«Павлиний хвост» на Самарской площади: как волонтерам удалось сохранить уникальный витраж

После редизайна и расширения «Додо Пиццы» на Самарской площади уникальный витраж «Павлиний хвост» вновь вернулся на свое законное место. Известно, что раньше аналогичные витражи украшали все шестнадцать окон домов на Самарской,190 и Галактионовской,191. Но до нашего времени сохранились всего четыре: три из них находятся в магазине электротоваров, а один – в зале пиццерии.
Восстановлением витража занимались реставраторы проекта «Надо сохранить» при поддержке «Додо». О том, как чистили «павлиньи перышки» и возвращали их к жизни, Собака.ru рассказала реставратор Анна Толстова.
Анна Толстова
Реставратор
О витраже мне рассказал Миша Митюков после того, как ребята из «Додо Пиццы» вышли на него и попросили оценить его состояние. Следом Миша передал этот объект мне: я взялась за работу в середине июня 2024 года и завершила его за неделю. Витраж был настолько большим, что с трудом умещался в моей мастерской, так что он был в явном приоритете!
Помню, что при нашей первой встрече витраж был весь грязный и пыльный, на стеклах виднелись капли штукатурки. Каркас витража был местами испачкан краской. Многие стекла были плохо зафиксированы и болтались, а у двух из них были сколы с утратами.
Первым делом я провела сухую чистку с помощью пылесоса, удалила краску с каркаса витража гелем-смывкой и скальпелем, а весь витраж аккуратно помыла. Зафиксировала болтающиеся стекла и приступила к «реанимации» стекол со сколами – подобрала материал, аналогичный по толщине и цвету, и восполнила места утрат. Зафиналила работу шлифовкой стекла хлопчатобумажной ветошью. Посмотреть, что получилось, можно в «Додо Пицце» на Самарской,190.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анна Толстова, архивы пресс-служб
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