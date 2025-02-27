Три сценария – одна цель: Дмитрий Троян, Александр Горин и Евгений Реймер о сохранении исторически важного наследия Самары

Новое – хорошо спасенное старое: об этом точно знают самарские бизнесмены, предприниматели и все те, кто «болеет» за сохранение и восстановление исторически ценного архитектурного наследия города. Поговорили с Дмитрием Трояном, Александром Гориным и Евгением Реймером про разные – но одинаково важные – функции реставрации.
Дмитрий Троян
Директор самарской сети «Додо Пицца»
Меня вдохновил пример восстановленной Кухмистерской Альфреда фон Вакано: в детстве я часто ходил мимо разрушающегося особняка в школу и на секцию по боксу
Я с десяти лет живу в центре Самары: можно сказать, я вырос среди прекрасных исторических зданий, особняков, памятников архитектуры. Они часть обыденного – и привычного для меня – городского ландшафта. Мне кажется, что именно объекты культурного наследия и являются тем, что формирует лицо города и делает Самару не похожей ни на один другой город в мире. Я всегда хотел сохранить важную часть истории вокруг себя, так что, как только у «Додо Пиццы» появилась финансовая возможность помогать, компания начала это делать.
Меня вдохновил пример восстановленной Кухмистерской Альфреда фон Вакано: в детстве я часто ходил мимо разрушающегося особняка в школу и на секцию по боксу. И то, как выглядит Кухмистерская сейчас, это, как мне кажется, не только про качественную реставрацию, но еще и про пример для других людей – в том числе и для предпринимателей, как стоит относиться к своему городу.
Первым восстановленным самарской сетью «Додо Пицца» объектом были старинные часы на Доме Красной Армии: мы восстановили их вместе с представителями Дома офицеров в Самаре. Теперь у нас в компании на полставке работает часовщик Сергей: каждые две недели он проверяет часы и – при необходимости – заводит их, чтобы они всегда показывали правильное время.
Часы на доме Красной Армии
Через неделю к нам в пиццерию зашла женщина: она рассказала, что нарисовала птицу на стене дома, когда была ребенком!
Одна из миссий работы в общепите – своего рода редевелопмент: мы часто берем помещения, в которые никто, кроме нас, «зай-ти» не может, и пытаемся их улучшить. Так мы проявляем заботу о городе, в котором живем. Некоторые пиццерии нашей сети открыты в объектах культурного наследия – и это неспроста. Так как такие здания чаще всего находятся в центре города, в самых трафиковых местах, то и наша сеть стремится быть там, где мы больше всего нужны людям. В Самаре у нас есть пиццерия на Ленинградской, 29: она открыта в здании бывшей гостиницы «Россия», в которой некоторое время жили мать и сестра Владимира Ильича Ленина. После в здании располагалась ткацкая фабрика, а в 90-е там базировалось производство одежды. Мы заехали в это помещение 9 мая 2016 года – пиццерия на Ленинградской тогда была всего лишь сотой во всей компании. Сейчас их больше тысячи.
Советский витраж
Вторая пиццерия, открытая в памятнике культурного наследия, находится на Самарской, 190. Кстати, вскоре она станет в три раза больше – прямо сейчас мы работаем над расширением. Этому зданию, конечно, не так много лет, как дому на Ленинградской. Но интересно, что во время ремонтных работ на углу Самарской и Ярмарочной, на фасаде здания – прямо под нашим логотипом – мы нашли незаметный, на первый взгляд, рисунок. Через неделю к нам в пиццерию зашла женщина: она рассказала, что нарисовала птицу на стене дома, когда была ребенком! Не было сомнений, что нам нужно сохранить такую важную часть истории. Как и советский витраж, который мы обнаружили в здании пиццерии. Над его сохранением работала команда «Надо сохранить» под руководством инженера самарской сети «Додо Пицца» Кирилла Земскова.
Вскоре в Самаре откроется третий «Дринкит» на Галактионовской, 132. Этот дом – часть комплекса зданий Самарской площади. Пока не буду раскрывать всех секретов флагманской кофейни, но скажу одно – там точно будет огромное панорамное окно, через которое откроется вид на все пространство «Дринкита».
Целью любого бизнеса не могут быть исключительно деньги. Важна миссия компании
Множество объектов, с восстановлением которых помогает «Додо Пицца», напрямую не связаны с нашим бизнесом. Так, мы помогли проекту «Надо сохранить» с реставрацией неоновой вывески «Ателье мод» и светящихся гвоздик напротив площади Кирова. Сюда же можно отнести и работу над восстановлением ротонды, и сохранение советских витражей в Военно-историческом музее. Уверен, что когда человек вырастает, он обязан показывать пример, благоустраивать то место, в котором он живет. Это очень важно.
