Петр Коваленко о работе «Каскада»: «Объемы говорят сами за себя: сейчас это более миллиона квадратных метров построенного жилья и благоустроенных территорий»

Самара ежедневно пользуется инфраструктурой, построенной этой компанией (но зачастую даже не догадывается об этом!): за 15 лет «Каскад» прошел путь, в котором было место и дорожному строительству, и самостоятельным девелоперским проектам. В интервью для Собака.ru руководитель группы компаний Петр Коваленко рассказал, где сегодня находятся «реальные деньги» в стройке, почему адаптация к любым (и таким нестабильным!) условиям — настоящая суперсила российского рынка и почему новый жилой комплекс «Ласточка» находится именно на Безымянке.
«Объемы говорят сами за себя: сейчас это более миллиона квадратных метров построенного жилья и благоустроенных территорий»
Синхронизируем координаты: если составить портрет «Каскада» образца 2026 года — что это за группа компаний?
Сегодня мы объединяем четыре ключевых направления: дорожное строительство, производство полного цикла для него, благоустройство территорий и возведение жилья. Можно сказать, большинство самарцев ежедневно пользуются созданной нами инфраструктурой, даже не догадываясь об этом и не зная, что это мы. Наша идея проста: строить больше и качественнее, несмотря на внешние обстоятельства.
А что объединяет все эти направления?
Сама стройка: за 15 лет на рынке мы нарастили серьезные мощности, подтвердив статус надежного подрядчика и девелопера. Объемы говорят сами за себя: сейчас это более миллиона квадратных метров построенного жилья и благоустроенных территорий.
Где сейчас в строительстве «зона силы» и реальные деньги, а какие направления вы держите скорее ради статуса и долгой перспективы?
Все сводится к стратегическому планированию: нужно четко понимать, куда двигается группа компаний — в сторону госзаказов или собственного девелопмента. В собственном строительстве, несмотря на периодический спад на рынке, сильные компании продолжают успешно работать, зарабатывать и реализовывать объекты. Мы грамотно распределяем ресурсы, поэтому во всех четырех направлениях видим долгосрочную перспективу. А имиджевые проекты — это история, в которую ты заходишь со свободным капиталом и другими целями, нежели операционная прибыль.
В истории любого большого бренда есть точка невозврата. Какой именно проект за эти 15 лет заставил команду «Каскада» сказать: «Оказывается, мы можем и так!»?
Поворотным для нас стал «Дом у Космопорта» — именно на нем мы полноценно перешли из статуса подрядчика в девелоперы. До этого мы участвовали в строительстве 12 жилых комплексов в Самаре, но этот проект «Каскад» полностью возвел на собственные и привлеченные от продаж средства. Тогда еще не было эскроу-счетов, а банки не так охотно кредитовали стройку. Конечно, стоял вопрос: а вдруг квартиры не будут продаваться? Но мы рискнули, задействовали собственный капитал и, как показало время, приняли единственно верное решение. Следом появились «Дом у Самолета» и «Дом у Космопорта-2».
«Наш опыт с жилым комплексом «Ласточка» показывает, что люди стремятся к комфортным условиям»
Как за эти годы изменился портрет вашего покупателя и его представления о качественном жилье?
Представление о качестве формируют сами девелоперы и их проекты. Те же пять-десять лет назад рынок предлагал типовые решения, практически никто не заходил в сложную архитектуру, да и покупатели не требовали большего — квартиры успешно раскупались во всех жилых комплексах. Изменился сам девелопмент: появились застройщики, которые наполняют Самару ярким и концептуальным жильем. Знакомясь с такими объектами, клиенты начинают по-другому смотреть на свою жизнь. Наш опыт с жилым комплексом «Ласточка» показывает, что люди стремятся к комфортным условиям. Но остается и категория покупателей, для которых решающим фактором является минимальная цена за квадратный метр — покупательная способность пока диктует свои условия. В будущем, когда все девелоперы будут конкурировать с помощью фишек и качественной архитектуры, именно осознанный покупатель станет определять вектор развития рынка.
Раз мы заговорили про жилой комплекс «Ласточка» — это крайне нетипичный проект для локации исторической Безымянки. Не страшно было выходить на этот рынок с таким ярким объектом?
Напротив, нам хотелось предложить рынку сильный продукт, чтобы выделиться на фоне стандартной застройки. В итоге «Ласточку» сейчас покупают даже жители других районов Самары. По цене проект выше «соседей», но в него заложены качественные характеристики, которые не всегда найдешь и в центральных жилых комплексах. Меня часто спрашивают: «Почему именно Безымянка?» Ответ прост: разве там живут другие люди, не заслуживающие хорошего жилья? Основной покупатель «Ласточки», с доходом выше среднего, хорошо зарабатывает, ценит инфраструктуру родного района — школы, детские сады, парки, спорткомплексы — и хочет просто повысить статус своего дома, не меняя привычную локацию.
«Работаем над проектом бизнес- или премиум-класса на первой линии с видами на Волгу и набережную»
А есть ли проект мечты, который пока так и остался на бумаге?
Работаем над проектом бизнес- или премиум-класса на первой линии с видами на Волгу и набережную. К нему мы шли несколько лет и сейчас активно его развиваем. Пока он находится на стадии допроектирования (о нем уже писали СМИ, но подробности и финальные концептуальные черты мы раскроем позже!).
Искусственный интеллект уже проектирует дома и оптимизирует сметы. Поделитесь, как выживает классическая стройка в эпоху цифровизации.
В классическом строительстве человек всегда стоит выше любых цифровизаций и искусственного интеллекта. Полностью автоматизированных линий возведения домов пока не существует (хотя в работу активно внедряется строительная и дорожная техника с высокоточными навигационными системами!). Сам искусственный интеллект — отличный инструмент для тех, кто проектирует на бумаге или занимается аналитикой продаж, но конечный результат на площадке создает человек.
В каких технологиях мы пока безнадежно отстаем от мировых компаний, а в чем, наоборот, можем преподать им урок?
В чем мы точно опережаем многих, так это в умении мгновенно адаптироваться к внешним условиям и продолжать работать на полную мощность. Подавляющее большинство строительных и отделочных материалов сегодня отечественного производства: кровля, фасадные системы, плитка, оконные конструкции. В этой гибкости перенастройки — наша главная сила. Из уязвимых мест пока остается высокая доля импортной спецтехники.
Если бы вам дали карт-бланш на реинкарнацию любого заброшенного или разрушающегося здания в Самаре — какой объект вы бы спасли и какую вторую жизнь ему подарили?
Думаю, это не обязательно должен быть городской объект. Возможно, старинная усадьба, на базе которой можно было бы создать открытый парк, музей, ресторанный комплекс или провести реставрацию с реновацией под классический курортно-оздоровительный комплекс.
«Успех в финансовой стабильности — причем не только личной, но и каждого сотрудника»
Ощущение успеха для вас — в чем оно заключается?
Успех в финансовой стабильности — причем не только личной, но и каждого сотрудника. Практически вся наша команда работает вместе с самого основания компании. Окружить себя единомышленниками и идти плечом к плечу годами — это и есть настоящий успех.
Какую высоту «Каскад» планирует взять в ближайшие пять лет?
Выход в новый сегмент — строительство жилья бизнес-класса. Это другой уровень девелопмента, и мы к нему активно готовимся.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
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