Петр Коваленко о работе «Каскада»: «Объемы говорят сами за себя: сейчас это более миллиона квадратных метров построенного жилья и благоустроенных территорий»

«Объемы говорят сами за себя: сейчас это более миллиона квадратных метров построенного жилья и благоустроенных территорий»

Синхронизируем координаты: если составить портрет «Каскада» образца 2026 года — что это за группа компаний?

Сегодня мы объединяем четыре ключевых направления: дорожное строительство, производство полного цикла для него, благоустройство территорий и возведение жилья. Можно сказать, большинство самарцев ежедневно пользуются созданной нами инфраструктурой, даже не догадываясь об этом и не зная, что это мы. Наша идея проста: строить больше и качественнее, несмотря на внешние обстоятельства.

А что объединяет все эти направления?

Сама стройка: за 15 лет на рынке мы нарастили серьезные мощности, подтвердив статус надежного подрядчика и девелопера. Объемы говорят сами за себя: сейчас это более миллиона квадратных метров построенного жилья и благоустроенных территорий.

Где сейчас в строительстве «зона силы» и реальные деньги, а какие направления вы держите скорее ради статуса и долгой перспективы?

Все сводится к стратегическому планированию: нужно четко понимать, куда двигается группа компаний — в сторону госзаказов или собственного девелопмента. В собственном строительстве, несмотря на периодический спад на рынке, сильные компании продолжают успешно работать, зарабатывать и реализовывать объекты. Мы грамотно распределяем ресурсы, поэтому во всех четырех направлениях видим долгосрочную перспективу. А имиджевые проекты — это история, в которую ты заходишь со свободным капиталом и другими целями, нежели операционная прибыль.

В истории любого большого бренда есть точка невозврата. Какой именно проект за эти 15 лет заставил команду «Каскада» сказать: «Оказывается, мы можем и так!»?

Поворотным для нас стал «Дом у Космопорта» — именно на нем мы полноценно перешли из статуса подрядчика в девелоперы. До этого мы участвовали в строительстве 12 жилых комплексов в Самаре, но этот проект «Каскад» полностью возвел на собственные и привлеченные от продаж средства. Тогда еще не было эскроу-счетов, а банки не так охотно кредитовали стройку. Конечно, стоял вопрос: а вдруг квартиры не будут продаваться? Но мы рискнули, задействовали собственный капитал и, как показало время, приняли единственно верное решение. Следом появились «Дом у Самолета» и «Дом у Космопорта-2».