Да, такое направление благотворительности помогает нам и в достижении бизнес-целей. Но здесь важно отметить, что целью любого бизнеса не могут быть исключительно деньги. Важна миссия компании. И если мы зарабатываем деньги для каких-то больших целей, а не просто ради того, чтобы их заработать, то, конечно, это двигает нас вперед, прибавляет энергии и помогает делать город, в котором мы живем, лучше – с каждым годом.
Александр Горин
Предприниматель
Большой участок в самом центре старого города, коммуникации – все было прекрасно, за исключением дома, который шел в придачу
С детства я жил в центре города, поэтому когда встал вопрос о покупке собственного жилья, с местом я долго не думал. Да, я рассматривал варианты и около Загородного парка, но оказалось, что в большинстве случаев там присутствуют проблемы с коммуникациями: водой и канализацией. Как-то в интернете я нашел объявление о продаже дома с участком на улице Братьев Коростелевых. Большой участок в самом центре старого города, коммуникации – все было прекрасно, за исключением дома, который шел в придачу. Его состояние оценивалось «под снос». Но я увидел в нем потенциал и занялся его реконструкцией. В этом мне здорово помогли волонтеры проекта «Том Сойер Фест»: они отреставрировали главный фасад дома.
Несколько лет я работал в реставрационной компании и на момент покупки дома с мезонинами на Братьев Коростелевых имел уже имел в реставрации определенные опыт и знания. Естественно, на всех этапах нашей совместной истории с домом – от идеи покупки до финальных шагов – я обращался за советами к своим более опытным коллегам.
После тщательного подсчета затрат на ремонт мне сразу посоветовали умножить эту цифру на два
Реакция на покупку была разной: жена поддержала, но не сразу, а друзья при первом просмотре участка подумали, что это вовсе уже не дом, а сарай. Зато коллеги сразу предупредили, что нужно быть готовым к большим тратам: после тщательного подсчета затрат на ремонт мне сразу посоветовали умножить эту цифру на два.
Реставрация старого дома – дорогой, тяжелый и «больной» процесс. Во время ремонта проблемы появлялись одна за другой: все было не так гладко, как мне хотелось бы. Но я всегда знал, что все решаемо – иногда даже проще и быст-рее, чем в многоквартирном доме.
Дом, который когда-то оценивался «под снос», сейчас соответствует всем современным требованиям. Да и стоимость недвижимости за это время значительно выросла. Единственный минус, который я определил для себя за четыре года жизни в частном доме, это повышенная ответственность: ты не можешь сказать, что все, что находится за пределом квартиры, это не твое – пусть разбирается кто-то другой. Здесь за тебя никто ничего не сделает: ни фасад не покрасит, ни во дворе не уберется, ни снег не почистит.
Но дом, который мы купили, это не просто бетон и стекло, как сейчас принято: у него есть своя история. А придомовой участок – это не асфальтовая площадка, а четыре с половиной сотки земли, на которой растут полувековые яблони.
За сохранением и восстановлением исторически ценного – будущее Самары. Мне кажется, за последние 20 лет город здорово преобразился: количество отреставрированных фасадов, благоустроенных скверов и парков с каждым годом только растет и увеличивается. Такое внимание очень ценно – это наше наследие.
Евгений Реймер
Гастропродюсер, ресторатор, Президент Ассоциации ресторанов Milimon Team
Изучая историю, я начал чувствовать пульс города
Первым заведением, которое мы создали в объекте культурного наследия с командой Milimon Team, стало кафе «Бенджамин». Когда в паспорте объекта мы обнаружили, что это дом Канцельсона — зубного врача, лечившего Владимира Ленина, мы задались вопросом: здание было построено задолго до того момента, когда вождь мирового пролетариата перебрался в Самару. В стремлении разобраться в богатой истории объекта мы организовали опрос в наших социальных сетях: что помещалось в данном здании? Так, мы узнали, что ранее здесь находился ресторан братьев Ивановых, считающийся лучшим в дореволюционной Самаре. Эта информация сильно меня взбудоражила, и я не поленился отправиться в областной краеведческий музей имени Петра Алабина, чтобы заказать архивную справку о рестораторах братьев Ивановых. И мне повезло: мне предоставили не только расширенную историческую справку, но и коллекцию цифровых копий старинных меню, выполненных вручную художниками.
Прикосновение к истории нашего города глубоко вдохновило меня: я целиком погрузился в дореволюционную эпоху – она буквально заворожила меня. Я начал постепенно изучать историю Самары: за более чем двенадцать лет я собрал обширную коллекцию краеведческих книг, антикварных и современных изданий о нашем городе, открыток и раритетных предметов. И чем глубже я погружался в прошлое, тем больше интересных фактов я узнавал о месте, где родился и вырос. Внутри меня происходили духовные и психологические преобразования – я стал по-иному относиться к Самаре и к окружающим людям. Изучая историю, я начал чувствовать пульс города.
