Сплетая прошлое и будущее: девелоперская компания «Альянс-Менеджмент» сохранила винтажный витраж

Цветной витраж обрел новую жизнь и станет частью интерьера нового жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

Более сорока лет назад – 12 декабря 1983 года – в городе, который тогда еще назывался Куйбышев, открылся магазин музыкальных инструментов «Соната». Специально для этого магазина был сделан огромный – 3,4 х 2,8 метров - цветной тематический витраж, занявший всю парадную стену. В те времена витражи для торгово-промышленных объектов изготавливались для каждого объекта индивидуально и отличались особым качеством. В этом году общественники узнали о том, что этот витраж, который можно считать ярким – во всех смыслах этого слова – примером монументального искусства советского модернизма, продается и начали поиски новой концепции применения редкого полотна из стекла. К этим поискам подключилась девелоперская компания «Альянс-Менеджмент»: команда компании обеспечила восстановление витража, разместила его в пространстве культурного центра «ЗИМ Галерея» и пообещала, что в будущем сделает спасенное декоративное панно, созданное в технике «клепаного витража», частью общественных интерьеров в секции «Дом культуры».

Восстановлением и монтажом витража при поддержке «ЗИМ Галереи» занимался потомственный мастер витражного и мозаичного искусства и доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК Дмитрий Тяпков. Он отметил, что количество утраченных витражей сложно представить, но каждый из сохранившихся экземпляров заслуживает второго шанса: получив вторую жизнь эти произведения искусства прослужат не одно поколение.