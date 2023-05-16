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Реставрации

Новый Том: не пропустите начало девятого сезона сериала о спасении города

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Фото: Валерий Григанов

«Том Сойер Фест» приглашает всех желающих на церемонию открытия нового сезона «историкоспасительного» фестиваля.

16 мая «Том Сойер Фест» откроет девятый сезон фестиваля для всех, кто переживает о судьбе старинной самарской архитектуры. Организаторы обещают рассказать о планах на лето и главных целях сезона — «Доме с часами» купца Кожевникова и новом объекте «на исторической улице, названной в честь одного своеобразного инструктора по плаванию».
Кроме разговоров об архитектуре в программе открытия мастер-класс по вырезанию котов из фанеры, чаепитие с угощениями и концерт певицы Фефы с песнями под укулеле. Церемония открытия начнется в 18:30 на Коммунистической, 5 — вход свободный, но нужна регистрация.

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