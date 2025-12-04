Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Докатится ли эхо «эффекта Ларисы Долиной» до Самары? Отвечает Дмитрий Самигуллин!

«Эффект Долиной» устроил самую настоящую панику на рынке недвижимости: после того, как певица заявила, что стала жертвой мошенников, под влиянием которых продала элитную – в СМИ сделка оценивалась более чем в двести миллионов рублей – квартиру в Хамовниках, и потребовала признать сделку недействительной, суды различных инстанций последовательно выносили решения в пользу певицы. В итоге покупательница квартиры осталась и без элитной недвижимости, и без уплаченных за нее денег. После прецедента сотни, если не тысячи, сделок с недвижимостью «отматываются» назад, поскольку продавцы утверждают, что на них воздействовали мошенники: по статистике Верховного суда, требования бывших владельцев квартир удовлетворяются примерно в 68% случаев. Попросили адвоката, кандидата юридических наук и партнера международной юридической фирмы GRATA International Дмитрия Самигуллина рассказать, стоит ли бояться, что «схема Ларисы Долиной» доедет до Самары, и есть ли какой-то прием против этого лома?

Дмитрий Самигуллин

адвокат, кандидат юридических наук, партнер международной юридической фирмы GRATA International

Такие кейсы сейчас, к сожалению, не единичны. Дело Долиной просто оказалось максимально резонансным. И проблема есть: институт добросовестности в гражданских отношениях «трещит по швам». И неожиданным  помощником стал Верховный суд, который поддержал возможность возвращения жилья по весьма спорным, на мой взгляд, доводам. Защитой, но не гарантией, может быть тщательный юридический анализ  объекта недвижимости, всех правообладателей и различного рода заверения и гарантии между сторонами сделки.

