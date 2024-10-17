Новый адрес культурного центра: «ЗИМ Галерея» меняет прописку

В ближайшее время галерея откроется в историческом здании бывшего завода имени Масленникова.

В конце октября «ЗИМ Галерея», которая ушла на творческие каникулы в августе, откроется в здании, где раньше располагался фитнес-клуб «Спортзавод», а в советские годы – цех завода имени Масленникова №155.

Взявшись за реновацию пространства, компания «Альянс-Менеджмент» вернула трёхэтажному зданию историческую аутентичность, открыв лепнину ручной работы и мраморное покрытие. Первая выставка на новом месте будет посвящена архитектурному искусству авангарда, конструктивизма и модернизма и связана с концепцией жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом.