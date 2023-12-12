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Реставрации

Спасатели наследия: музей на страже архитектуры

Команда Музея Алабина открыла  прием заявок для желающих номинироваться на премию «Старый новый город». 

Команда Музея Алабина открыла прием заявок для участия в премии «Старый новый город», которая должна помочь сохранить архитектурное наследие Самары. Все, кто занимается историческими зданиями, включая жильцов и собственников домов, могут стать подать заявки на участие в номинациях «Добрая реновация», «Самарский дворик», «Бережный ремонт» и «Добрососедство». Если, конечно, успеют подать заявку до пятницы.

Фото: Архивы пресс-служб

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