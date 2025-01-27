Итоги первой Национальной премии «Наследие дороже»

Торжественная церемония награждения лауреатов первой Национальной премии «Наследие дороже» прошла 21 января в офисе Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Учредители премии – ВООПИиК и Благотворительный Фонд «Том Сойер Фест – Наследие» (БФ «ТСФ – Наследие») – совместно с компанией «Альянс-Менеджмент», ставшей партнером «Наследие дороже», выбрали лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов, а также вручили специальные призы за личный вклад активистам. Заслуженные награды, дипломы, статуэтки и денежные призы получили по три победителя из каждой номинации:
- «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей»
- «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 10 миллионов рублей»
- «Эффективный фандрайзинг»
- «Креативный подход»
- «Не сноси и сохрани»
- «Личный вклад»
Со списком победителей и обладателями специальных призов «За развитие социокультурного кода территории» от компании «Альянс менеджмент» можно познакомиться на сайте премии. Мы попросили директора общественной организации «За информационное общество» Анастасию Кнор рассказать, как появилась идея учредить премию, и какие перспективы у этого начинания. Специально для Собака.ru!
«Идея этой премии появилась у меня около двух лет назад, когда мы вели активную деятельность в Самаре по приспособлению исторических зданий, направленных под снос, для инвесторов. Именно тогда началась масштабная кампания, в ходе которой мы доказывали властям, что нельзя сносить исторические дома – их нужно сохранять, потому что они представляют большой интерес для инвесторов.
В ходе этой кампании мы, кроме всего прочего, знакомились с инвесторами из других городов, потому что со всеми самарскими инвесторами уже давно знакомы. Мы хотели понять, насколько они мотивированы покупать исторические здания и вкладывать деньги в их развитие. И в очередной раз убедились, что мы были правы, когда решили учредить нашу премию, как-то поощрить этих людей и вытащить их в публичное поле, чтобы они стали примером для остальных. Потому что это настоящие подвижники! Ситуация складывается таким образом, что их не очень любят ни местные власти, ни жители городов, в которых они восстанавливают здания: удивительно, но многие придерживаются позиции «лучше пусть разрушается, чем кто-то с деньгами откроет свой бизнес». Да, такая логика характерна не только для Самары. Так вот, несмотря на эту не самую благоприятную атмосферу, инвесторы понимают свою ответственность перед местом, в котором живут. «Кто, если не я?» – так они отвечают на вопрос, почему они занимаются старыми зданиями.
Чтобы еще лучше понять логику этих людей, в прошлом году мы вместе с социологической группой из Москвы провели масштабное исследование и собрали каталог успешных практик по инвестициям в историческую недвижимость, в котором собрали очень хорошие истории из разных-разных регионов. В ходе работы над этим каталогом у меня окончательно сформировалось понимание формата будущей премии, которым я поделилась с Артемом Демидовым из ВООПИиК. В итоге мы сформировали список номинаций, чтобы отметить всех, кто вовлечен в сферу реставрации, независимо от масштаба вложений и проектов, и пригласили в жюри самых крутых экспертов, чтобы обеспечить максимальную объективность: каждую заявку проверяли как минимум три независимых эксперта. И тут еще стоит отметить, что все эксперты оставили свои комментарии, замечания и предложения по каждому проекту.
Интересное наблюдение: в случае с реставрацией исторических зданий большое значение играет «память места». И, если в Казани, где идет огромная работа по сохранению нематериального наследия и исторической недвижимости, инвестору передают объекты с условием сохранять и беречь эту память, то у нас – в Самаре – это восстановление «исторической справедливости» происходит органически. И «Белотурку» с «Посольством» можно считать одними из самых ярких примеров таких «попаданий».
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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