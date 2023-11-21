Золото за реставрацию: дом Маштакова принес Самаре «Золотой Трезини»

Дом Маштакова стал лауреатом VI Международной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации».

На торжественной церемонии награждения победителей VI Международной премии «Золотой Трезини» в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга председатель самарского регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова получила диплом лауреата в номинации «Лучший реализованный проект реставрации» за восстановление и приспособление для современного использования дома купца Маштакова, который более двадцати пяти лет ждал реставрации.