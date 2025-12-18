Время открывать закрытое: жилой комплекс «ЗИМ Галерея» открывает доступ к эксклюзивам из «девелоперского» пула

Канун Нового года – время чудес и волшебства, поэтому закрытый пул девелопера – открывается! Встречайте хорошие новости: команда жилого комплекса, который стал победителем федеральной премии URBAN 2024 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса ПФО», объявила о старте продаж уникальных квартир, которые раньше были недоступны на рынке.
Что такое ЖК «ЗИМ Галерея»? Это Дом Искусств, Дом Культуры и Дом Кино, спроектированные с учетом уникального архитектурного наследия, конструктивизма и знаменитого Дома Наркомфина.
С декабря у каждого есть возможность купить квартиры из «закрытого» пула: с нестандартными пространственными решениями и штучными планировками. Широкоформатное остекление, приватные лифты, выходящие прямо в жилое пространство, и завораживающие виды на Волгу, Жигулевские горы и здание Третьяковской галереи.
Мария Иванова
коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент»
Лоты с такими потребительскими характеристиками – настоящая трофейная недвижимость, которая со временем становится предметом коллекционирования и особым классом активов, устойчивым к рыночным колебаниям.
Доказываем уникальность доступных квартир на конкретных примерах!
Пространство шикарной квартиры в Доме Культуры с семью окнами и видом на Волгу сочетает большую (в ней четыре окна!) кухню-гостиную и две спальни. Одна из спален спроектирована в мастер-формате: с собственным санузлом и большой гардеробной. Еще один плюс планировки в том, что архитекторы предусмотрели наличие выделенной «грязной зоны» и гостевого санузла, чтобы разграничить жилую зону и входную группу.
Единственная квартира с одной спальней и видом на Волгу и Жигулевские ворота на высоком этаже Дома Культуры станет местом, из которого не хочется уходить и в которое хочется возвращаться! Здесь есть кухня-гостиная с тремя окнами и зоной рассвета и уютная комфортная спальня. Это не просто планировочное решение – это идеально продуманное эргономичное пространство, украшенное потрясающими видами!
Познакомиться с пулом популярных квартир и планировок ЖК «ЗИМ Галерея» можно в каталоге.
В подборке «закрытых» квартир всего шесть предложений: информацию о доступных лотах и персональных финансовых условиях можно уточнить у специалиста проекта:
ЖК «ЗИМ ГАЛЕРЕЯ» - ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ URBAN
2024 В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СТРОЯЩИЙСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БИЗНЕС КЛАССА ПФО».
