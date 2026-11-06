Баланс найден! «Баланс Тауэрс» запустил закрытый финансовый спецпроект для семей

Переезд в квартиру бизнес-класса часто начинается с длинного списка компромиссов: выбрать локацию или дополнительную комнату, взять готовую планировку или заранее рассчитать бюджет на перепланировку, ждать снижения ставок или покупать сейчас. В жилых башнях «Баланс Тауэрс» решили подойти к вопросу иначе и запустили закрытый финансовый спецпроект для семей, которые планируют переезд в квартиру с двумя или тремя спальнями.

Главная идея проекта — совместить готовые архитектурные решения с инструментами, которые реально помогают снизить финансовую нагрузку. Например, в башне А22 представлена квартира с тремя спальнями площадью 94,68 квадратных метров. В ней предусмотрены кухня-гостиная евроформата, отдельная приватная зона со спальнями и увеличенное остекление с окнами на две стороны. Планировку можно адаптировать под разные сценарии жизни: выделить место для домашнего офиса, детской или дополнительной зоны хранения.

В рамках проекта действуют четыре финансовых инструмента. Первый — специальная цена на квартиры: стоимость квадратного метра начинается от 210 тысяч рублей, а выгода относительно прайса может составлять от 1,5 до 3 миллионов. Второй — семейная ипотека по ставке 6% при первоначальном взносе от 50%, если лот соответствует условиям программы. Третий — накопительная программа: она позволяет зафиксировать стоимость квартиры и постепенно сформировать необходимую сумму.

И четвертый — бесплатный трейд-ин. В этом случае команда проекта помогает продать имеющуюся недвижимость, а платежи за новую квартиру синхронизируются со сроками реализации актива.

Еще один весомый аргумент — высокая степень готовности «Баланс Тауэрс»: проект находится на этапе сдачи. Сам комплекс уже формирует полноценную среду с вариантами жилья под разные семейные и финансовые сценарии.

Подробнее о квартирах и условиях участия в спецпроекте — на официальном сайте.

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Фото: Архивы пресс-служб