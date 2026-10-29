Денис Грузинов о клубном доме «Единицы»: «Мы, как Микеланджело, убрали все лишнее, добавили нужное — и получили результат»

«Я и сам буду здесь жить» — пожалуй, самая неожиданная рекомендация от застройщика. Управляющий партнер Денис Грузинов знакомит нас (и вас!) с клубным домом «Единицы» — камерным проектом на 15 квартир, который пересобирает стандарты жизни в историческом центре Самары. О редевелопменте советского кирпича, сигарной комнате, террасе на крыше и недвижимости, в которую влюбляешься всерьез, — эксклюзивно для Собака.ru.
«Долгое время в центре было трудно найти жилье, которое не относилось бы к совсем ветхому фонду или не было многоэтажным муравейником»
Начнем с самого амбициозного: почему «Единицы»? Это отсылка к штучному продукту на рынке или тонкий намек на то, что этот дом — только для избранных?
Знаете, на выбор названия повлияла совокупность факторов. Название «Единицы» подошло лучше всего. Да, это и про штучный продукт: у нас всего 15 квартир, и про уникальность — единицы могут позволить себе такое жилье. Но не потому, что мы вводим жесткий финансовый ценз: достоин каждый, кто понимает, хочет и может. К слову, для центра города мы предлагаем достаточно доступный продукт. А если идти в совсем простые смыслы — наш адрес — Галактионовская, 11 — две единицы, что тоже очень символично.
Вы сказали: «кто понимает и хочет». Понимает что? Люди должны разделять вашу философию и ценности?
Да, разделять ценности, которые мы заложили в проект. Четкой формулировки на бумаге нет, но у меня есть личный образ людей, которые будут здесь жить (кстати, я и сам приобрел квартиру в этом доме!). В моем понимании, это люди, которые осознают, что жить в Самаре — замечательно, а жить в историческом центре — замечательно вдвойне. Долгое время в центре было трудно найти жилье, которое не относилось бы к совсем ветхому фонду или не было многоэтажным муравейником, который стирает всю индивидуальность. Нам же хотелось собрать комьюнити близких по духу людей.
«В России любят говорить о гостеприимстве, но жители больших домов часто даже не знают соседей в лицо»
Можно ли сегодня создать настоящий клубный дом, если у его жителей нет общего образа жизни и одинаковых привычек?
Понятие «клубный дом» сегодня сильно искажено. Многие проекты называются именно так, хотя по сути являются обычными жилыми комплексами. В моем понимании, если в доме больше 30–40 квартир, то он уже не клубный — теряется вся камерность.
Исторически формат вырос из закрытых джентльменских клубов Британии, куда было сложно попасть без определенного уровня. Но я не считаю, что для жизни в «Единицах» нужен особый статус: достаточно иметь желание и возможности. Мне было бы приятно, если наш дом станет не просто местом для жизни, а пространством, где люди общаются. В России любят говорить о гостеприимстве, но жители больших домов часто даже не знают соседей в лицо. Мне же хочется создать другую атмосферу. Нет, не обязательно постоянно ходить в гости: важно, чтобы приветствие в подъезде не было формальностью, чтобы люди искренне хотели остановиться и поинтересоваться, как дела у их соседа.
«На старте идеи мы рассматривали разные фасады, даже брутализм. Но вариант, на котором мы остановились, приглянулся больше всего»
Какая деталь в проекте нравится вам больше всего, в какой момент вы сказали себе: «Я хочу жить именно здесь»?
Это история не о том, что я нашел готовый объект, а о том, что я сам создавал его и привносил важные детали. Например, в каждой квартире — даже в однокомнатной! — предусмотрено по два санузла нормального размера. В некоторых квартирах есть окно в ванной — это очень крутая деталь. Сам я люблю спорт, поэтому на цокольном этаже мы спроектировали спортзал для резидентов. А на первом этаже появится сигарная комната. Я не пропагандирую курение, но такое камерное пространство точно добавит дому характера.
Объясните, зачем дому на 15 квартир такое специализированное пространство, как сигарная комната?
В Самаре практически нет таких мест. Летом мы с другом ходим на Ленинградскую, но зимой подходящих локаций — единицы. Когда мы думали, что сделать на первом этаже, у нас не было цели открывать очередной пункт выдачи или магазин — решили сделать сигарную. Это место и для тех, кто хочет пообщаться с соседями, и для тех, кто просто хочет зайти выпить кофе, и для тех, кому понадобится провести деловую встречу вне дома.
