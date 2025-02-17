«Павлиний хвост» на Самарской площади: как волонтерам удалось сохранить уникальный витраж

Реставратор

О витраже мне рассказал Миша Митюков после того, как ребята из «Додо Пиццы» вышли на него и попросили оценить его состояние. Следом Миша передал этот объект мне: я взялась за работу в середине июня 2024 года и завершила его за неделю. Витраж был настолько большим, что с трудом умещался в моей мастерской, так что он был в явном приоритете!

Помню, что при нашей первой встрече витраж был весь грязный и пыльный, на стеклах виднелись капли штукатурки. Каркас витража был местами испачкан краской. Многие стекла были плохо зафиксированы и болтались, а у двух из них были сколы с утратами.

Первым делом я провела сухую чистку с помощью пылесоса, удалила краску с каркаса витража гелем-смывкой и скальпелем, а весь витраж аккуратно помыла. Зафиксировала болтающиеся стекла и приступила к «реанимации» стекол со сколами – подобрала материал, аналогичный по толщине и цвету, и восполнила места утрат. Зафиналила работу шлифовкой стекла хлопчатобумажной ветошью. Посмотреть, что получилось, можно в «Додо Пицце» на Самарской,190.