Загородный гедонизм по-волжски: миксуем ритм мегаполиса и жизни на природе в коттеджном поселке «Бавария Парк»

Современная жизнь в Самаре требует (конечно, современных решений!) быть на связи, но абсолютный тренд сегодня — умение замедлиться.

Делаем это с абсолютным комфортом: выбираем коттеджный поселок в 15 минутах от города — с собственным прудом и благоустроенным пляжем, теннисными площадками, развитой инфраструктурой. Фиксируем: все это находится в коттеджном поселке «Бавария Парк».

Для тех, кто не готов долго ждать и жаждет ретрита, есть вау-новость: в «Баварии Парк» стартовали продажи третьей очереди, а это значит, что приобрести тот самый уголок можно с максимальной выгодой — до 500 тысяч рублей!

Изучить проекты домов и записаться на экскурсию: 8 (846) 246-63-63



ИП Никульшин Максим Анатольевич

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