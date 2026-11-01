Ключ от всех дверей найден: в концептуальном жилом комплексе «ЗИМ Галерея» открылся ограниченный пул квартир на седьмом этаже — и главное здесь даже не вид из окна, а готовая предчистовая отделка (по цене лотов с черновой отделкой на нижних этажах!).

Поскольку весь закрытый пул сосредоточен на одном уровне, именно седьмой этаж первым во всем комплексе станет полностью жилым. Да и сама локация — та самая «золотая середина» высотного жилья: уже открываются прекрасные панорамы, но сохраняется связь с землей, нет уличного шума, отлично работает вентиляция и мгновенно приезжает лифт.

В подборке преобладают эргономичные форматы с одной и двумя спальнями. Никакой головной боли с переносом стен или расчетом коммуникаций здесь не будет: комнаты уже зонированы по европейским стандартам.

Наше отдельное «вау!» — флагманский лот с двумя спальнями на 68,81 квадратных метров — пространство с просторной кухней-гостиной, мастер-спальней и внушительным количеством розеток (их здесь 43!). Таких квартир на весь проект осталось всего две.

Для тех, кто привык мыслить стратегически, эти квадратные метры — сверхвыгодное вложение: благодаря готовой предчистовой отделке ремонт можно запустить быстрее, чем в черновых аналогах, моментально выведя объект на окупаемость.

Сценариев для вложений бесконечное множество, и все они работают безотказно. Классическая аренда — первый из них: быстрый ремонт позволяет начать получать пассивный доход существенно раньше рынка. Второй — премиальный сегмент: лоты с двумя спальнями идеально подойдут для долгосрочной сдачи с высоким чеком. Третий — готовый арендный бизнес: можно масштабироваться, забрав несколько однокомнатных квартир на «чистом» седьмом этаже под посуточный формат. Четвертый — классический актив «на вырост» для детей с возможностью комфортно жить или выгодно перепродать позже. И пятый — идеальная городская «база» для тех, кто живет за городом или часто в разъездах, но хочет иметь стильную резиденцию в самом центре Самары.

Узнать больше о проекте можно в телеграм-чате либо по номеру телефона (846) 205-22-88.



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ООО «СЗ «ЦЕНТР БИЗНЕСА «ПАРИТЕТ»

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Фото: Архивы пресс-служб