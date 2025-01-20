18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В пространство культурного центра «ЗИМ Галерея» переехал советский восстановленный витраж

Витраж-путешественник начала 80-ых нашел временное место жительства – пространство культурного центра «ЗИМ Галерея». Временное оно потому, что в будущем, как только достроится жилой комплекс «ЗИМ Галерея», витраж снова будет ждать переезд – ему подготовят собственную жилплощадь в вестибюле Дома Культуры.

Восстановлением и монтажом панно, выполненного в технике «клепанного витража», занимался потомственный мозаист Дмитрий Тяпков. Собака.ru уже рассказывала о спасении исторически важного для города арт-объекта: самое время узнать больше о его истории и поскорее познакомиться – уже вживую.

Фото: Архив пресс-службы

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: