Как восстанавливали гвоздики возле площади Кирова? Отвечают основатель проекта «Надо сохранить» и директор самарской сети «Додо Пицца»

Михаил Митюков и Дмитрий Троян рассказали, как проходила работа по восстановлению советской световой конструкции. Специально для Собака.ru.
Все уже знают, что в конце 2024 года напротив площади Кирова в Самаре вновь заработала советская световая конструкция (две красные гвоздики), которую восстановил альянс команды проекта «Надо сохранить», рекламно-производственной компании «Волга-Неон» и самарской сети «Додо Пицца». А для всех, кому – как и нам – интересно, как проходили восстановительные работы, мы пришли за комментариями к основателю проекта «Надо сохранить» Михаилу Митюкову и директору самарской сети «Додо Пицца» Дмитрию Трояну.
Они рассказали, что после того, как волонтерам проекта удалось договориться о работе над восстановлением гвоздик с государственными органами и жителями дома, были проведены демонтаж и очистка конструкции. С гвоздик, выполненных из дюралюминия, сняли старую — зелёную фасадную — краску, чтобы определить подлинный цвет бутонов и стебля. Сохранить оригинальный слой краски не удалось, поэтому конструкции покрасили заново, подобрав цвета, как в оригинале.
Михаил Митюков
Основатель проекта «Надо сохранить»
«При нашей первой встрече гвоздики были спрятаны за баннерами: был виден лишь стебель, но даже этого хватило, чтобы понять, что за рекламой — световая конструкция в форме цветка. Когда почистили большую площадь, то весь красный цвет был в матовых пятнах. Мы и шлифовать чем только не пытались, но пятнистость не уходила. А сбоку объемной части цветков — почистить качественно вообще непросто. В некоторые места даже рука не всегда подлезает, не то, что какой-то инструмент»
Дмитрий Троян
Директор самарской сети «Додо Пицца»
«Мы сами живём в Самаре и видим, какой большой потенциал есть у нашего города. Советская световая декорация в форме гвоздик — знакомый многим самарцам символ. Восстанавливая гвоздики вместе с проектом «Надо сохранить» и делая другие добрые дела для города, мы показываем активным жителям, что вместе нам по силам сделать Самару тем городом, которым мы могли бы гордиться».
Фото: Ксения Возгорькова
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