Наша команда уверена, что каждый социально ответственный бизнес обязан внести свой вклад в сохранение истории нашего города. Это наше наследие, и мы ни при каких обстоятельствах не можем его утратить
Мы выбрали непростой, но исключительно важный путь – формировать гастрономический ландшафт города, уважая и сохраняя его историю. На самом деле, мы не просто кормим людей, а вдохновляем их на изменения к лучшему.
Нашим следующим проектом стал мясной ресторан «Ваще огонь», который также разместился в объекте культурного наследия, в доме купца Василия Михайловича Шибаева. Помню, когда мы рассматривали, изучали и расшивали потолок, обнаружили там огромные деревянные балки. Мы решили не скрывать их от наших гостей, а наоборот, поделиться с ними нашей общей историей.
Мы очень трепетно подходим к созданию заведений в памятниках архитектуры. В этом вопросе крайне важно сохранить не только то, что находится под охраной, но и выделить фасад, подчеркнув исторически ценные детали. Это сложно, в том числе потому, что мы живем в современном мире с его технологическими требованиями, нюансами в инженерии и коммуникациях и т.д. Но, несмотря на все трудности, мы понимаем, что это действительно приносит нам удовольствие. Мы видим важную миссию нашей команды – не только открывать новые заведения, но и восстанавливать исторический архитектурный фонд, делая город ярче и привлекательным для туристов.
Взять, например, ремесленную пекарню «Белотурка» в историческом центре: до того, как мы познакомились с этим помещением, фасад здания был выцветшим, блеклым и потрескавшимся. А сейчас этот дом стал настоящим украшением на пересечении двух главных исторических улиц Самары: Ленинградской – ранее Панской – и Куйбышева – ранее Дворянской.
Ремесленная пекарня «Белотурка»
После «Белотурки» у команды Ассоциации ресторанов Milimon Team – в коллаборации с Manufacture Group, известной в городе по креативному кластеру «Дом 77», барам «Рюмочка» и «Вечно Молодой», – возник проект барного особняка «Посольство». Было выбрано задние купца 2-й гильдии Александра Алексеевича Савельева, где во время Второй мировой войны размещалось посольство Чехословакии. Могу сказать, что эти два проекта были самыми сложными в нашей практике. В здании, где сейчас располагается «Посольство», подвал был затоплен и электричество полностью отсутствовало.
И это совершенно нормально – мы час-то сталкиваемся с такими неприятными «сюрпризами». Однако все эти трудности компенсируются итоговым результатом и положительной обратной связью от жителей и гостей города. Помню, год назад на гастроли в Самару приезжал мой давний друг Евгений Гришковец. Он обошел барный особняк и после сказал мне: «Жень, представляешь, как долго этот особняк просто стоял, и никто не мог в него попасть. А вы сделали так, что теперь он открыт для всех желающих». И это стоит очень многого.
Наша команда уверена, что каждый социально ответственный бизнес обязан внести свой вклад в сохранение истории нашего города. Это наше наследие, и мы ни при каких обстоятельствах не можем его утратить.
Восстановление – это сложный и страстный роман, в котором есть начало, а конец предсказать невозможно
Да, при работе с объектами культурного наследия значительно возрастают бизнес-риски: увеличивается бюджет на открытие заведения, сроки становятся более протяженными, а окупаемость затягивается. Вот уже полтора года мы занимаемся одним сложным объектом на улице Куйбышева, 88, где ранее располагался один из первых кинотеатров-биоскопов Самары «Триумф» – он работал в доме купца Казаченкова. В ближайшие пару лет мы откроем там совершенно новое заведение – как для нас, так и для всего города. У нас уже полностью готов проект по восстановлению былой красоты этого места – дело осталось за малым!
Открытие заведений в объектах культурного наследия – это большая игра на долгую перспективу. История, когда предприниматель преследует единственную цель – как можно скорее окупить заведение и заработать максимально возможные деньги, не подходит для восстановления исторических памятников. Восстановление – это сложный и страстный роман, в котором есть начало, а конец предсказать невозможно. Представьте, если нам удастся восстановить значительное количество исторических памятников архитектуры, тогда наш город определенно выиграет – как с точки зрения сохранения наследия и истории, так и с точки зрения прироста туристического потока в нашу губернию. Тогда перестанет казаться нормой концепция «криво-косо» – ее сменит концепция «красиво и эстетично». И мы, и наши дети будем жить в городе, которым будем гордиться всей душой.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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