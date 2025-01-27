Итоги первой Национальной премии «Наследие дороже»

«Идея этой премии появилась у меня около двух лет назад, когда мы вели активную деятельность в Самаре по приспособлению исторических зданий, направленных под снос, для инвесторов. Именно тогда началась масштабная кампания, в ходе которой мы доказывали властям, что нельзя сносить исторические дома – их нужно сохранять, потому что они представляют большой интерес для инвесторов.

В ходе этой кампании мы, кроме всего прочего, знакомились с инвесторами из других городов, потому что со всеми самарскими инвесторами уже давно знакомы. Мы хотели понять, насколько они мотивированы покупать исторические здания и вкладывать деньги в их развитие. И в очередной раз убедились, что мы были правы, когда решили учредить нашу премию, как-то поощрить этих людей и вытащить их в публичное поле, чтобы они стали примером для остальных. Потому что это настоящие подвижники! Ситуация складывается таким образом, что их не очень любят ни местные власти, ни жители городов, в которых они восстанавливают здания: удивительно, но многие придерживаются позиции «лучше пусть разрушается, чем кто-то с деньгами откроет свой бизнес». Да, такая логика характерна не только для Самары. Так вот, несмотря на эту не самую благоприятную атмосферу, инвесторы понимают свою ответственность перед местом, в котором живут. «Кто, если не я?» – так они отвечают на вопрос, почему они занимаются старыми зданиями.