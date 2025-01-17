Как восстанавливали гвоздики возле площади Кирова? Отвечают основатель проекта «Надо сохранить» и директор самарской сети «Додо Пицца»

Михаил Митюков и Дмитрий Троян рассказали, как проходила работа по восстановлению советской световой конструкции. Специально для Собака.ru.

Все уже знают, что в конце 2024 года напротив площади Кирова в Самаре вновь заработала советская световая конструкция (две красные гвоздики), которую восстановил альянс команды проекта «Надо сохранить», рекламно-производственной компании «Волга-Неон» и самарской сети «Додо Пицца». А для всех, кому – как и нам – интересно, как проходили восстановительные работы, мы пришли за комментариями к основателю проекта «Надо сохранить» Михаилу Митюкову и директору самарской сети «Додо Пицца» Дмитрию Трояну.

Они рассказали, что после того, как волонтерам проекта удалось договориться о работе над восстановлением гвоздик с государственными органами и жителями дома, были проведены демонтаж и очистка конструкции. С гвоздик, выполненных из дюралюминия, сняли старую — зелёную фасадную — краску, чтобы определить подлинный цвет бутонов и стебля. Сохранить оригинальный слой краски не удалось, поэтому конструкции покрасили заново, подобрав цвета, как в оригинале.