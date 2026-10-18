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Недвижимость

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Загородный гедонизм по-волжски: миксуем ритм мегаполиса и жизни на природе в коттеджном поселке «Бавария Парк»

Современная жизнь в Самаре требует (конечно, современных решений!) быть на связи, но абсолютный тренд сегодня — умение замедлиться. 

Делаем это с абсолютным комфортом:  выбираем коттеджный поселок в 15 минутах от города — с собственным прудом и благоустроенным пляжем, теннисными площадками, развитой инфраструктурой. Фиксируем: все это находится в коттеджном поселке «Бавария Парк».

Для тех, кто не готов долго ждать и жаждет ретрита, есть вау-новость: в «Баварии Парк» стартовали продажи третьей очереди, а это значит, что приобрести тот самый уголок можно с максимальной выгодой — до 500 тысяч рублей!

Изучить проекты домов и записаться на экскурсию: 8 (846) 246-63-63

ИП Никульшин Максим Анатольевич
ИНН 631224354437
ОГРНИП 317631300057165

Фото:
«Бавария Парк»

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