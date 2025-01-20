В пространство культурного центра «ЗИМ Галерея» переехал советский восстановленный витраж

Витраж-путешественник начала 80-ых нашел временное место жительства – пространство культурного центра «ЗИМ Галерея». Временное оно потому, что в будущем, как только достроится жилой комплекс «ЗИМ Галерея», витраж снова будет ждать переезд – ему подготовят собственную жилплощадь в вестибюле Дома Культуры.

Восстановлением и монтажом панно, выполненного в технике «клепанного витража», занимался потомственный мозаист Дмитрий Тяпков. Собака.ru уже рассказывала о спасении исторически важного для города арт-объекта: самое время узнать больше о его истории и поскорее познакомиться – уже вживую.