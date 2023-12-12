Спасатели наследия: музей на страже архитектуры

Команда Музея Алабина открыла прием заявок для желающих номинироваться на премию «Старый новый город».

Команда Музея Алабина открыла прием заявок для участия в премии «Старый новый город», которая должна помочь сохранить архитектурное наследие Самары. Все, кто занимается историческими зданиями, включая жильцов и собственников домов, могут стать подать заявки на участие в номинациях «Добрая реновация», «Самарский дворик», «Бережный ремонт» и «Добрососедство». Если, конечно, успеют подать заявку до пятницы.