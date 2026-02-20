Жизнь в квадратах: Андрей Грачев, Ксения Голубева, Петр Яковлев и Алексей Попов о развитии строительства в Самаре и Тольятти

архитектор, руководитель проектного отдела ДОМ.РФ

Я родилась и выросла в Самаре, училась в Самарском архитектурно-строительном университете, но в родном городе поработать по специальности мне не удалось – проектов практически не было. Хотя здесь есть качественная архитектурная школа, которая воспитала огромное количество настоящих профессионалов, переехавших, как и я, в Москву.

Прошло время, но я все равно продолжаю наблюдать за Самарой, за тем, что происходит в сфере жилищного рынка. Тем более что мы в ДОМ.РФ занимаемся проектным комплексным развитием территорий и взаимодействуем с разными регионами. К сожалению, с моим родным городом у нас не самый плотный контакт, что странно и плохо с учетом размеров, важности и прекрасности Самары.

Признаюсь, мне радостно за локальный малый бизнес, за частное предпринимательство, за художников, но грустно за рынок строительства. Почему? В городе появляется крайне мало больших и знаковых проектов. Сейчас мы наблюдаем, как активно развивается Мурманск, в котором долгое время ничего не строили, Воронежская область, Дальний восток, Арктика… Но не Самара. Мне бы хотелось для города большего роста этой сферы. Мечтаю, чтобы строительный рынок привлекал свои же – городские! – архитектурные команды и чаще устраивал архитектурно-градостроительные конкурсы. Тогда и среда будет становиться лучше. Потенциал у нас огромнейший, город – достойнейший, но пока этот бриллиант так и остается без огранки.