – все было прекрасно, за исключением дома, который шел в придачу

С детства я жил в центре города, поэтому когда встал вопрос о покупке собственного жилья, с местом я долго не думал. Да, я рассматривал варианты и около Загородного парка, но оказалось, что в большинстве случаев там присутствуют проблемы с коммуникациями: водой и канализацией. Как-то в интернете я нашел объявление о продаже дома с участком на улице Братьев Коростелевых. Большой участок в самом центре старого города, коммуникации – все было прекрасно, за исключением дома, который шел в придачу. Его состояние оценивалось «под снос». Но я увидел в нем потенциал и занялся его реконструкцией. В этом мне здорово помогли волонтеры проекта «Том Сойер Фест»: они отреставрировали главный фасад дома.

Несколько лет я работал в реставрационной компании и на момент покупки дома с мезонинами на Братьев Коростелевых имел уже имел в реставрации определенные опыт и знания. Естественно, на всех этапах нашей совместной истории с домом – от идеи покупки до финальных шагов – я обращался за советами к своим более опытным коллегам.

После тщательного подсчета затрат на ремонт мне сразу посоветовали умножить эту цифру на два

Реакция на покупку была разной: жена поддержала, но не сразу, а друзья при первом просмотре участка подумали, что это вовсе уже не дом, а сарай. Зато коллеги сразу предупредили, что нужно быть готовым к большим тратам: после тщательного подсчета затрат на ремонт мне сразу посоветовали умножить эту цифру на два.

Реставрация старого дома – дорогой, тяжелый и «больной» процесс. Во время ремонта проблемы появлялись одна за другой: все было не так гладко, как мне хотелось бы. Но я всегда знал, что все решаемо – иногда даже проще и быст-рее, чем в многоквартирном доме.

Дом, который когда-то оценивался «под снос», сейчас соответствует всем современным требованиям. Да и стоимость недвижимости за это время значительно выросла. Единственный минус, который я определил для себя за четыре года жизни в частном доме, это повышенная ответственность: ты не можешь сказать, что все, что находится за пределом квартиры, это не твое – пусть разбирается кто-то другой. Здесь за тебя никто ничего не сделает: ни фасад не покрасит, ни во дворе не уберется, ни снег не почистит.

Но дом, который мы купили, это не просто бетон и стекло, как сейчас принято: у него есть своя история. А придомовой участок – это не асфальтовая площадка, а четыре с половиной сотки земли, на которой растут полувековые яблони.

За сохранением и восстановлением исторически ценного – будущее Самары. Мне кажется, за последние 20 лет город здорово преобразился: количество отреставрированных фасадов, благоустроенных скверов и парков с каждым годом только растет и увеличивается. Такое внимание очень ценно – это наше наследие.

Евгений Реймер

Гастропродюсер, ресторатор, Президент Ассоциации ресторанов Milimon Team 

Изучая историю, я начал чувствовать пульс города

Первым заведением, которое мы создали в объекте культурного наследия с командой Milimon Team, стало кафе «Бенджамин». Когда в паспорте объекта мы обнаружили, что это дом Канцельсона — зубного врача, лечившего Владимира Ленина, мы задались вопросом: здание было построено задолго до того момента, когда вождь мирового пролетариата перебрался в Самару. В стремлении разобраться в богатой истории объекта мы организовали опрос в наших социальных сетях: что помещалось в данном здании? Так, мы узнали, что ранее здесь находился ресторан братьев Ивановых, считающийся лучшим в дореволюционной Самаре. Эта информация сильно меня взбудоражила, и я не поленился отправиться в областной краеведческий музей имени Петра Алабина, чтобы заказать архивную справку о рестораторах братьев Ивановых. И мне повезло: мне предоставили не только расширенную историческую справку, но и коллекцию цифровых копий старинных меню, выполненных вручную художниками.

Прикосновение к истории нашего города глубоко вдохновило меня: я целиком погрузился в дореволюционную эпоху – она буквально заворожила меня. Я начал постепенно изучать историю Самары: за более чем двенадцать лет я собрал обширную коллекцию краеведческих книг, антикварных и современных изданий о нашем городе, открыток и раритетных предметов. И чем глубже я погружался в прошлое, тем больше интересных фактов я узнавал о месте, где родился и вырос. Внутри меня происходили духовные и психологические преобразования – я стал по-иному относиться к Самаре и к окружающим людям. Изучая историю, я начал чувствовать пульс города.

Мясной ресторан «Ваще огонь»

Мясной ресторан «Ваще огонь»

Кафе «Бенжамин»

Кафе «Бенжамин»

Наша команда уверена, что каждый социально ответственный бизнес обязан внести свой вклад в сохранение истории нашего города. Это наше наследие, и мы ни при каких обстоятельствах не можем его утратить

Мы выбрали непростой, но исключительно важный путь – формировать гастрономический ландшафт города, уважая и сохраняя его историю. На самом деле, мы не просто кормим людей, а вдохновляем их на изменения к лучшему.

Нашим следующим проектом стал мясной ресторан «Ваще огонь», который также разместился в объекте культурного наследия, в доме купца Василия Михайловича Шибаева. Помню, когда мы рассматривали, изучали и расшивали потолок, обнаружили там огромные деревянные балки. Мы решили не скрывать их от наших гостей, а наоборот, поделиться с ними нашей общей историей.

Мы очень трепетно подходим к созданию заведений в памятниках архитектуры. В этом вопросе крайне важно сохранить не только то, что находится под охраной, но и выделить фасад, подчеркнув исторически ценные детали. Это сложно, в том числе потому, что мы живем в современном мире с его технологическими требованиями, нюансами в инженерии и коммуникациях и т.д. Но, несмотря на все трудности, мы понимаем, что это действительно приносит нам удовольствие. Мы видим важную миссию нашей команды – не только открывать новые заведения, но и восстанавливать исторический архитектурный фонд, делая город ярче и привлекательным для туристов.

Взять, например, ремесленную пекарню «Белотурка» в историческом центре: до того, как мы познакомились с этим помещением, фасад здания был выцветшим, блеклым и потрескавшимся. А сейчас этот дом стал настоящим украшением на пересечении двух главных исторических улиц Самары: Ленинградской – ранее Панской – и Куйбышева – ранее Дворянской.

Ремесленная пекарня «Белотурка»

Ремесленная пекарня «Белотурка»

После «Белотурки» у команды Ассоциации ресторанов Milimon Team – в коллаборации с Manufacture Group, известной в городе по креативному кластеру «Дом 77», барам «Рюмочка» и «Вечно Молодой», – возник проект барного особняка «Посольство». Было выбрано задние купца 2-й гильдии Александра Алексеевича Савельева, где во время Второй мировой войны размещалось посольство Чехословакии. Могу сказать, что эти два проекта были самыми сложными в нашей практике. В здании, где сейчас располагается «Посольство», подвал был затоплен и электричество полностью отсутствовало.

И это совершенно нормально – мы час-то сталкиваемся с такими неприятными «сюрпризами». Однако все эти трудности компенсируются итоговым результатом и положительной обратной связью от жителей и гостей города. Помню, год назад на гастроли в Самару приезжал мой давний друг Евгений Гришковец. Он обошел барный особняк и после сказал мне: «Жень, представляешь, как долго этот особняк просто стоял, и никто не мог в него попасть. А вы сделали так, что теперь он открыт для всех желающих». И это стоит очень многого.

Наша команда уверена, что каждый социально ответственный бизнес обязан внести свой вклад в сохранение истории нашего города. Это наше наследие, и мы ни при каких обстоятельствах не можем его утратить.

Барный особняк «Посольство»

Барный особняк «Посольство»

Барный особняк «Посольство»

Барный особняк «Посольство»

Восстановление – это сложный и страстный роман, в котором есть начало, а конец предсказать невозможно

Да, при работе с объектами культурного наследия значительно возрастают бизнес-риски: увеличивается бюджет на открытие заведения, сроки становятся более протяженными, а окупаемость затягивается. Вот уже полтора года мы занимаемся одним сложным объектом на улице Куйбышева, 88, где ранее располагался один из первых кинотеатров-биоскопов Самары «Триумф» – он работал в доме купца Казаченкова. В ближайшие пару лет мы откроем там совершенно новое заведение – как для нас, так и для всего города. У нас уже полностью готов проект по восстановлению былой красоты этого места – дело осталось за малым!

Открытие заведений в объектах культурного наследия – это большая игра на долгую перспективу. История, когда предприниматель преследует единственную цель – как можно скорее окупить заведение и заработать максимально возможные деньги, не подходит для восстановления исторических памятников. Восстановление – это сложный и страстный роман, в котором есть начало, а конец предсказать невозможно. Представьте, если нам удастся восстановить значительное количество исторических памятников архитектуры, тогда наш город определенно выиграет – как с точки зрения сохранения наследия и истории, так и с точки зрения прироста туристического потока в нашу губернию. Тогда перестанет казаться нормой концепция «криво-косо» – ее сменит концепция «красиво и эстетично». И мы, и наши дети будем жить в городе, которым будем гордиться всей душой.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб

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Материал из номера:
Самара будущего

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