Докатится ли эхо «эффекта Ларисы Долиной» до Самары? Отвечает Дмитрий Самигуллин!

«Эффект Долиной» устроил самую настоящую панику на рынке недвижимости: после того, как певица заявила, что стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала элитную – в СМИ сделка оценивалась более чем в двести миллионов рублей – квартиру в Хамовниках, и потребовала признать сделку недействительной, суды различных инстанций последовательно выносили решения в пользу певицы. В итоге покупательница квартиры осталась и без элитной недвижимости, и без уплаченных за нее денег. После прецедента сотни, если не тысячи, сделок с недвижимостью «отматываются» назад, поскольку продавцы утверждают, что на них воздействовали мошенники: по статистике Верховного суда, требования бывших владельцев квартир удовлетворяются примерно в 68% случаев. Попросили адвоката, кандидата юридических наук и партнера международной юридической фирмы GRATA International Дмитрия Самигуллина рассказать, стоит ли бояться, что «схема Ларисы Долиной» доедет до Самары, и есть ли какой-то прием против этого лома?