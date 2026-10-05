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Недвижимость

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Конструктивизм на высоте: девелоперская компания «Альянс-Менеджмент» провела закрытый двухдневный урбан-тур по строящемуся Дому искусств ЖК «ЗИМ Галерея»

В Самаре решили, что выбор недвижимости может быть интеллектуальным и приключенческим: девелоперская компания «Альянс-Менеджмент» 29 и 30 сентября провела закрытый урбан-тур по строящемуся Дому искусств жилого комплекса «ЗИМ Галерея». Гости погрузились в философию конструктивизма — от мультимедийной лекции коммерческого директора Марии Ивановой об эпохе авангарда (и Доме Наркомфина!) до реального тест-драйва многоуровневых квартир-ячеек с пятиметровыми потолками и коридорами-галереями с видом на Волгу.

На время закрытого показа строительная площадка трансформировалась в полноценное арт-пространство: объекты наполнили картинами Нади Ковбы, Анны Гуськовой и Алсу Бирюковой, керамикой Дины Терентьевой и работами из частных коллекций. 

Текст: Анжелика Чернышова  
Фото: Михаил Денисов 

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