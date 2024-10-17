Новый адрес культурного центра: «ЗИМ Галерея» меняет прописку

В ближайшее время галерея откроется в историческом здании бывшего завода имени Масленникова.
В конце октября «ЗИМ Галерея», которая ушла на творческие каникулы в августе, откроется в здании, где раньше располагался фитнес-клуб «Спортзавод», а в советские годы – цех завода имени Масленникова №155.
Взявшись за реновацию пространства, компания «Альянс-Менеджмент» вернула трёхэтажному зданию историческую аутентичность, открыв лепнину ручной работы и мраморное покрытие. Первая выставка на новом месте будет посвящена архитектурному искусству авангарда, конструктивизма и модернизма и связана с концепцией жилого комплекса «ЗИМ Галерея», в составе которого строится первый в Самаре галерейный дом.
Мария Иванова
коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент»
«Мы с нетерпением ждем встречи с посетителями, все строительные работы подходят к концу. Пространство буквально «задышало», у него теперь новая жизнь. Историческая значимость здания в сочетании с его новой функцией усиливает и вектор развития локации – появление нового культурного центра Самары. Рядом КРЦ «Звезда» и Дом рока, а из окон культурного центра «ЗИМ Галерея» открывается вид на здание Фабрики-кухни, которое возродилось с открытием в нем филиала Третьяковской галереи».
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