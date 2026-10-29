Денис Грузинов о клубном доме «Единицы»: «Мы, как Микеланджело, убрали все лишнее, добавили нужное — и получили результат»

Какая деталь в проекте нравится вам больше всего, в какой момент вы сказали себе: «Я хочу жить именно здесь»?

Это история не о том, что я нашел готовый объект, а о том, что я сам создавал его и привносил важные детали. Например, в каждой квартире — даже в однокомнатной! — предусмотрено по два санузла нормального размера. В некоторых квартирах есть окно в ванной — это очень крутая деталь. Сам я люблю спорт, поэтому на цокольном этаже мы спроектировали спортзал для резидентов. А на первом этаже появится сигарная комната. Я не пропагандирую курение, но такое камерное пространство точно добавит дому характера.

Объясните, зачем дому на 15 квартир такое специализированное пространство, как сигарная комната?

В Самаре практически нет таких мест. Летом мы с другом ходим на Ленинградскую, но зимой подходящих локаций — единицы. Когда мы думали, что сделать на первом этаже, у нас не было цели открывать очередной пункт выдачи или магазин — решили сделать сигарную. Это место и для тех, кто хочет пообщаться с соседями, и для тех, кто просто хочет зайти выпить кофе, и для тех, кому понадобится провести деловую встречу вне дома.

Архитектурный стиль дома — неомодернизм. Почему выбрали именно его?

На старте идеи мы рассматривали разные фасады, даже брутализм. Но вариант, на котором мы остановились, приглянулся больше всего. Неомодернизм — отличное сочетание классических черт с практичностью. Для проекта редевелопмента это идеальный способ по-новому переосмыслить то, что уже было создано. Мы «переписывали» фасад раза три или четыре уже после того, как выбрали стиль, пытаясь найти оптимальное соотношение цены, качества и внешнего вида.

Что было важнее: вписать дом в архитектурный ансамбль или сделать так, чтобы проект просто окупился?

Мы думали об экономике, но финансовый вопрос всегда оказывался на последнем месте. Не скрою, что мы хотим заработать на этом проекте, но прежде всего хотим гордиться им. До сих пор принимаем решения по внутренней отделке в пользу того, чтобы люди получали удовольствие от своего дома — пусть и заработаем чуть меньше, но эмоций у жильцов будет больше.

Что известно о локации, на месте которой откроется проект?

Это здание конца 1970-х годов. Его построили из кирпича, и кладка здесь — одна из самых надежных и крепких. Так что восстанавливать ничего не пришлось. У нас изначально было отличное здание, требовавшее лишь переосмысления назначения. Зачем сносить то, что сделано на совесть? Ломать — не строить. Мы, как Микеланджело, убрали все лишнее, добавили нужное — и получили результат.

Раньше здесь располагался проектный институт. То есть профессионалы сами проектировали и строили его для себя — в советское время это было абсолютным знаком качества. Я лично знаком с бывшим директором этого института. Он уже на пенсии, но когда у нас возникали мелкие технические вопросы — например, где проходит старый кабель — он сразу по памяти рассказывал и показывал все на месте. Для нас он стал невероятно ценным источником информации.