Архитектурный стиль дома — неомодернизм. Почему выбрали именно его?
На старте идеи мы рассматривали разные фасады, даже брутализм. Но вариант, на котором мы остановились, приглянулся больше всего. Неомодернизм — отличное сочетание классических черт с практичностью. Для проекта редевелопмента это идеальный способ по-новому переосмыслить то, что уже было создано. Мы «переписывали» фасад раза три или четыре уже после того, как выбрали стиль, пытаясь найти оптимальное соотношение цены, качества и внешнего вида.
Что было важнее: вписать дом в архитектурный ансамбль или сделать так, чтобы проект просто окупился?
Мы думали об экономике, но финансовый вопрос всегда оказывался на последнем месте. Не скрою, что мы хотим заработать на этом проекте, но прежде всего хотим гордиться им. До сих пор принимаем решения по внутренней отделке в пользу того, чтобы люди получали удовольствие от своего дома — пусть и заработаем чуть меньше, но эмоций у жильцов будет больше.
Что известно о локации, на месте которой откроется проект?
Это здание конца 1970-х годов. Его построили из кирпича, и кладка здесь — одна из самых надежных и крепких. Так что восстанавливать ничего не пришлось. У нас изначально было отличное здание, требовавшее лишь переосмысления назначения. Зачем сносить то, что сделано на совесть? Ломать — не строить. Мы, как Микеланджело, убрали все лишнее, добавили нужное — и получили результат.
Раньше здесь располагался проектный институт. То есть профессионалы сами проектировали и строили его для себя — в советское время это было абсолютным знаком качества. Я лично знаком с бывшим директором этого института. Он уже на пенсии, но когда у нас возникали мелкие технические вопросы — например, где проходит старый кабель — он сразу по памяти рассказывал и показывал все на месте. Для нас он стал невероятно ценным источником информации.
«Уверен, что вечерами в нашем доме в каждом окне будет гореть свет»
Терраса на крыше будет сдаваться в аренду или это закрытое пространство?
Это исключительно приватное место для жителей нашего дома. Коммерчески использовать террасу мы не планируем. Думаю, каждый житель сможет зарезервировать ее под свое камерное мероприятие, договорившись с соседями.
А будут ли в доме общедоступные точки для горожан?
Спортзал и терраса будут строго закрытыми, а вот в сигарную комнату, думаю, смогут приходить все желающие — планируем ее в формате уютного клубного мини-бара.
Многие застройщики экономят на скрытых коммуникациях. А вы?
Я же сам буду здесь жить, так что личный интерес налицо! Мы полностью обновили «начинку» здания: не осталось ни старых проводов, ни труб. Все демонтировали до стен и перекрытий и проложили заново по новым проектам с учетом нагрузок.
В старом городе часто бывают проблемы с отоплением, поэтому мы построили собственную газовую котельную. Наш дом будет полностью автономен, мы сами сможем регулировать температуру по потребности. К тому же в квартирах не будет стояков — вся разводка труб отопления уходит в пол.
Окна мы поставили энергосберегающие, с легким тонированием. Во-первых, это эстетично, во-вторых, дает приватность даже на первом этаже, при этом внутри абсолютно светло. А еще мы сильно заморочились над тем, о чем многие застройщики забывают. Вместо хаотично висящих блоков кондиционеров мы заказываем кастомные корзины со встроенными кашпо. Наша мечта — чтобы каждую весну жители дружно высаживали там цветы, и фасад круглый год играл живыми красками.
Можно ли назвать квартиру в «Единицах» грамотной инвестицией в будущее?
Инвестиции в недвижимость всегда оправданы. Кирпич и бетон — это то, что останется навсегда. Но мне искренне хочется, чтобы покупку квартиры в «Единицах» рассматривали не столько как финансовый инструмент, сколько как способ порадовать себя. Я уверен, что вечерами в нашем доме в каждом окне будет гореть свет. При этом я знаю, что в случае необходимости эту недвижимость можно будет продать дороже, чем сейчас.
Обычно инвесторы скупают «котлованы» в масштабных спальных районах. Наш проект совсем про другое. «Единицы» — это штучный товар, редчайший для Самары формат сохранения истории с начинкой бизнес-класса. Поэтому это инвестиция долгая, статусная и абсолютно надежная.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
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