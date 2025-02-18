Не сносить, а реконструировать!

Ира Фишман, сооснователь и главный архитектор проектного бюро ТМ, член совета Самарского регионального отделения ВООПИиК, общественный советник губернатора по градостроительной политике и развитию исторического центра

«Таких объектов на конец 2024 года было более восьмидесяти. Под конец прошлого года, 27 декабря, вышло распоряжение первого заместителя главы города, признающее частично утратившими силу ряд правовых актов о признании аварийными и подлежащими сносу двадцать одно здание. Таким образом, эти два десятка зданий теперь будут подлежать не сносу, а реконструкции!

Мы надеемся, город не замедлит найти способ эффективной передачи или продажи таких объектов «сомасштабным» им владельцам, а именно – малому и среднему бизнесу и просто частным лицам, которые предпочтут обустроить свой дом в живой среде исторического центра, сохранив или воссоздав его выходящий на улицу аутентичный облик, а не среди трехметровых глухих заборов бывших дачных просек».